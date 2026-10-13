Theo chia sẻ mới đây của ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty GSM toàn cầu và GSM Việt Nam, doanh nghiệp đã triển khai chương trình bảo hiểm tích lũy tự nguyện dành cho tài xế từ năm 2024. Đến nay, gần 100% trong tổng số khoảng 300.000 tài xế của hãng tại Việt Nam đã tham gia chương trình.

Điểm đáng chú ý của cơ chế này là khoản đóng góp được chia nhỏ theo từng chuyến xe, thay vì yêu cầu tài xế nộp một khoản phí lớn ngay từ đầu.

Cụ thể, tài xế xe máy đóng từ 100 đồng mỗi cuốc, trong khi tài xế taxi đóng 200 đồng. GSM cho biết mức đóng tương đương khoảng 20.000-40.000 đồng/tháng, tối đa 480.000 đồng/năm. Đổi lại, quyền lợi bảo hiểm có thể lên tới 300 triệu đồng đối với tài xế xe máy và 600 triệu đồng đối với tài xế ô tô.

Theo doanh nghiệp, mức quyền lợi tối đa có thể tương đương 1.250 lần số tiền đóng trong những trường hợp đáp ứng điều kiện chi trả tương ứng. Tuy nhiên, số tiền thực tế người tham gia được nhận còn phụ thuộc vào phạm vi bảo hiểm và điều kiện áp dụng của từng trường hợp.

"Cách chia nhỏ khoản đóng giúp các bác tài dễ thở hơn rất nhiều trong khi vẫn được đảm bảo quyền lợi bảo vệ tương ứng với số tiền đã đóng. Tất nhiên, nếu tài xế muốn đóng trước cả năm để được hưởng tối đa quyền lợi bảo hiểm thay vì chờ tích lũy qua từng chuyến xe, chúng tôi sẽ hỗ trợ", ông Phạm Nhật Minh Hoàng chia sẻ.

Gia đình tài xế nhận hơn 500 triệu đồng sau biến cố

Sau khoảng hai năm triển khai, GSM cho biết tổng chi phí hỗ trợ dành cho các tài xế đã lên tới hàng tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp gia đình tài xế nhận quyền lợi bảo hiểm hơn 500 triệu đồng, dù số tiền đóng tích lũy chỉ khoảng 400.000 đồng.

Theo doanh nghiệp, khoản tiền này giúp gia đình trang trải chi phí và từng bước ổn định cuộc sống sau biến cố. Tuy nhiên, GSM chưa công bố số lượng cụ thể các trường hợp đã được giải quyết quyền lợi, cũng như cơ cấu chi trả theo từng loại rủi ro.

Ngoài bảo hiểm tích lũy tự nguyện, doanh nghiệp cho biết tài xế còn được hưởng nhiều chính sách phúc lợi khác như khám sức khỏe đầu vào, tiêm vaccine cúm miễn phí hằng năm, hỗ trợ khi ốm đau, tai nạn và trao học bổng cho con em tài xế.

"Đây đều là những phúc lợi được GSM chi trả ngoài gói bảo hiểm tích lũy tự nguyện. Sắp tới, chúng tôi sẽ công bố thêm nhiều chính sách phúc lợi ưu việt khác mà chỉ GSM mới có", ông Phạm Nhật Minh Hoàng cho biết.

GSM có hai nhóm lao động với cơ chế quyền lợi khác nhau. Trong tổng số gần 300.000 tài xế tại Việt Nam, doanh nghiệp cho biết có hơn 50.000 tài xế cơ hữu và gần 250.000 tài xế đối tác.

Với nhóm cơ hữu, tài xế được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và những quyền lợi theo hợp đồng lao động. Trong khi đó, nhóm đối tác chủ yếu tham gia các chương trình bảo hiểm tự nguyện và phúc lợi do doanh nghiệp triển khai.

Phúc lợi cho lao động nền tảng được chú ý

Câu chuyện bảo vệ người lao động nền tảng số đang nhận được sự quan tâm trong bối cảnh cơ chế an sinh dành cho nhóm lao động này tiếp tục được thảo luận. Theo ông Hoàng, với tài xế đối tác, cơ chế để doanh nghiệp nền tảng cùng tham gia bảo đảm các quyền lợi dài hạn như hưu trí và thất nghiệp vẫn cần có cơ sở pháp lý phù hợp.

Bên cạnh các chính sách hiện hành, GSM đang xây dựng chương trình Green Driver Care, dự kiến tập trung vào năm nhóm quyền lợi gồm điều kiện làm việc, sức khỏe thể chất và tinh thần, tài chính gia đình, phát triển cá nhân và cơ hội nghề nghiệp.

Các nội dung được doanh nghiệp đề cập bao gồm nâng cấp điểm nghỉ, khu vực chờ sạc, hỗ trợ chăm sóc và bảo dưỡng phương tiện, mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tiếp cận thông tin nhà ở xã hội và các giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu thiết thực của tài xế.

"GSM coi phúc lợi là đầu tư cho con người và chất lượng dịch vụ. Tài xế yên tâm làm nghề sẽ có thêm động lực phục vụ khách hàng và gắn bó với doanh nghiệp. Vì thế, GSM không chỉ cam kết đồng hành trên từng cuốc xe, mà còn mong muốn trở thành điểm tựa cho các Bác tài Xanh trong tương lai lâu dài", Tổng Giám đốc Công ty GSM nhấn mạnh.