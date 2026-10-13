Mazda CX-90: SUV flagship đẳng cấp doanh nhân

CX-90 là mẫu SUV cao cấp đại diện cho chương mới Mazda Japanese Premium, với tinh hoa chế tác đỉnh cao Nhật Bản, không gian mỹ thuật sang trọng, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân thành đạt, thẩm mỹ tinh tế và các gia đình đề cao giá trị truyền thống. Mẫu SUV flagship được phát triển trên nền tảng kiến trúc mới, với động cơ và hộp số 8 mới cấp đặt dọc, hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau. Xe mang đến 2 tuỳ chọn công nghệ hybrid: PHEV và HEV, cùng cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Thiết kế bề thế, uy lực xứng tầm flagship

CX-90 được phát triển dựa trên triết lý chế tác cao cấp Nhật Bản, với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân Takumi, nhằm mang đến tinh thần thủ công, yếu tố được định hướng là DNA thương hiệu. Xe có tỷ lệ đặc trưng của những mẫu SUV sử dụng kiến trúc động cơ đặt dọc, với nắp ca-pô dài, khoang cabin lùi về phía sau và thân xe lớn. Tỷ lệ này giúp xe có dáng vẻ bề thế, uy lực nhưng vẫn giữ được sự cân đối, không tạo cảm giác cồng kềnh.

CX-90 thiết kế bề thế phù hợp vai trò SUV flagship của Mazda.

Để hoàn thiện tỷ lệ và đường nét, Mazda bắt đầu với mô hình đất sét tỷ lệ lớn. Các nghệ nhân Takumi trực tiếp tinh chỉnh hình dáng, bề mặt và những chi tiết nhỏ trước khi thiết kế chuyển sang sản xuất. Tại Mazda, một nghệ nhân cần ít nhất 20 năm rèn luyện để đạt danh hiệu Takumi, qua đó tích lũy kinh nghiệm để nhận biết và xử lý những thay đổi rất nhỏ trong quá trình hoàn thiện.

Tinh thần chế tác tiếp tục được thể hiện trên lớp sơn Takuminuri. Kỹ thuật này mô phỏng hiệu ứng của lớp sơn được hoàn thiện thủ công, tạo chiều sâu cho bề mặt và hiệu ứng thị giác khi ánh sáng thay đổi theo từng góc nhìn.

Cá nhân hóa không gian nội thất

Ngoài các tùy chọn sắc màu nội thất, CX-90 có thêm tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ. Cấu hình 6 chỗ với hàng ghế thứ hai độc lập, tăng khoảng không gian và sự riêng tư cho hành khách; cấu hình 7 chỗ mang đến sự linh hoạt cho những gia đình thường xuyên sử dụng cả hàng ghế thứ ba.

Không gian SUV 7 chỗ cỡ lớn.

Không gian cabin sử dụng nhiều chất liệu cao cấp như da Nappa, gỗ Maple và vải dệt. Đường khâu Kakenui tạo những khoảng hở nhỏ giữa các lớp chất liệu, lấy cảm hứng từ kỹ thuật thủ công truyền thống Nhật Bản. Cách kết hợp này tạo thêm chiều sâu cho không gian, đồng thời mang đến cảm nhận khác biệt khi người dùng tiếp xúc với các bề mặt.

Với những doanh nhân dành nhiều thời gian trên xe, các yếu tố như tư thế ngồi, không gian và chất liệu hoàn thiện trở thành một phần quan trọng trong quyết định lựa chọn.

Khoang lái theo tiêu chuẩn chế tác cao cấp của Mazda.

Phía sau những chi tiết này là tinh thần Craftsmanship và Takumi. Các nghệ nhân không chỉ hoàn thiện từng chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật, mà còn liên tục tinh chỉnh tỷ lệ, chất liệu, bề mặt và đường khâu để tạo sự hài hòa trong tổng thể. Với CX-90, cảm nhận về chất lượng được hình thành từ sự kết hợp của nhiều yếu tố trong không gian cabin.

Tuỳ chọn PHEV và HEV cao cấp

CX-90 phát triển trên nền tảng kiến trúc sản phẩm thế hệ mới, với động cơ và hộp số 8 cấp mới đặt dọc, hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau cùng hệ thống khung gầm được nghiên cứu nhằm tạo sự cân bằng giữa hiệu suất, độ ổn định và cảm giác lái. SUV hybrid CX-90 có hai tùy chọn PHEV và HEV, phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau.

CX-90 được người dùng đánh giá trải nghiệm lái tương đương xe châu Âu cao cấp.

Với PHEV (Plug-in Hybrid), CX-90 sử dụng động cơ 2.5 e-SkyActiv, công suất kết hợp 323 mã lực và mức tiêu hao nhiên liệu công bố 2,37 lít/100 km. Xe có thể vận hành thuần điện EV trong đô thị, đồng thời tự động chuyển đổi giữa động cơ điện và động cơ xăng theo điều kiện vận hành. Khi cần, người dùng có thể sạc pin tại nhà với bộ sạc đi kèm xe.

Với tùy chọn HEV, xe sử dụng động cơ I6 3.3 Turbo e-SkyActiv thế hệ mới, công suất 340 mã lực và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ từ 8,09 lít/100 km, tương đương những xe có dung tích từ 1.5-1.6 lít. Xe hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển cần sức mạnh của động cơ I6 nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Hiện CX-90 có giá ưu đãi đặc biệt từ 1,899 tỷ đồng, kèm gói 5 đặc quyền cao cấp. Xe áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km tại hơn 110 showroom Mazda trên toàn quốc.