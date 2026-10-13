Phát hiện khối sắt khổng lồ cao 135m di chuyển cùng đoàn hộ tống, bất ngờ hạ xuống còn 57m để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

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Tàu cẩu ngoài khơi Saipem 7000, có khả năng nâng tổng cộng khoảng 14.000 tấn, đã phải thay đổi cấu hình và tăng lượng nước dằn để hạ thấp độ cao khi đi qua bên dưới cầu Çanakkale tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động diễn ra ngày 7/8/2026, buộc cơ quan chức năng tạm dừng giao thông hàng hải theo cả hai chiều trong thời gian con tàu di chuyển qua eo biển Dardanelles.

Với chiều dài gần 198 mét và chiều cao ở cấu hình thông thường khoảng 135 mét, Saipem 7000 không thể đi qua khoảng không thông thuyền cao khoảng 70 mét dưới cầu Çanakkale nếu giữ nguyên trạng thái hoạt động.

Để giải quyết vấn đề, thủy thủ đoàn phải phối hợp nhiều biện pháp kỹ thuật, gồm bơm thêm nước biển vào các khoang chứa nước dằn, tăng mớn nước và hạ thấp các kết cấu cần cẩu. Sau khi điều chỉnh, chiều cao của tàu giảm xuống còn khoảng 57 mét, tạo điều kiện để con tàu vượt qua khu vực dưới cầu.

Saipem 7000 thực hiện chuyến vượt eo biển Dardanelles trên hành trình từ Biển Đen hướng tới Biển Aegean. Trước đó, con tàu đã đến vùng biển Romania để tham gia dự án khí đốt Neptun Deep.

Thách thức lớn nhất trong hành trình trở về là hệ thống cầu bắc qua eo biển, vốn giới hạn chiều cao của các phương tiện hàng hải. Với những tàu có kết cấu cao như Saipem 7000, việc đi qua khu vực này đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng về mớn nước, chiều cao thiết bị và điều kiện an toàn hàng hải.

Một trong những giải pháp được sử dụng là điều chỉnh lượng nước dằn trong thân tàu. Theo dữ liệu kỹ thuật của Saipem, hệ thống nước dằn của Saipem 7000 gồm 40 bể chứa với tổng dung tích hơn 81.000 m³. Bốn máy bơm có khả năng bơm nước với lưu lượng tổng cộng lên tới 6.000 m³ mỗi giờ.

Việc đưa thêm nước biển vào các khoang chứa làm tăng trọng lượng tàu, khiến thân tàu chìm sâu hơn và giảm chiều cao của phần kết cấu phía trên mặt nước. Tuy nhiên, biện pháp này phải được tính toán cẩn thận để bảo đảm độ ổn định và các thông số vận hành của tàu.

Bên cạnh việc điều chỉnh nước dằn, thủy thủ đoàn còn phải hạ thấp các kết cấu cần cẩu khổng lồ trên boong. Sự kết hợp giữa hai biện pháp giúp giảm chiều cao tổng thể của tàu từ khoảng 135 mét xuống còn 57 mét.

So với khoảng thông thuyền cao khoảng 70 mét dưới cầu, chiều cao sau điều chỉnh thấp hơn khoảng 13 mét. Đây là chênh lệch về mặt danh nghĩa, không đồng nghĩa với khoảng cách an toàn thực tế, bởi quá trình vượt cầu còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và các tính toán kỹ thuật liên quan.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, giao thông hàng hải trên eo biển Dardanelles bị tạm ngừng theo cả hai chiều từ 7 giờ sáng trong thời gian Saipem 7000 đi qua khu vực.

Hai tàu kéo Pacific Discovery và GH Discovery tham gia hỗ trợ, cùng các tàu cứu hộ và tàu an toàn của Thổ Nhĩ Kỳ. Các hoa tiêu chuyên nghiệp cũng phối hợp điều hướng con tàu qua khu vực có yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Sau khi Saipem 7000 hoàn thành việc vượt qua khu vực dưới cầu và tiếp tục hành trình về phía biển Aegean, hoạt động giao thông hàng hải mới được khôi phục.

Việc tạm dừng lưu thông nhằm tạo điều kiện cho một hoạt động hàng hải đặc biệt, trong đó các yếu tố như điều hướng, kiểm soát độ cao và phối hợp giữa các phương tiện hỗ trợ đều đóng vai trò quan trọng.

Saipem 7000 là một trong những tàu cẩu ngoài khơi lớn trên thế giới, được thiết kế để lắp đặt các kết cấu có trọng lượng hàng nghìn tấn phục vụ ngành dầu khí và năng lượng ngoài khơi.

Con tàu được trang bị hai cần cẩu chính, mỗi cần có khả năng nâng tới 7.000 tấn. Khi hoạt động đồng thời, hai cần cẩu có thể đạt tổng sức nâng khoảng 14.000 tấn.