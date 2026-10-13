Lời khuyên cho những gia đình hay bật điều hòa 26 độ vào ban đêm

Nhiều gia đình có thói quen cài đặt điều hòa ở mức 26 độ C vào ban đêm, cho rằng đây là mức nhiệt đủ mát mà vẫn tiết kiệm điện. Tuy nhiên, nhiệt độ phù hợp khi ngủ không giống nhau ở tất cả mọi người và có thể thay đổi trong suốt đêm.

Khi ngủ, thân nhiệt có xu hướng giảm dần. Nếu nhiệt độ phòng quá thấp so với nhu cầu của cơ thể, người sử dụng có thể cảm thấy lạnh, thức giấc giữa đêm hoặc ngủ không ngon. Tình trạng này dễ xảy ra hơn nếu luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào người.

(Ảnh minh hoạ: NS)

Do đó, mức 26 độ C không phải lựa chọn sai, nhưng cũng không phải nhiệt độ lý tưởng trong mọi trường hợp. Người dùng nên điều chỉnh theo cảm giác thực tế, loại chăn sử dụng, số người trong phòng và điều kiện thời tiết.

Một giải pháp có thể cân nhắc là sử dụng chế độ ngủ (Sleep) trên điều hòa. Tùy từng mẫu máy, chế độ này có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ theo thời gian nhằm hạn chế cảm giác lạnh về đêm. Cách vận hành cụ thể khác nhau giữa các hãng, vì vậy người dùng nên kiểm tra hướng dẫn của thiết bị.

Chẳng hạn, nếu bắt đầu ở mức 26 độ C, điều hòa có thể tăng nhiệt độ dần trong những giờ tiếp theo khi chế độ Sleep được kích hoạt. Việc điều chỉnh này giúp hạn chế làm lạnh quá mức, đồng thời có thể giảm điện năng tiêu thụ tùy điều kiện vận hành.

Ban ngày nên cài đặt nhiệt độ bao nhiêu?

Vào ban ngày, nhiệt độ điều hòa cũng cần được điều chỉnh theo điều kiện môi trường và mức độ vận động của người sử dụng. Nếu cài đặt quá thấp so với nhiệt độ ngoài trời, cơ thể có thể khó thích nghi khi di chuyển giữa hai môi trường, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Một cách sử dụng hợp lý là tránh tạo ra mức chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong nhà và ngoài trời. Khi nhiệt độ ngoài trời lên khoảng 35 độ C, người dùng có thể cân nhắc cài đặt điều hòa ở mức 27-28 độ C, sau đó điều chỉnh tùy cảm nhận và khả năng làm mát của thiết bị.

Bên cạnh đó, không nên để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào đầu, cổ hoặc cơ thể trong thời gian dài. Việc vệ sinh lưới lọc định kỳ, đóng kín cửa khi máy hoạt động và hạn chế các nguồn nhiệt trong phòng cũng giúp điều hòa vận hành hiệu quả hơn.

Đối với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, cần chú ý hơn đến cảm giác nóng, lạnh của từng thành viên thay vì áp dụng một mức nhiệt cố định cho tất cả mọi người.

Phòng điều hòa bị khô, xử lý thế nào?

Ngoài nhiệt độ, độ ẩm trong phòng cũng ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu khi sử dụng điều hòa. Quá trình làm lạnh thường đi kèm việc loại bỏ một phần hơi ẩm trong không khí. Nếu độ ẩm xuống thấp, người dùng có thể gặp tình trạng khô da, khô mũi hoặc khó chịu ở cổ họng.

Để hạn chế vấn đề này, người dùng nên duy trì độ ẩm trong ngưỡng phù hợp, vệ sinh điều hòa thường xuyên và tránh cài đặt nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài. Nếu phòng thường xuyên khô, có thể sử dụng máy tạo ẩm kèm thiết bị đo độ ẩm để kiểm soát mức ẩm, tránh tạo môi trường quá ẩm gây nấm mốc.

Đặt một chậu nước trong phòng đôi khi được xem là cách bổ sung độ ẩm đơn giản. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào diện tích phòng, độ thông thoáng và điều kiện môi trường; cách này không thay thế được thiết bị tạo ẩm khi cần kiểm soát độ ẩm chính xác.

Sử dụng điều hòa hiệu quả không chỉ nằm ở việc chọn một con số cố định trên bảng điều khiển. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, hạn chế luồng khí lạnh thổi trực tiếp và duy trì độ ẩm hợp lý mới là những yếu tố giúp người dùng ngủ thoải mái hơn, đồng thời tránh lãng phí điện năng.

Tham khảo The Amazing Times