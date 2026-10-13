Mẫu xe Dat Bike chốt tới 20.000 đơn sau gần 5 tháng: cốp 50 lít, chạy 200 km/sạc, giá từ 29,9 triệu đồng

Khoảng 20.000 đơn đặt hàng sau gần 5 tháng

Tính đến tháng 10/2026, Dat Bike đã ghi nhận khoảng 20.000 đơn đặt hàng cho dòng xe máy điện Era, theo CarTimes. Era ra mắt ngày 23/5/2026, nên mốc 20.000 đơn đạt được sau gần 5 tháng bán ra.

Autopro cũng đưa cùng con số này trong tin về Era trên trang chủ ngày 10/10. Đây là số đơn do doanh nghiệp công bố, chưa phải số xe đã giao.

Era có trọng lượng 112 kg và chiều cao yên 750 mm, kích thước tổng thể gần với Honda LEAD.

Điểm nổi bật nhất trong thiết kế của Era là khoang chứa đồ dưới yên dung tích 50 lít. Đây là mức cốp lớn nhất trên thị trường xe hai bánh hiện nay, đủ chứa mũ bảo hiểm cùng laptop, túi xách hoặc đồ đi chợ mà không cần treo thêm bên ngoài.

Để dễ hình dung, cốp của Honda LEAD là 37 lít, nhỏ hơn Era 13 lít.

Xe dùng động cơ đặt bên công suất 5 kW, hợp tác phát triển cùng hãng FCC của Nhật Bản, cho tốc độ tối đa 82 km/h. Bộ pin dung lượng 4,3 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 200 km sau mỗi lần sạc đầy.

Dat Bike gần đây tung nhiều chiến dịch thu hút khách hàng với nhiều mẫu sản phẩm mới mẻ. Ảnh: CarTimes.

Sạc tích hợp trong xe, không cần mang cục sạc rời

Khác biệt lớn nhất của Era nằm ở hệ thống sạc. Thay vì dùng bộ sạc rời như phần lớn xe máy điện phổ thông, Dat Bike tích hợp mạch sạc trực tiếp vào cụm động cơ bên hông xe. Khi cần nạp điện, người dùng kéo dây sạc bố trí sẵn trên xe và cắm thẳng vào nguồn điện dân dụng 220V.

Ở chế độ sạc nhanh, xe đầy pin trong khoảng 2 giờ 15 phút; ở chế độ tiêu chuẩn là khoảng 3 giờ 30 phút, tương ứng quãng đường 200 km. Tính năng Boost cho phép bổ sung khoảng 30 km di chuyển sau 15 phút sạc.

Ba chế độ sạc có công suất lần lượt là 1.200 W, 1.800 W và 2.700 W, trong đó sạc nhanh và Boost là trang bị của phiên bản cao cấp E1. Dat Bike cho biết sản phẩm của hãng có tỷ lệ nội địa hóa tới 90%.

Giá từ 29,9 triệu đồng cho hai phiên bản

Era có hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn E2 giá 29,9 triệu đồng. Bản cao cấp E1 giá 32,9 triệu đồng, và người mua chọn các màu đỏ, xám hoặc trắng phải trả thêm 1 triệu đồng, đưa giá lên 33,9 triệu đồng.

Bản E1 có thêm phanh kết hợp CBS, đèn định vị, cổng sạc USB cả hai chuẩn USB-A và USB-C, cùng các chế độ sạc nhanh và Boost. Cả hai phiên bản đều có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, hỗ trợ lùi xe, chống trộm, quản lý xe qua ứng dụng và cập nhật phần mềm từ xa.

Người mua nên lái thử cả hai phiên bản trước khi trả thêm 3 đến 4 triệu đồng cho bản E1, đồng thời hỏi kỹ thời gian giao xe vì lượng đơn đang ở mức cao.

* Tham khảo từ CarTimes, Thể Thao 247, Autopro.