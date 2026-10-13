Ông Phạm Nhật Minh Hoàng đồng loạt tuyển dụng 11 vị trí tại quốc gia 30 triệu dân

Trong thời gian qua, Green SM liên tục mở rộng tầm hoạt động tại các thị trường quốc tế như châu Âu, châu Á. Không dừng lại ở đó, công ty taxi điện Việt Nam đang lên kế hoạch cho một bước tiến dài trên bản đồ thế giới khi những thông tin tuyển dụng mới nhất vừa được hé lộ.

Cụ thể, Green SM đang tìm kiếm nhân sự cho 11 vị trí tại Abidjan, thành phố lớn của Bờ Biển Ngà. Động thái này hé lộ khả năng hãng gọi xe điện Việt Nam chuẩn bị mở rộng hoạt động sang thị trường châu Phi.

Theo thông tin tuyển dụng trên LinkedIn, Green SM đang tìm kiếm ứng viên cho nhiều vị trí tại Abidjan, từ quản lý cấp cao đến nhân sự phụ trách vận hành và tuyển dụng. Các chức danh được đăng tuyển gồm giám đốc thương mại, lãnh đạo vận hành công nghệ, giám sát hoạt động, chuyên gia chống gian lận, chuyên viên tuyển dụng và trưởng bộ phận tuyển dụng tài xế.

Đáng chú ý, vị trí tổng giám đốc phụ trách thị trường Bờ Biển Ngà đã đóng cổng nhận hồ sơ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang từng bước xây dựng bộ máy quản lý tại quốc gia Tây Phi này, trước khi triển khai các hoạt động kinh doanh.

Bờ Biển Ngà có thành phố lớn nhất là Abidjan, một trung tâm kinh tế và thương mại quan trọng của khu vực Tây Phi. Abidjan thường được mệnh danh là "Paris của Tây Phi" nhờ tốc độ phát triển đô thị nhanh, các công trình hiện đại cùng đời sống văn hóa sôi động. Đây cũng là cơ hội để Green SM đẩy mạnh sức ảnh hưởng tại thị trường Tây Phi.

Trước Bờ Biển Ngà, Vingroup đã có bước đi tại một thị trường khác ở châu Phi là Cộng hòa Dân chủ Congo. Cuối tháng 12/2025, tập đoàn ký biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên với chính quyền thủ đô Kinshasa và Công ty Exposure SARL nhằm phát triển hệ thống giao thông đô thị thuần điện.

Theo kế hoạch được công bố, VinFast dự kiến cung cấp khoảng 500 xe buýt điện và 1.000 ô tô điện cho đội xe công cộng trong giai đoạn đầu, đồng thời hướng tới phân phối 20.000 ô tô điện và 100.000 xe máy điện tại Kinshasa. Thỏa thuận cũng bao gồm việc phát triển hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi và đào tạo nhân lực địa phương.

Trước đó, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) đã đổi tên thương hiệu Xanh SM thành Green SM vào tháng 4/2026 nhằm đồng bộ nhận diện tại các thị trường quốc tế. Theo doanh nghiệp, việc thống nhất thương hiệu nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh ra nước ngoài, đồng thời phát triển mô hình nền tảng tại các thị trường quốc tế. Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành người giữ vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM tại Việt Nam.

Việc xuất hiện các vị trí tuyển dụng tại Bờ Biển Ngà cho thấy Green SM có thể đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở những khu vực ngoài thị trường truyền thống. Dù vậy, quy mô đầu tư, phương án triển khai đội xe và thời điểm dịch vụ bắt đầu hoạt động tại quốc gia này vẫn chưa được công bố.