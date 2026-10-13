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Hàng loạt mẫu xe Skoda nhận ưu đãi lớn tháng này

| | Thị trường

Khách mua 2 mẫu xe Kushaq và Slavia trong tháng 10 sẽ nhận hỗ trợ 100% phí trước bạ.

Theo công bố từ Škoda Việt Nam, khách hàng mua Kushaq và Slavia trong tháng 10/2026 được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tương ứng 10% giá trị xe theo chính sách của hãng. 

Đặc biệt, đối với khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp, Škoda phối hợp cùng PGBank và VPBank triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, áp dụng theo điều kiện cụ thể.

Ngoài ưu đãi mua xe, Skoda Việt Nam còn bổ sung một số quyền lợi hậu mãi như miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc tại mốc 7.500 km, gia hạn bảo hành lên đến 8 năm. Một số phiên bản được áp dụng chương trình miễn phí bảo dưỡng trong 5 năm hoặc 60.000 km, đồng thời có cơ hội nhận gói bảo hiểm vật chất một năm với số lượng giới hạn.

Hàng loạt mẫu xe Skoda nhận ưu đãi lớn cuối năm - Ảnh 1.

Skoda Slavia có giá từ 465 triệu đồng, trong khi Kushaq khởi điểm từ 539 triệu đồng. Ảnh: Skoda Việt Nam.

Hiện Škoda Kushaq có giá niêm yết khởi điểm từ 539 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích dòng SUV đô thị gầm cao, linh hoạt trong di chuyển và đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB, trang bị động cơ tăng áp 1.0 TSI, phù hợp với những hành trình thường ngày cũng như các chuyến đi xa.

Trong khi đó, Škoda Slavia có giá từ 465 triệu đồng, thuộc phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe hướng đến người dùng ưu tiên kiểu dáng thanh lịch, không gian nội thất rộng rãi và tính thực dụng, phục vụ nhu cầu đi làm, di chuyển trong đô thị hay sử dụng cùng gia đình.

Hàng loạt mẫu xe Skoda nhận ưu đãi lớn cuối năm - Ảnh 2.

Kushaq thuộc phân khúc SUV đô thị ở hữu thiết kế gầm cao, nền tảng khung gầm MQB và động cơ tăng áp 1.0 TSI. Slavia thuộc sedan cỡ B được dành cho khách hàng tìm kiếm mẫu xe có thiết kế thanh lịch, không gian nội thất rộng rãi

Cả hai mẫu xe đều được sản xuất trong nước, đánh dấu bước phát triển của Škoda trong chiến lược mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.


 

Tiêu Dao

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