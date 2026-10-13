Điều gì giúp thiết kế sạc của Dat Bike Era ẵm giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026?

Với những ai đang sử dụng xe máy điện, quản lý năng lượng luôn là một trải nghiệm quan trọng. Mỗi giải pháp sạc hay đổi pin hiện nay trên thị trường đều có những ưu điểm riêng, nhưng đi kèm với đó, người dùng đôi khi phải cân đối giữa sự tiện lợi và thói quen sử dụng không gian cốp xe.

Thế nhưng, tại giải thưởng Better Choice Awards 2026 vừa qua, một giải pháp công nghệ Việt đã bất ngờ giành chiến thắng áp đảo nhờ mang đến một trải nghiệm sạc thảnh thơi và trọn vẹn tiện ích hơn.

Xe máy điện Dat Bike đạt giải hạng mục Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Innovative Choice Awards 2026. Ảnh: Better Choice Awards

Tìm kiếm sự cân bằng giữa năng lượng và tiện ích

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang phát triển với nhiều giải pháp năng lượng khác nhau, từ đổi pin, pin tháo rời đến pin cố định dung lượng lớn. Mỗi hướng đi đều có ưu điểm riêng, nhưng cũng đặt ra những bài toán về trải nghiệm sử dụng thực tế.

Mô hình đổi pin mang đến lợi thế về tốc độ tiếp năng lượng, song trải nghiệm này phụ thuộc vào độ phủ của mạng lưới trạm và khả năng cung ứng pin tại từng thời điểm. Không phải mọi khu vực đều có thể tiếp cận trạm đổi pin thuận tiện, trong khi số lượng pin sẵn sàng thay thế cũng có thể biến động theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, việc duy trì hệ thống đòi hỏi chi phí đầu tư, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng định kỳ. Với pin tháo rời, người dùng có thêm sự linh hoạt khi sạc nhưng vẫn cần tính toán không gian lưu trữ, thao tác tháo lắp và bảo quản pin.

Trong khi đó, các dòng xe sử dụng pin cố định dung lượng lớn mang đến lợi thế về quãng đường di chuyển và không gian chứa đồ. Với thiết kế sử dụng bộ sạc rời, người dùng có thể chủ động mang theo để sạc tại điểm đến khi cần thiết. Tuy nhiên, việc tối ưu trải nghiệm sử dụng còn nằm ở cách bố trí bộ sạc sao cho gọn gàng, thuận tiện, giúp người dùng dễ dàng chủ động nạp năng lượng mà không ảnh hưởng đến không gian chứa đồ hay thói quen di chuyển hằng ngày.

Bài toán đặt ra không chỉ là làm thế nào để xe đi xa hơn, mà còn là làm sao để việc sử dụng xe điện trở nên thuận tiện, liền mạch mà không buộc người dùng phải đánh đổi những tiện ích vốn có trong sinh hoạt hằng ngày.

Dat Bike Era giải quyết được bài toán dung tích cốp và sự tiện nghi. Ảnh: Dat Bike

Đây chính là bối cảnh khiến dòng xe Dat Bike Era tạo ra cú hích lớn trên thị trường và giành chiến thắng áp đảo tại hạng mục “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh” của Better Choice Awards 2026 với hơn 48.000 lượt bình chọn.

Dat Bike mang đến hướng tiếp cận thông minh bằng cách tích hợp trực tiếp bộ sạc vào bên trong xe. Lời giải công nghệ này không chỉ tối ưu hóa thiết kế mà còn đem lại trải nghiệm thuận tiện, giúp người dùng thoát khỏi những nỗi lo như quên sạc, sợ mất sạc hay phải bảo quản một bộ adapter rời. Giờ đây, thay vì một quy trình lỉnh kỉnh, người dùng chỉ cần kéo đoạn dây sạc được cuộn gọn gàng ngay trong hộc chứa bên tay phải. Sự tiện lợi được tối đa hóa: đi đâu ngồi đâu cũng sạc được, cứ có ổ điện là có thể cắm sạc.Việc bố trí hệ thống sạc bên trong xe, kết hợp với pin cố định, cũng giúp ERA dành trọn không gian cốp cho nhu cầu chứa đồ. Dung tích cốp 50 lít cho phép người dùng thoải mái mang theo mũ bảo hiểm, balo và các vật dụng cá nhân mà không cần treo đồ lỉnh kỉnh bên ngoài.

Không dừng lại ở thiết kế sạc, ERA còn kế thừa những công nghệ và tính năng phục vụ trải nghiệm vận hành mà Dat Bike đã phát triển trên các dòng Quantum S, với giá khởi điểm chỉ từ 29,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và thuế VAT. Sự kết hợp giữa công nghệ, khả năng vận hành và những tiện ích thiết thực giúp ERA hướng đến trải nghiệm xe điện toàn diện hơn, thay vì chỉ tập trung giải quyết riêng bài toán nạp năng lượng.

Bên cạnh sự thuận tiện trong thiết kế, tốc độ sạc cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng ERA. Với chế độ sạc nhanh, thời gian sạc xe chỉ khoảng hơn 2 giờ cho quãng đường đi 200km. Đặc biệt ở chế độ sạc Boost, xe bổ sung thêm quãng đường 30km chỉ sau 15 phút sạc. Người dùng có thể linh hoạt sạc xe tại nhiều địa điểm có ổ điện phù hợp, từ bãi gửi xe tại nơi làm việc, quán cà phê đến điểm lưu trú trong những chuyến đi xa. Khi việc sạc pin được tích hợp ngay trên xe và không còn phụ thuộc vào bộ sạc rời, quá trình nạp năng lượng trở nên gọn nhẹ hơn, giúp xe điện dễ dàng thích ứng với nhịp sống hằng ngày.

Bộ sạc tích hợp giúp Dat Bike ghi điểm với người tiêu dùng. Ảnh: Vĩnh Phúc

Hơn 48.000 lượt bình chọn tại Better Choice Awards không chỉ là hiệu ứng đám đông. Nó phản ánh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với một thiết kế thực tế và thấu hiểu thói quen người dùng.

Sự tinh gọn này, kết hợp cùng việc Dat Bike vừa vượt mốc 65 điểm chạm trên toàn quốc trong tháng 9 và nhận thêm đề cử "Nation Builders Awards", cho thấy hãng đang đi những bước rất thực tế. Không đao to búa lớn, đôi khi chuyển đổi xanh chỉ bắt đầu từ việc giúp người dùng không còn phải khệ nệ xách theo một cục sạc đi làm mỗi ngày.