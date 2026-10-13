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Schindler kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam, giới thiệu loạt giải pháp thang máy thế hệ mới

| | Thị trường

Sau 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Schindler định hướng mở rộng vai trò từ cung cấp thang máy sang các giải pháp di chuyển đô thị thông minh, kết hợp thiết kế, công nghệ số và dịch vụ vận hành.

Schindler Việt Nam vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Hà Nội, với sự tham dự của Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass, Chủ tịch Jardine Matheson tại Việt Nam Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Schindler Việt Nam Lina Yu cùng các khách hàng và đối tác.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, doanh nghiệp kỹ thuật Thụy Sĩ này đã tham gia nhiều dự án nhà ở, thương mại, khách sạn và khu phức hợp trong quá trình đô thị hóa của Việt Nam. Danh mục dự án tiêu biểu có Landmark 81, Lotte Center Hà Nội, Capital Place và Saigon Centre.

Theo Schindler, cột mốc 30 năm không chỉ nhìn lại chặng đường hoạt động mà còn là dịp xác định định hướng phát triển trong bối cảnh các đô thị ngày càng chú trọng công nghệ, khả năng kết nối và hiệu quả vận hành công trình.

Schindler kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam, giới thiệu loạt giải pháp thang máy thế hệ mới - Ảnh 1.

Ngài Thomas Gass - Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Schindler Vietnam

Ngài Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, cho biết các doanh nghiệp Thụy Sĩ không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn đầu tư vào con người, kỹ năng, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực địa phương. Theo ông, Schindler là một ví dụ cho cách tiếp cận đầu tư dài hạn này.

Thang máy không còn chỉ là phương tiện di chuyển

Khi các tòa nhà ngày càng được thiết kế theo hướng thông minh và kết nối, thang máy dần trở thành một phần trong trải nghiệm người dùng, kiến trúc nội thất và hệ thống vận hành tổng thể của công trình.

Tại sự kiện, Schindler giới thiệu các giải pháp thiết kế và công nghệ mới, gồm DECO 3.0, Phygital và StratOS, hướng tới sự kết hợp giữa yếu tố thẩm mỹ, trải nghiệm hành khách và khả năng tích hợp công nghệ số.

Trong đó, DECO 3.0 là nền tảng thiết kế nội thất thang máy dạng module, cho phép kết hợp linh hoạt các vật liệu, bề mặt hoàn thiện, hệ thống chiếu sáng và phụ kiện. Giải pháp được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu khác nhau về kiến trúc, đồng thời chú trọng độ bền và giá trị sử dụng trong vòng đời thiết bị.

Schindler kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam, giới thiệu loạt giải pháp thang máy thế hệ mới - Ảnh 2.

Schindler giới thiệu bộ sưu tập các mẫu thiết kế mới DECO 3.0, Phygital và StratOS tại sự kiện. Ảnh: Schindler Vietnam

Phygital hướng tới kết hợp hệ thống cơ khí với giao diện và dịch vụ số. Các tính năng như màn hình hiển thị, kết nối và kiểm soát ra vào có thể giúp hành trình di chuyển trực quan hơn, đồng thời hỗ trợ khả năng kết nối với hạ tầng số của tòa nhà.

Số hóa cả khâu vận hành và bảo trì

Bên cạnh thiết kế và trải nghiệm hành khách, Schindler cũng nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong quản lý thiết bị. Một trong những thành phần được giới thiệu là Technical Operations Centre (TOC), trung tâm điều hành kỹ thuật số kết nối dữ liệu thiết bị theo thời gian thực với chuyên gia kỹ thuật và lực lượng hiện trường.

Là một phần trong hệ sinh thái Schindler Ahead, TOC hỗ trợ chuyển dữ liệu vận hành thành thông tin phục vụ công tác bảo trì và quản lý thiết bị. Theo định hướng của doanh nghiệp, cách tiếp cận này cho phép theo dõi tình trạng thiết bị, chủ động dự báo nhu cầu bảo trì và nâng cao hiệu quả vận hành.

Schindler kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam, giới thiệu loạt giải pháp thang máy thế hệ mới - Ảnh 3.

Các giải pháp thiết kế và công nghệ được giới thiệu tại sự kiện nằm trong định hướng kết hợp kiến trúc, trải nghiệm người dùng và năng lực vận hành thông minh. Đây cũng là cách Schindler hướng tới việc mở rộng vai trò trong hệ sinh thái tòa nhà hiện đại, thay vì chỉ tập trung vào thiết bị di chuyển theo phương đứng.

Bà Lina Yu, Tổng Giám đốc Schindler Việt Nam, cho biết Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm của Schindler tại châu Á. Doanh nghiệp cam kết gắn bó lâu dài, tiếp tục đổi mới và phát triển cùng khách hàng, đối tác trong giai đoạn tiếp theo.

Sau ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Schindler đặt mục tiêu tiếp tục kết hợp năng lực kỹ thuật Thụy Sĩ với thiết kế, công nghệ số và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của các công trình trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển hạ tầng thế hệ mới.

Tiêu Dao

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
Schindler

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