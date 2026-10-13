Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam

Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua smartphone màn hình gập, Apple gia nhập thị trường với iPhone Duo. Thay vì tạo ra khác biệt quá lớn về thiết kế, hãng tập trung giải quyết những hạn chế quen thuộc của dòng máy này, từ nếp gấp màn hình, độ dày thân máy đến khả năng tận dụng không gian hiển thị.
Điểm đáng chú ý trên iPhone Duo là màn hình gập bên trong có nếp gấp khó nhận ra khi quan sát và chạm tay. Apple sử dụng lớp phủ nano-texture nhằm hạn chế phản chiếu, kết hợp cấu trúc nhiều lớp vật liệu có thể dịch chuyển tương đối khi người dùng đóng hoặc mở thiết bị.
Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá từ 64,9 triệu đồng cho bản 256 GB, trong khi phiên bản dung lượng 2 TB có giá 103,9 triệu đồng. Theo thông tin được cung cấp, lịch đặt hàng và giao hàng tại Việt Nam tương đương thị trường Mỹ.