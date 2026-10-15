Phát hiện 6 mô-đun nặng nặng tương đương 12 máy bay Boeing 787-9 được vận chuyển xuyên đêm, nhà ga sân bay hơn 100.000 tỷ đồng chuẩn bị lộ diện

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Sân bay Quốc tế Dallas-Fort Worth (DFW) tại Mỹ đã hoàn thành việc vận chuyển sáu mô-đun kết cấu khổng lồ phục vụ xây dựng Nhà ga F mới. Mô-đun lớn nhất dài gần 85 m, nặng 3.320 tấn và được di chuyển nguyên khối hơn 800 m bằng hệ thống vận chuyển chuyên dụng trong khuôn viên sân bay.

Theo thông tin từ DFW, chiến dịch vận chuyển diễn ra trong tháng 8/2025, với sáu đợt di chuyển hoàn tất trong vòng 12 ngày. Thay vì lắp dựng toàn bộ kết cấu trực tiếp tại vị trí xây dựng nhà ga, các đơn vị thi công đã chế tạo và lắp ráp những mô-đun lớn tại một khu vực riêng biệt, sau đó đưa chúng đến vị trí cuối cùng.

Trong sáu cấu trúc được vận chuyển, mô-đun lớn nhất có chiều dài khoảng 84,7 m, chiều rộng 41,5 m và trọng lượng lên tới 3.320 tấn. DFW so sánh khối lượng này với khoảng 12 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.

Các mô-đun được thiết kế để tạo thành bộ khung kết cấu cho giai đoạn đầu tiên của Nhà ga F. Sau khi được vận chuyển đến địa điểm xây dựng, từng cấu trúc được đặt lên hệ thống móng đã chuẩn bị sẵn, tạo tiền đề cho những hạng mục thi công tiếp theo.

Quy mô của các mô-đun cũng cho thấy mức độ phức tạp của dự án. Theo DFW, chúng lớn gấp khoảng bốn lần so với các mô-đun được sử dụng trong một dự án mở rộng Nhà ga C trước đó tại sân bay này.

Để di chuyển những kết cấu có kích thước và trọng lượng đặc biệt lớn, đơn vị thi công sử dụng hệ thống phương tiện vận chuyển mô-đun tự hành (SPMT) do Mammoet cung cấp. Đây là loại phương tiện chuyên dụng gồm nhiều cụm bánh xe, cho phép phân bổ tải trọng lớn và điều khiển chuyển động với độ chính xác cao.

Theo Turner Construction, một thành viên của liên doanh thực hiện giai đoạn đầu dự án, mỗi mô-đun được vận chuyển hơn nửa dặm, tương đương hơn 800 m, dọc theo một đường lăn trong khuôn viên sân bay.

Các cấu trúc không được tháo rời thành những bộ phận nhỏ để vận chuyển rồi lắp ghép lại tại công trường. Thay vào đó, chúng được di chuyển với cấu hình kết cấu đã lắp ráp từ trước. Hệ thống vận chuyển chuyên dụng sử dụng các giá đỡ kim loại để nâng đỡ mô-đun, kết hợp cơ chế nâng hạ nhằm đưa cấu trúc lên phương tiện và đặt xuống vị trí lắp đặt.

Mammoet cho biết cả sáu mô-đun đều được chế tạo tại một khu vực gần công trường, ngay trong khuôn viên sân bay, trước khi lần lượt được đưa đến vị trí xây dựng Nhà ga F.

Việc chế tạo kết cấu tại một khu vực riêng biệt giúp dự án triển khai đồng thời nhiều công đoạn. Trong khi các mô-đun được lắp ráp tại khu vực tiền chế, công tác chuẩn bị mặt bằng và xây dựng móng tại vị trí nhà ga vẫn có thể tiếp tục.

Phương pháp này giúp hạn chế khối lượng công việc lắp dựng nặng tại công trường cuối cùng, đồng thời giảm mức độ ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật của một trong những sân bay lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, việc vận chuyển những cấu trúc nặng hàng nghìn tấn trên đường lăn vẫn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công và vận hành sân bay.

Mô-đun cuối cùng được đưa đến vị trí lắp đặt vào ngày 8/8/2025, hoàn thành chiến dịch vận chuyển kéo dài 12 ngày. Turner Construction mô tả đây là hoạt động lắp ghép mô-đun có quy mô lớn nhất từng được thực hiện đối với một nhà ga sân bay, trong khi DFW cho biết các cấu trúc này thuộc nhóm mô-đun lớn nhất từng được di chuyển trong một dự án mở rộng nhà ga sân bay.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của Nhà ga F sẽ có 15 cổng. Toàn bộ dự án được DFW công bố với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 4 tỷ USD, hướng tới quy mô cuối cùng gồm 31 cổng, phục vụ hoạt động của American Airlines.

Việc hoàn tất sáu đợt vận chuyển đánh dấu một bước tiến trong quá trình hình thành Nhà ga F. Thay vì thực hiện toàn bộ công việc tại một địa điểm, dự án kết hợp chế tạo ngoài công trường, vận chuyển nguyên khối và lắp đặt trên móng cố định, qua đó cho phép các hạng mục xây dựng được triển khai song song.