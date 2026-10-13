Cây bút công nghệ: Dù là "fan cứng" Samsung, tôi quyết không mua 5 mẫu điện thoại sau đây của hãng

Mặc dù Google mới là chủ sở hữu chính thức của hệ điều hành Android, nhưng không ai có thể phủ nhận Samsung chính là cái tên quyền lực nhất trong thế giới smartphone Android.

Hãng công nghệ Hàn Quốc phủ sóng ở mọi phân khúc giá, chủ yếu thông qua hệ sinh thái sản phẩm Galaxy. Rất nhiều thiết bị trong số đó hoàn toàn xứng đáng với từng đồng bạn bỏ ra, nhưng năm 2026 lại đang chứng kiến một giai đoạn đầy thách thức đối với hầu hết các nhà sản xuất điện thoại thông minh.

Tương tự như trường hợp của Motorola đã ghi nhận trước đó, cuộc khủng hoảng thiếu hụt RAM đã buộc nhiều hãng phải tăng giá bán, dù sản phẩm thực tế lại không mang đến mấy sự cải tiến mới mẻ. Samsung cũng không phải ngoại lệ.

Dưới đây là 5 mẫu smartphone do Samsung bán ra mà cây bút Andrew Grush từ Android Authority khuyên bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi xuống tiền ở thời điểm hiện tại.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Flip từng là thiết bị đưa tôi bước vào thế giới smartphone màn hình gập, dù sau đó tôi phải chia tay dòng máy này vì những lo ngại liên quan đến độ bền. Cho đến nay, dù vẫn dành nhiều cảm tình cho kiểu dáng gập vỏ sò, tôi lại có cảm giác dòng Z Flip đang rơi vào trạng thái giậm chân tại chỗ.

Mặc dù Galaxy Z Flip 8 đã mỏng hơn đáng kể so với trước và nếp gấp màn hình cũng mờ hơn đôi chút, nhưng ngoài những điểm đó ra thì máy gần như không có gì mới. Màn hình phụ phía ngoài mặc định vẫn bị giới hạn ở 16 ứng dụng, trừ khi bạn chịu khó tự can thiệp bằng phần mềm Good Lock tùy chọn của Samsung.

Ngoại trừ sự thay đổi nhỏ về nếp gập, kích thước và thông số hiển thị của cả hai màn hình vẫn giữ nguyên. Ngay cả bộ vi xử lý cũng chỉ là một đợt nâng cấp nhẹ nhàng, không tạo ra quá nhiều khác biệt đối với phần lớn người dùng.

Điểm cộng đáng giá duy nhất trên Z Flip 8 là việc chuyển đổi từ chip Exynos quay trở lại dùng chip Snapdragon, nhưng thực chất đây chỉ là việc đưa mọi thứ về lại tiêu chuẩn vốn có.

Trên thực tế, chiếc Galaxy Z Flip 6 đời cũ hoàn toàn có thể đặt lên bàn cân so sánh với mẫu flagship mới nhất này khi cả hai đều trang bị vi xử lý Snapdragon dòng 8; khác biệt chỉ nằm ở chỗ Z Flip 8 mới hơn 2 thế hệ.

Cá nhân tôi, nếu thực sự muốn sở hữu một chiếc điện thoại gập vỏ sò của Samsung, tôi sẽ chọn Galaxy Z Flip 6. Dù đã ra mắt được hai năm nhưng thiết bị có giá rẻ hơn này vẫn còn khoảng nửa thập kỷ nữa được hỗ trợ cập nhật phần mềm.

Samsung Galaxy S26

Tôi muốn khẳng định rõ ràng: Samsung Galaxy S26 là một chiếc điện thoại mạnh mẽ với hàng loạt tính năng chất lượng. Nếu bạn muốn sở hữu thiết bị mới nhất của hãng và yêu thích một màn hình nhỏ gọn, đây chắc chắn là lựa chọn không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh giá trị sử dụng so với số tiền bỏ ra, đây lại là một khoản đầu tư tương đối kém hấp dẫn.

Phiên bản tiêu chuẩn năm nay đã đắt hơn 100 USD, nhưng điều này không quá ngạc nhiên bởi dung lượng lưu trữ tối thiểu đã được nâng cấp gấp đôi. Mức tăng giá đó không phải lý do chính khiến chiếc máy này kém hấp dẫn, mà nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc mẫu flagship mới nhất gần như chẳng mang lại cải tiến nào đáng kể. Máy được trang bị một biến thể mới hơn của chip Snapdragon 8 Elite, dung lượng pin tăng nhẹ và màn hình được mở rộng thêm vỏn vẹn 0,1 inch.

Đó cũng là tất cả những thay đổi lớn nhất, bởi bạn vẫn sẽ nhận lại một ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, cụm camera đã dần lỗi thời và kích thước tổng thể gần như y hệt đời trước.

Nếu bạn chỉ phải bỏ thêm 100 USD để nâng cấp lên mẫu máy này, tôi sẽ nói rằng nó hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, hiện tại bạn đã có thể dễ dàng tìm mua một chiếc Galaxy S25 với giá tốt hơn. Điều này khiến mức giá niêm yết lên tới 900 USD của Galaxy S26 trở nên khó chấp nhận.

Samsung Galaxy S26 FE

Mặc dù có mức giá tăng thêm 50 USD so với phiên bản tiền nhiệm, Galaxy S26 FE lại tiếp tục là một bản cập nhật mờ nhạt. Bộ vi xử lý được nâng cấp từ Exynos 2400 lên Exynos 2500, thiết kế được tinh chỉnh nhẹ nhàng hơn và máy được cài đặt sẵn phiên bản phần mềm mới hơn ngay khi xuất xưởng. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.

Về bản chất, đây vẫn là một chiếc điện thoại dùng ổn, và nếu xét độc lập trong một môi trường lý tưởng, tôi sẵn sàng đề xuất nó. Nhưng với mức giá bán lẻ rơi vào khoảng 700 USD, khoảng cách về giá giữa sản phẩm này và các mẫu flagship thực thụ đến từ Samsung, Google hay Motorola là không đáng kể.

Nếu thực sự trung thành với thương hiệu Samsung, hãy hướng sự chú ý đến Galaxy S26 Ultra. Ngoài ra, việc lựa chọn các mẫu máy đời cũ hơn như Galaxy S25 hay Galaxy S25 FE cũng là một giải pháp hợp lý hơn nhiều.

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge không còn là mẫu flagship mới nhất của Samsung nữa, và việc hãng thậm chí còn không buồn ra mắt phiên bản kế nhiệm có lẽ đã nói lên tất cả những gì bạn cần biết về số phận của dòng máy này.

Galaxy S25 Edge sở hữu một thân máy mỏng ấn tượng, nhưng cái giá phải trả chính là thời lượng pin bị cắt giảm. Máy cũng bị loại bỏ hoàn toàn ống kính zoom tele, dù ở thời điểm ra mắt từng được niêm yết với mức giá lên tới 1.100 USD.

Sang đến năm 2026, bạn có thể sở hữu nó với mức giá rẻ hơn nhiều, nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn sẽ chọn Galaxy S25 hoặc S25 Plus thay vì sản phẩm này. Chi phí bạn bỏ ra cũng sẽ tương đương, hoặc chỉ nhỉnh hơn một chút nếu chọn phiên bản Plus.

Điểm trừ lớn nhất của S25 Edge không chỉ dừng lại ở việc nó mang đến quá ít sự mới mẻ; mà vấn đề nằm ở chỗ tính năng chủ đạo của nó lại không thực sự thiết thực.

Bản thân tôi đôi khi vẫn dùng S25 Edge làm máy chính. Đó không phải là một chiếc điện thoại tồi, nhưng nếu muốn cầm nắm dễ chịu, bạn buộc phải đeo cho nó một chiếc ốp lưng thật dày — và điều đó vô tình xóa bỏ hoàn toàn ưu điểm về độ mỏng của máy. Nếu dùng trần, độ mỏng cùng kiểu dáng vuông vức của máy sẽ cấn vào tay, đồng thời mang lại cảm giác mất cân đối do cụm camera khiến phần đỉnh máy trở nên quá nặng.

Samsung Galaxy A56 5G

Trong phần lớn danh sách này, tôi đã tập trung phân tích các mẫu smartphone ra mắt trong năm 2026 và chỉ ra lý do tại sao ở thời điểm hiện tại, mua các phiên bản tiền nhiệm lại là nước đi hời hơn. Thực tế này cũng đúng với trường hợp của Galaxy A57.

Thế hệ mới nhất thuộc dòng Galaxy A50 series sở hữu GPU và CPU nhanh hơn, nhưng ngoài những tinh chỉnh nhẹ về mặt ngoại hình, máy gần như không có thêm bất kỳ nâng cấp nào khác. Con chip Exynos mới hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng pin nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, những cải tiến nhỏ giọt này lại đi kèm với mức giá tăng thêm 50 USD so với Galaxy A56.

Thông thường, tôi sẽ không ngần ngại tiến cử Galaxy A56 là sự lựa chọn vượt trội về mặt giá trị. Thế nhưng, cục diện gần đây đã thay đổi khi Galaxy A57 đang được giảm giá mạnh.

Trong khi đó, Galaxy A56 hiện chỉ rẻ hơn khoảng 20 USD. Với mức chênh lệch giá quá nhỏ như vậy, việc lựa chọn phiên bản mới hơn hoàn toàn là quyết định hợp lý dù nó chỉ là một bản nâng cấp nhẹ. Dù sao đi nữa, lựa chọn này cũng giúp bạn hưởng trọn vẹn thời hạn 6 năm cập nhật phần mềm phía trước.