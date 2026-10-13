6 xe Trung Quốc mới sắp ồ ạt ra mắt Việt Nam: Phần lớn là xe điện hóa, đa dạng phân khúc từ mini, sedan, SUV đến MPV

Ngày 16/10 tới, Wuling và MG sẽ cùng giới thiệu 6 mẫu xe mới tại Việt Nam, gồm Wuling Macaron, Wuling Bingo, Wuling Grango, Wuling Darion, MG ZS và MG GT. Đây là đợt ra mắt tập trung của hai thương hiệu có danh mục sản phẩm trải rộng ở nhiều phân khúc, với xe điện là nhóm đáng chú ý bên phía Wuling, trong khi MG bổ sung các lựa chọn SUV và sedan.

Wuling Macaron và Bingo nhắm đến nhóm xe điện đô thị

Wuling Macaron là mẫu xe điện cỡ nhỏ, hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị. So với Wuling Mini EV từng được phân phối tại Việt Nam, Macaron có cấu hình 5 cửa, thay vì 3 cửa, giúp việc ra vào hàng ghế sau thuận tiện hơn.

Wuling Macaron 2026 với thiết kế xe điện đô thị cỡ nhỏ 5 cửa dễ thương. Ảnh: AP Team

Theo thông tin từ đại lý, xe dự kiến có hai phiên bản với giá khoảng 269 triệu và 329 triệu đồng.

Nội thất bản cao cấp có hai màn hình, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và chìa khóa thông minh. Bản tiêu chuẩn sử dụng trang bị đơn giản hơn. Tầm hoạt động dự kiến của phiên bản cao nhất vào khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Tuy nhiên, cấu hình xe trưng bày trước đó chưa phải bản thương mại hoàn chỉnh, nên thông số và trang bị cuối cùng cần chờ công bố chính thức.

Nội thất Wuling Macaron theo xu hướng đơn giản. Ảnh: AP Team

Trong khi đó, Wuling Bingo nằm ở nhóm xe điện có kích thước lớn hơn Macaron. Mẫu xe này được giới thiệu với ba phiên bản, giá dự kiến lần lượt 399 triệu, 469 triệu và 499 triệu đồng.

Bản nâng cấp của Bingo có một số thay đổi về trang bị giữa các phiên bản. Bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình hiển thị 7 inch phía sau vô-lăng, trong khi các bản cao hơn có thêm màn hình trung tâm và camera 360 độ. Xe chuyển sang sử dụng cổng sạc CCS2, tương thích với nhiều trạm sạc nhanh phổ biến tại Việt Nam.

Wuling Bingo 2026 với thiết kế ngoại thất bo tròn và kiểu dáng hatchback. Ảnh: Đại lý

Hai phiên bản thấp dùng bộ pin 31,9 kWh, cho tầm hoạt động công bố 333 km; bản cao nhất sử dụng pin 38 kWh, với phạm vi hoạt động khoảng 410 km. Các thông số này được công bố theo thông tin giới thiệu sản phẩm, trong khi giá bán chính thức cần được xác nhận tại sự kiện ra mắt.

Wuling Grango và Darion bổ sung hai lựa chọn MPV 7 chỗ

Khác với Macaron và Bingo, Wuling Grango hướng đến nhu cầu chở nhiều người hoặc kết hợp sử dụng gia đình với kinh doanh dịch vụ. Đây là mẫu MPV thuần điện có cấu hình 7 chỗ, giá niêm yết được công bố trước đó ở mức 499 triệu đồng.

Wuling Grango với thiết kế tối giản phía ngoài. Ảnh: AP Team

Grango có kích thước dài 4.515 mm, rộng 1.725 mm, cao 1.790 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Nội thất bố trí theo cấu hình 2+2+3, với hai ghế độc lập ở hàng thứ hai. Xe sử dụng cửa trượt hai bên, màn hình giải trí trung tâm 8 inch và điều hòa chỉnh cơ.

Theo thông tin giới thiệu sản phẩm, Grango có phạm vi hoạt động khoảng 300 km sau mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh, với thời gian nạp pin từ 30% lên 80% được công bố vào khoảng 30 phút. Danh sách trang bị tập trung vào những tính năng cơ bản, thay vì hướng đến nhóm MPV có nhiều tiện nghi cao cấp.

Nội thất Wuling Grango với cấu hình ghế ngồi 2+2+3. Ảnh: AP Team

Cùng thuộc nhóm MPV 7 chỗ nhưng Wuling Darion có kích thước lớn hơn. Xe dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.770 mm, với chiều dài cơ sở 2.910 mm. Điểm đáng chú ý nằm ở cửa trượt điện bên hông và hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập, thường được gọi là ghế cơ trưởng.

Wuling Darion với thiết kế MPV 7 chỗ kích thước lớn. Ảnh: Đại lý

Khoang lái Darion có màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số. Theo thông tin Wuling công bố trước sự kiện, mẫu xe có các cấu hình truyền động khác nhau, trong đó những phiên bản thuần điện được giới thiệu với phạm vi hoạt động dự kiến 450 km và 500 km sau mỗi lần sạc. Giá bán tại Việt Nam chưa được xác nhận chính thức; thông tin từ đại lý trước đó cho biết mức giá dự kiến trên 700 triệu đồng.

Nội thất Darion nổi bật với ghế cơ trưởng ở hàng hai. Ảnh: Đại lý

Việc cùng xuất hiện của Grango và Darion giúp Wuling có thêm lựa chọn ở nhóm MPV điện 7 chỗ, với khác biệt về kích thước, trang bị và phạm vi hoạt động. Giá bán chính thức cùng cấu hình phân phối sẽ là những thông tin cần theo dõi sau lễ ra mắt.

MG ZS có thể bổ sung hệ truyền động hybrid

Ở phía MG, ZS thế hệ mới là mẫu SUV cỡ nhỏ đáng chú ý trong đợt ra mắt. Xe có kích thước dài 4.430 mm, rộng 1.818 mm, cao 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. Ngoại thất được thiết kế lại, trong khi nội thất có cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm cùng kích thước 10,3 inch.

MG ZS lộ diện trước ngày ra mắt. Ảnh: BMXB

Điểm đáng chú ý là khả năng MG ZS mới có thêm phiên bản hybrid tại Việt Nam. Ở một số thị trường khác, mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp hộp số DHT 3 cấp. Tuy nhiên, cấu hình động cơ, công suất và trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn cần chờ thông tin xác nhận từ hãng.

Nếu được phân phối với hệ truyền động hybrid, ZS sẽ bổ sung lựa chọn bên cạnh các mẫu SUV sử dụng động cơ xăng truyền thống trong danh mục MG. Giá bán và số phiên bản dự kiến cũng là những thông tin quan trọng để xác định vị trí của mẫu xe này trong phân khúc.

MG GT có hai tùy chọn động cơ, bản tăng áp đi kèm hộp số ly hợp kép

MG GT là mẫu sedan còn lại trong danh sách. Theo những thông tin MG hé lộ trước sự kiện, xe có hai tùy chọn động cơ, gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số CVT và động cơ 1.5L tăng áp đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

MG GT được hé lộ thông số trước ngày ra mắt. Ảnh: MG Việt Nam

Ở thị trường nước ngoài, động cơ 1.5L hút khí tự nhiên có công suất tham khảo 127 mã lực, trong khi bản tăng áp đạt 178 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm. Mẫu sedan mới cũng được giới thiệu với hệ thống hỗ trợ lái MG Pilot, gồm các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Cấu hình cụ thể của xe bán tại Việt Nam cần được xác nhận khi ra mắt.

Với GT, MG tiếp tục bổ sung lựa chọn sedan bên cạnh các mẫu SUV và xe điện trong danh mục sản phẩm. Giá bán chính thức, số phiên bản và danh sách trang bị sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của xe trước các đối thủ cùng phân khúc.