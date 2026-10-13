iPhone 18 Pro giảm giá, thị trường Việt đã có máy qua tay

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 18/9. Đến đầu tháng 10, giá bán của dòng iPhone cao cấp này đã bắt đầu giảm tại một số hệ thống, trong đó iPhone 18 Pro được điều chỉnh giảm khoảng 500.000 đồng/máy so với giá niêm yết.

Cụ thể, iPhone 18 Pro phiên bản 256GB, 512GB và 1TB hiện có giá lần lượt khoảng 38,5 triệu đồng, 45 triệu đồng và 58 triệu đồng. Trước đó, Apple niêm yết các phiên bản này ở mức 38,999 triệu đồng, 45,499 triệu đồng và 58,499 triệu đồng. Riêng bản 2TB có giá niêm yết 77,999 triệu đồng.

iPhone 18 Pro được giảm giá tại Việt Nam sau thời gian mở bán. (Ảnh: Reddit)

Theo dữ liệu từ các đại lý, iPhone 18 Pro chiếm khoảng 25-35% lượng đặt mua iPhone thế hệ mới. Hai phiên bản dung lượng 256GB và 512GB được người dùng lựa chọn nhiều hơn, trong khi tình trạng khan hàng nhìn chung ít nghiêm trọng hơn so với iPhone 18 Pro Max.

Dù vậy, một số màu sắc được quan tâm như Đỏ Burgundy và Băng Thanh vẫn có thời điểm thiếu hàng. Số lượng iPhone 18 Pro bán ra thấp hơn bản Pro Max cũng xuất phát từ cơ cấu nguồn cung. Theo đại diện một hệ thống bán lẻ, phiên bản Pro chỉ chiếm khoảng 35% lượng máy thực tế được phân bổ về cửa hàng.

Xét về sức mua, iPhone 18 Pro vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực. Doanh số của mẫu máy này được các đại lý đánh giá tăng nhẹ so với iPhone 17 Pro trong cùng giai đoạn mở bán. Những nâng cấp về chip xử lý, khả năng tối ưu thời lượng pin và thiết kế màn hình được xem là các yếu tố góp phần thu hút người dùng.

Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max vẫn chiếm ưu thế về mức độ quan tâm. Trong đợt đặt trước, nhu cầu đối với dòng iPhone 18 mới tăng mạnh so với thế hệ trước. Số liệu được một số hệ thống công bố cho thấy lượng đơn đặt trước tại các nhà bán lẻ lớn đạt hàng chục nghìn, trong khi tổng số đơn ghi nhận sơ bộ tại nhiều hệ thống vượt 318.000.

Để hạn chế tình trạng gom hàng trong giai đoạn đầu mở bán, các nhà bán lẻ cũng áp dụng giới hạn số lượng sản phẩm mỗi khách hàng được đặt mua. Một số hệ thống quy định mỗi số điện thoại chỉ được đặt tối đa hai chiếc iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max.

Đáng chú ý, bên cạnh hàng mới, thị trường đã bắt đầu xuất hiện iPhone 18 Pro cũ đẹp, đã kích hoạt bảo hành. Đây là nhóm sản phẩm có giá thấp hơn hàng mới, hướng đến người dùng muốn sở hữu iPhone thế hệ mới nhưng tối ưu chi phí.

Ghi nhận trên thị trường, iPhone 18 Pro cũ đẹp hiện có hai phiên bản 256GB và 512GB, với giá lần lượt khoảng 37,49 triệu đồng và 43,49 triệu đồng. So với giá niêm yết ban đầu, mức chênh lệch tương ứng khoảng 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng.

Việc máy cũ xuất hiện sớm sau thời điểm mở bán là diễn biến đáng chú ý, bởi dòng iPhone mới thường trải qua giai đoạn tập trung nhu cầu và nguồn cung trong những tuần đầu tiên. Khi sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành và đưa trở lại thị trường, người mua có thêm lựa chọn bên cạnh hàng nguyên seal.

Dù vậy, mức giá thấp hơn cũng cần được đặt trong tương quan với tình trạng thực tế của thiết bị. Người mua nên kiểm tra thời điểm kích hoạt bảo hành, ngoại hình, lịch sử sửa chữa và các chức năng quan trọng trước khi quyết định.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max cũ đẹp hiện chưa ghi nhận nguồn hàng tương tự tại một số hệ thống. Điều này cho thấy nguồn cung máy đã qua sử dụng giữa hai phiên bản vẫn có sự khác biệt, trong bối cảnh Pro Max tiếp tục là lựa chọn được nhiều người dùng ưu tiên.