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Mitsubishi Destinator bán vượt 10.000 xe sau hơn 10 tháng tại Việt Nam, phá kỷ lục mà Xpander từng lập khi mới ra mắt

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Mitsubishi Destinator bán vượt 10.000 xe sau hơn 10 tháng tại Việt Nam, phá kỷ lục mà Xpander từng lập khi mới ra mắt

Với giá bán hấp dẫn, thiết kế khỏe khoắn, cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp cùng nhiều trang bị tiện nghi, Mitsubishi Destinator nhanh chóng vượt mốc 10.000 xe sau hơn 10 tháng mở bán tại Việt Nam.

Destinator vượt kỷ lục của Xpander

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2026, Mitsubishi Destinator đạt doanh số 7.449 xe. Bên cạnh đó, theo công bố mới nhất của Mitsubishi, doanh số của Destinator trong hơn 10 tháng qua đã vượt mốc 10.000 xe, phá kỷ lục mà Xpander từng lập khi ra mắt với hơn 10.000 xe bán ra trong năm đầu tiên.

Trước đó, trong tháng 12/2025, mẫu xe này đã giao được 2.377 xe. Đây cũng là doanh số tháng đầu tiên cao nhất của một mẫu xe Mitsubishi tại Việt Nam kể từ khi ra mắt.

Mitsubishi Destinator bán vượt 10.000 xe sau hơn 10 tháng tại Việt Nam, phá kỷ lục mà Xpander từng lập khi mới ra mắt- Ảnh 1.

Destinator liên tục lập kỷ lục doanh số mới của Mitsubishi kể từ khi ra mắt. Ảnh: Đại lý

Không chỉ ghi nhận doanh số cao trong những tháng đầu mở bán, Destinator còn nhiều lần góp mặt trong top 10 ô tô sử dụng động cơ xăng, dầu bán chạy nhất thị trường theo tháng. Mẫu SUV này cũng nằm trong nhóm ba mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi tại Việt Nam, bên cạnh Xpander và Xforce.

Destinator có gì hấp dẫn khách hàng Việt?

Destinator được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, với cấu hình 7 chỗ ngồi. Mẫu xe này có hai phiên bản là Premium và Ultimate, với giá niêm yết lần lượt 780 triệu đồng và 855 triệu đồng. Nhờ đó, đây là SUV 7 chỗ từ Nhật có giá thấp nhất trên thị trường.

Đặc biệt, Destinator thường được áp dụng các chính sách khuyến mại hấp dẫn. Ví dụ như ngay trong tháng 10 này, xe được hỗ trợ cao nhất tới 100% lệ phí trước bạ. Giá khởi điểm của xe sau khi trừ hết khuyến mại chỉ còn 702 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator bán vượt 10.000 xe sau hơn 10 tháng tại Việt Nam, phá kỷ lục mà Xpander từng lập khi mới ra mắt- Ảnh 2.

Xe có thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh. Ảnh: Đại lýXe có thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh. Ảnh: Đại lýXe có thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh. Ảnh: Đại lý

Về thiết kế, Destinator mặc dù có vài điểm tương đồng Xforce nhưng sở hữu những đường nét vuông vức, khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED hình chữ T đặc trưng. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED hình chữ T tạo điểm nhấn. Thân xe có các đường gân dập nổi, vòm bánh xe ốp nhựa đen và bộ mâm hợp kim 18 inch.

Ở bên trong, các phiên bản đều có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu và điều hòa tự động hai vùng cũng là những trang bị đáng chú ý. Trên bản cao cấp, xe có thêm cửa cốp điện tích hợp chức năng đóng/mở rảnh tay, ghế trước chỉnh điện, hệ thống âm thanh Yamaha và công nghệ lọc không khí nanoe X.

Mitsubishi Destinator bán vượt 10.000 xe sau hơn 10 tháng tại Việt Nam, phá kỷ lục mà Xpander từng lập khi mới ra mắt- Ảnh 3.

Trang bị tiện nghi ở mức khá trong phân khúc. Ảnh: Đại lýTrang bị tiện nghi ở mức khá trong phân khúc. Ảnh: Đại lýTrang bị tiện nghi ở mức khá trong phân khúc. Ảnh: Đại lý

Destinator sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC tăng áp, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Xe có khoảng sáng gầm 214 mm, có thể di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề hoặc ngập nhẹ ở mức phù hợp.

Trang bị an toàn trên bản cao cấp gồm 6 túi khí, camera toàn cảnh 360 độ, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC và gói công nghệ an toàn chủ động Diamond Sense.

Theo Đức Khôi

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Mitsubishi Destinator

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