Tịch thu 233.140 sản phẩm mỹ phẩm tại công ty của nữ giám đốc Lý Hồng Thương: Đủ loại son môi, kem chống nắng, kem dưỡng da

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2026 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an xã, phường tăng cường rà soát, nắm tình hình, lên danh sách các tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn, dấu hiệu vi phạm trên địa bàn và kiên quyết đấu tranh xử lý đối với các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổ Công tác kiểm tra hàng hóa. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Bắc Ninh, phát hiện các đối tượng nghi vấn vận chuyển, buôn bán hàng hoá là mỹ phẩm, quần áo... có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức kiểm tra, thu giữ nhiều hàng hoá có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 04/9/2026, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế, chủ trì phối hợp Đội QLTT số 7 - Chi Cục QLTT Bắc Ninh, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH RRMB BEAUTY (có địa chỉ trụ sở chính tại toà nhà MORE BUILDING, số 36 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh) có địa điểm kinh doanh tại thôn Lạc Nhuế, xã Tam Đa, thành phố Bắc Ninh) do bà Lý Hồng Thương, làm Giám đốc.

Kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra tạm giữ số lượng hàng hóa lớn, nhiều chủng loại gồm 233.140 mặt hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ cụ thể: Sữa dưỡng thể; loại 268 ml/chai; số lượng 22.000 chai. Xịt làm trắng da; loại 90 ml/chai; số lượng 850 chai. Phấn làm mịn; loại 20g/hộp; số lượng 38.000 hộp. Son môi; loại 3,5ml/thỏi; số lượng 50.830 thỏi. Kem che khuyết điểm; loại 5,5g/tuýp; số lượng 45.600 tuýp. Kem chống nắng; loại 30ml/lọ; số lượng 1.440 lọ. Kem dưỡng dạng gel Vitamin C; loại 300g/hộp; số lượng 1.800 hộp. Kem dưỡng da Vitamin C; loại 50g/hộp; số lượng 66.500 hộp. Kem tẩy tế bào chết; loại 200ml/tuýp; số lượng 6.120 tuýp. Tổng trị giá hàng hoá theo giá niêm yết là: 10.191.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).

Bà Lý Hồng Thương là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH RRMB BEAUTY không xuất trình được bất kỳ hoá đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hoá kể trên.

Kho hàng hóa được phát hiện. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Sau khi phối hợp xác minh sản phẩm thu giữ, Phòng Cảnh sát kinh tế, đã bàn giao hồ sơ vụ việc đến Đội QLTT số 7 - Chi cục QLTT Bắc Ninh ra Quyết định tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm, theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 205.000.000 đồng, đối với Công ty TNHH RRMB BEAUTY về hai hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh; Kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tăng cường nắm tình hình, quyết liệt đấu tranh, xử lý đối với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến các mặt hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Phòng Cảnh sát kinh tế, khuyến cáo người dân lựa chọn những sản phẩm đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ tem nhãn rõ ràng; đồng thời, thông báo, phản ánh đến Cơ quan chức năng khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Mọi thông tin liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Bắc Ninh, địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh; số điện thoại: 069.2588.583.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Bắc Ninh