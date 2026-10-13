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Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam

| | Thị trường

iPhone Duo sắp lên kệ tại Việt Nam với giá khởi điểm gần 65 triệu đồng, sở hữu thiết kế gập cùng màn hình gần như không lộ nếp gấp.

Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua smartphone màn hình gập, Apple gia nhập thị trường với iPhone Duo. Thay vì tạo ra khác biệt quá lớn về thiết kế, hãng tập trung giải quyết những hạn chế quen thuộc của dòng máy này, từ nếp gấp màn hình, độ dày thân máy đến khả năng tận dụng không gian hiển thị.

Điểm đáng chú ý trên iPhone Duo là màn hình gập bên trong có nếp gấp khó nhận ra khi quan sát và chạm tay. Apple sử dụng lớp phủ nano-texture nhằm hạn chế phản chiếu, kết hợp cấu trúc nhiều lớp vật liệu có thể dịch chuyển tương đối khi người dùng đóng hoặc mở thiết bị.

Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam - Ảnh 1.

Theo trải nghiệm được The Verge ghi nhận, cơ chế gập của máy hoạt động mượt mà, trong khi nếp gấp gần như không thể nhận thấy khi lướt ngón tay trên bề mặt. Lớp phủ màn hình cũng giúp giảm hiện tượng phản chiếu ánh sáng từ môi trường xung quanh. (Ảnh: The Verge)

Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam - Ảnh 2.

Đây là một trong những vấn đề được quan tâm trên smartphone màn hình gập, bởi nếp gấp không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng. (Ảnh: Gizmodo)

Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam - Ảnh 3.

Khi mở hoàn toàn, iPhone Duo sở hữu màn hình 7,6 inch với tỷ lệ 1,4:1. Theo ZDNet, tỷ lệ này tạo không gian hiển thị rộng, phù hợp để xem video theo chiều ngang, đọc nội dung dài hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. (Ảnh: Gizmod)

Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam - Ảnh 4.

Ở trạng thái gập, máy sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch. (Ảnh: Gizmodo)

Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam - Ảnh 5.

Với iOS 27, giao diện có thể tự điều chỉnh khi người dùng mở hoặc đóng máy. Thiết bị cũng hỗ trợ chạy hai ứng dụng cạnh nhau, mở đồng thời hai cửa sổ của cùng một ứng dụng,... Những tính năng này hướng đến việc biến màn hình lớn thành không gian làm việc thực sự hữu ích, thay vì chỉ mở rộng diện tích hiển thị. (Ảnh: Apple)

Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam - Ảnh 6.

Tuy vậy, iPhone Duo cũng có một thay đổi đáng chú ý về phương thức bảo mật. Thay vì Face ID, thiết bị sử dụng Touch ID. (Ảnh: The Verge)

Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam - Ảnh 7.

Máy được trang bị camera chính Fusion 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP. Tuy nhiên, camera chính không có khẩu độ biến thiên như trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: The Verge)

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Thiết kế gập cũng mở ra một số cách sử dụng camera khác biệt. Người dùng có thể đặt máy tự đứng trên mặt phẳng để chụp ảnh hoặc quay video, sử dụng tính năng Dual Capture và tận dụng màn hình ngoài để xem trước hình ảnh khi chụp selfie. (Ảnh: Apple)

Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam - Ảnh 9.

Về pin, iPhone Duo sử dụng hai viên pin bố trí ở hai nửa thân máy. Thiết bị có thể phát video liên tục tối đa 31 giờ khi sử dụng màn hình trong và 44 giờ với màn hình ngoài. Máy hỗ trợ sạc nhanh, đạt 50% pin trong khoảng 20 phút theo công bố của hãng. Sau 5 phút sạc, thiết bị có thể phát video thêm tối đa 5 giờ. (Ảnh: The Verge)

Ngắm cận cảnh iPhone Duo trước ngày mở bán tại Việt Nam - Ảnh 10.

iPhone Duo có hai tùy chọn màu Star White và Night Sky, giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB. Sản phẩm dự kiến cho đặt trước từ ngày 16/10 và chính thức lên kệ ngày 23/10. (Ảnh: Tom's Guide)

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá từ 64,9 triệu đồng cho bản 256 GB, trong khi phiên bản dung lượng 2 TB có giá 103,9 triệu đồng. Theo thông tin được cung cấp, lịch đặt hàng và giao hàng tại Việt Nam tương đương thị trường Mỹ.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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