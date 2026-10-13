Phát hiện 8 khối bê tông hình hộp nặng 500 tấn được đánh chìm xuống đáy biển, công trình xuyên quốc gia chuẩn bị lộ diện

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Để lắp đặt các cấu kiện bê tông nặng hơn 73.500 tấn dưới đáy biển, dự án đường hầm Fehmarnbelt giữa Đan Mạch và Đức sử dụng hệ thống tám mỏ neo tạm thời, mỗi chiếc nặng 500 tấn, kết hợp với cần cẩu nổi có sức nâng tối đa 800 tấn.

Theo Femern A/S, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai dự án, tám mỏ neo được thiết kế dạng hộp lớn, có tổng khối lượng khoảng 4.000 tấn. Các cấu trúc này được đặt xuống đáy biển bằng cần cẩu nổi HEBO Lift 9, phục vụ quá trình định vị và lắp đặt những đoạn đường hầm bê tông đúc sẵn.

Các mỏ neo được kết nối với hệ thống phao nổi IVY 1 và IVY 2 thông qua những dây cáp thép dài. Hệ thống này giúp giữ ổn định các phao trong quá trình vận chuyển, hạ chìm và đưa từng cấu kiện vào đúng vị trí trong rãnh đã đào dưới đáy biển.

Đây là những thiết bị phục vụ thi công tạm thời, không nằm trong kết cấu hoàn thiện của đường hầm. Sau khi một cấu kiện được đặt đúng vị trí, cần cẩu HEBO Lift 9 sẽ thu hồi các mỏ neo để tái sử dụng cho những lần lắp đặt tiếp theo.

Việc tái sử dụng có ý nghĩa quan trọng bởi toàn bộ đường hầm dự kiến gồm 89 cấu kiện bê tông được lắp đặt riêng lẻ. Trong suốt quá trình này, các phao nổi cần được giữ ổn định trước dòng chảy và những chuyển động của nước tại khu vực thi công.

HEBO Lift 9 là cần cẩu nổi chuyên dụng cho các hoạt động hàng hải quy mô lớn, có sức nâng tối đa được công bố ở mức 800 tấn. Thiết bị cao 67 m, rộng 27 m, đủ khả năng nâng từng mỏ neo nặng 500 tấn trong điều kiện vận hành phù hợp. Khối lượng có thể nâng thực tế còn phụ thuộc vào tầm với, cấu hình cần cẩu và các điều kiện của từng thao tác.

Con tàu đến cảng xây dựng Rødbyhavn trên đảo Lolland của Đan Mạch vào tháng 1/2026 để tham gia các công việc chuẩn bị cho quá trình lắp đặt đường hầm. Bên cạnh cần cẩu nổi, dự án còn sử dụng các phao chuyên dụng và tàu kéo để vận chuyển, điều khiển những cấu kiện bê tông từ cảng đến vị trí thi công.

Theo thông cáo của Femern A/S, chiến dịch lắp đặt cấu kiện đầu tiên bắt đầu vào đêm 4/5/2026. Năm tàu kéo phối hợp với hệ thống phao IVY vận chuyển cấu kiện từ nhà máy sản xuất đường hầm tại Rødbyhavn đến khu vực hạ chìm gần bờ biển Đan Mạch.

Quá trình hạ chìm bắt đầu vào khoảng trưa ngày 6/5. Sau khoảng 14 giờ, cấu kiện được đưa đến vị trí thiết kế trong rãnh dưới đáy biển và kết nối với phần đầu đường hầm phía Đan Mạch. Các phép đo bằng laser được sử dụng để kiểm tra, xác nhận vị trí lắp đặt.

Cấu kiện đầu tiên dài 217 m và nặng hơn 73.500 tấn. Sau khi hoàn tất việc định vị, các phao nổi được tháo khỏi cấu kiện và đưa trở lại cảng. Công đoạn tiếp theo là rải sỏi dọc hai bên nhằm bảo vệ và giữ cấu kiện ổn định dưới đáy biển.

Đường hầm Fehmarnbelt có chiều dài dự kiến 18 km, đi qua eo biển Fehmarnbelt, kết nối đảo Lolland của Đan Mạch với đảo Fehmarn của Đức. Công trình được thiết kế gồm 79 cấu kiện tiêu chuẩn và 10 cấu kiện đặc biệt.

Mỗi cấu kiện tiêu chuẩn có năm khoang, trong đó hai khoang dành cho giao thông đường bộ, hai khoang phục vụ đường sắt và một khoang dành cho các hệ thống kỹ thuật. Các cấu kiện sẽ lần lượt được đặt vào rãnh đào dưới đáy biển, tại những khu vực có độ sâu lên tới khoảng 40 m.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đường hầm dự kiến cho phép ô tô đi qua trong khoảng 10 phút, trong khi hành trình bằng tàu hỏa mất khoảng 7 phút. Công trình được kỳ vọng tạo ra tuyến kết nối đường bộ và đường sắt trực tiếp giữa Scandinavia với lục địa châu Âu, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đan Mạch và Đức.