CEO hãng điện thoại danh tiếng tuyên bố sốc: "65 triệu để mua iPhone Duo đúng là phí tiền"

Dù iPhone Duo vẫn chưa chính thức mở bán, phản ứng ban đầu từ công chúng dành cho mẫu máy này nhìn chung khá tích cực kể từ khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt gần đây của Apple.

Tuy nhiên, CEO Carl Pei của hãng công nghệ Nothing lại giữ quan điểm hoàn toàn trái ngược về chiếc điện thoại gập đầu tiên của "Táo khuyết". Theo ông, iPhone Duo chỉ là một sự lãng phí tiền bạc.

Không hề có Face ID

Apple lần đầu trình làng Face ID trên dòng iPhone X và kể từ đó đã trang bị công nghệ này cho tất cả các mẫu smartphone ra mắt sau đó. Mặc dù vậy, Face ID lại hoàn toàn vắng mặt trên iPhone Duo, và Carl Pei coi đây là lý do đầu tiên khiến ông cho rằng thiết bị này không đáng tiền. Trong video mới nhất của mình, ông nhấn mạnh rằng một thiết bị có mức giá lên tới 1.999 USD (giá bán ở Việt Nam khoảng 65 triệu) bắt buộc phải được hỗ trợ Face ID.

Dù Apple chưa đưa ra xác nhận chính thức, giới công nghệ tin rằng có hai nguyên nhân cốt lõi khiến iPhone Duo thiếu đi tính năng này.

Thứ nhất, thiết bị sở hữu độ mỏng chỉ 5,2 mm khi mở ra — một thiết kế siêu mỏng khiến việc tích hợp hệ thống cảm biến TrueDepth (vốn cần thiết để Face ID vận hành) trở nên vô cùng khó khăn về mặt vật lý. Nguyên nhân thứ hai, và có lẽ là rào cản lớn nhất, đến từ độ phức tạp trong thiết kế màn hình đôi.

Do bản chất của một chiếc điện thoại gập là có thể sử dụng ở cả trạng thái mở lẫn gập, về mặt lý thuyết Apple sẽ phải trang bị hai cụm cảm biến Face ID riêng biệt — một cho màn hình trong và một cho màn hình ngoài. Việc triển khai giải pháp này đồng nghĩa với việc phải đánh đổi độ mỏng của thiết bị.

CEO Carl Pei

Những đánh đổi về hệ thống camera

Bên cạnh sự thiếu vắng của Face ID, những cắt giảm ở cụm camera cũng là lý do khác khiến Carl Pei tin rằng iPhone Duo không xứng đáng với mức giá 1.999 USD.

Để dễ hình dung, mẫu máy gập này chỉ được trang bị camera trước 12 MP — một bước lùi đáng kể nếu so với camera selfie 18 MP trên chiếc iPhone 18 Pro có giá 1.199 USD. Thiết bị cũng không được trang bị cảm biến LiDAR, yếu tố vốn hỗ trợ rất đắc lực cho công việc chụp ảnh ban đêm.

Không dừng lại ở phần cứng, mảng phần mềm của máy cũng chịu sự cắt giảm. Khác với dòng iPhone 18 Pro, iPhone Duo không được cung cấp các tùy chỉnh Pro mới như điều chỉnh tốc độ màn hình trập, khẩu độ hay một số thông số chuyên sâu khác. Đáng thất vọng nhất chính là việc thiết bị gập này hoàn toàn thiếu đi một ống kính tele chuyên dụng — điểm hạn chế mà Carl Pei cũng đã chỉ ra trong video của mình.

Face ID và ống kính tele là ưu tiên hàng đầu của Apple

Apple có lẽ nhận thức rất rõ Face ID và ống kính tele chuyên dụng là hai yếu tố khiến người dùng tiếc nuối nhất trên iPhone Duo. Đó là lý do hãng được cho là đang nỗ lực tích hợp cả hai công nghệ này lên các thế hệ máy gập tiếp theo.

Theo leaker uy tín Mark Gurman, việc bổ sung hai phần cứng này hiện là ưu tiên hàng đầu cho các thế hệ iPhone Duo tương lai.

Dù vậy, khả năng chúng xuất hiện ngay trên chiếc iPhone Duo 2 là không cao. Trong bản tin của mình, Gurman nhận định phải đến thế hệ iPhone Duo thứ ba thì người dùng mới có cơ hội trải nghiệm cả ống kính tele lẫn tính năng Face ID.

Nhu cầu sở hữu Face ID vẫn rất lớn

Các bài đăng và thảo luận trên các diễn đàn công nghệ như Reddit cho thấy Face ID là một trong những tính năng cốt lõi mà người dùng cảm thấy thiếu vắng nhất trên iPhone Duo.

Một tài khoản đã đăng tải bài viết bày tỏ sự lo ngại trước việc chiếc iPhone gập thiếu đi Face ID. Một người dùng khác cũng bình luận rằng họ rất thích sự nhanh chóng, tiện lợi của Face ID trên các thiết bị Apple và thực sự sẽ cảm thấy hụt hẫng khi sử dụng thiết bị gập mà không có tính năng này.

Từ thực tế đó, cộng đồng người hâm mộ đã đưa ra một ý tưởng khá độc đáo mà Apple hoàn toàn nên cân nhắc áp dụng trên thế hệ tiếp theo: trang bị Touch ID cho màn hình ngoài và Face ID cho màn hình bên trong. Bằng cách này, hãng sẽ không còn phải bận tâm về bài toán linh kiện khi tìm cách nhồi nhét hai cảm biến Face ID vào trong một thiết bị.

iPhone Duo vẫn có nhiều điểm sáng

Sự thiếu vắng Face ID, ống kính tele cùng những cắt giảm về camera rõ ràng là những điểm trừ không nhỏ đối với một thiết bị có giá bán tiệm cận mốc 2.000 USD như iPhone Duo.

Mặc dù vậy, chúng ta cũng không thể phủ nhận những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại. Đơn cử như chất lượng hoàn thiện thuộc hàng đỉnh cao, nếp gập gần như vô hình, hỗ trợ tần số quét ProMotion 120 Hz với tính năng Always-On, vi xử lý A20 Pro mạnh mẽ, cùng khả năng tương thích hoàn hảo với bút Apple Pencil cổng USB-C.

Gạt sang một bên những tranh cãi, Apple đã trình làng một chiếc điện thoại gập đầu tay tương đối ấn tượng, ít nhất là xét trên các thông số kỹ thuật trên giấy tờ.

Việc thiếu hụt Face ID có thể không phải yếu tố gây đáng tiếc nhất nhưng sự thiếu vắng ống kính tele có lẽ sẽ gây ra tiếc nuối, đặc biệt là khi nhìn sang các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của iPhone Duo như Galaxy Z Fold 8 Ultra hay Pixel 11 Pro Fold đều đã sở hữu trang bị này.