Dưới trướng tỷ phú Trần Đình Long, Hòa Phát liên tiếp đón nhận tin vui

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát do ông Trần Đình Long làm chủ tịch, quý 3/2026, Hòa Phát sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 3% so với quý trước. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 8% so với quý 2 và tăng 54% so với quý 3/2025.

Trong quý 3, sản lượng bán hàng thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 2% so với quý 2 và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Phôi thép đạt 383.000 tấn, tăng 42% so với quý trước.

Thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp sản lượng lớn nhất, đạt trên 2 triệu tấn trong quý 3, tăng 8% so với quý 2 và 64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thị trường xuất khẩu đóng góp 24,6% sản lượng. Hòa Phát đã xuất khẩu HRC tới 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 228.000 tấn ống thép, 118.000 tấn tôn mạ và gần 64.500 tấn thép dự ứng lực.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với 9 tháng năm 2025. Sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 4 triệu tấn, tăng 15%. Sản lượng phôi thép đạt 811.000 tấn, tăng 69%. HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% và chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng các sản phẩm thép Hòa Phát.

Với các sản phẩm thép hạ nguồn, Tập đoàn ghi nhận sản lượng ống thép đạt 681.000 tấn, tăng 9%; tôn mạ đạt hơn 307.000 tấn, giảm 4%; thép dự ứng lực đạt hơn 192.000 tấn, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2025.

Năng lực sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát hiện đạt 16 triệu tấn mỗi năm, lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, trên 60% sản lượng là các loại thép chất lượng cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng, đường sắt.

Trong thời gian gần đây, Hòa Phát liên tục đón nhận những tin vui liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cách đây ít ngày, doanh nghiệp này đã đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp dự ứng lực vào thị trường Ba Lan. Với chứng chỉ này, Hòa Phát có thể cung cấp sản phẩm cho tất cả các đối tượng khách hàng khác nhau tại thị trường Ba Lan, từ các công trình cầu đường, dân dụng mà không có hạn chế nào.

Hay như hồi tháng 9, Hòa Phát và Vale - nhà sản xuất quặng sắt và niken lớn nhất thế giới, đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật vật liệu cho ngành luyện kim Việt Nam. Thỏa thuận này mở ra cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Hòa Phát và ngành công nghiệp thép Việt Nam.

Tháng 8 vừa qua, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất chính thức cán mốc sản lượng gang lỏng đạt 1 triệu tấn. Con số này tăng khoảng 2% so với tháng 7/2026 và tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu 1 năm vận hành đồng bộ tất cả 6 lò cao của Khu liên hợp.