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Nga "trình làng" giống dâu tây mới cùng loạt đột phá cho ngành nông nghiệp

| | Thị trường

Bên cạnh giống dâu tây mới, người Nga còn có những đột phá gì trong lĩnh vực nông nghiệp?

Các nhà lai tạo giống tại Greenfields Agro - một công ty có trụ sở tại Moscow (Nga), đã phát triển hai giống dâu tây vườn mới, dự kiến giống đầu tiên sẽ được bán ra thị trường vào mùa hè năm 2027, hãng RIA Novosti thông tin.

Đột phá này xuất hiện tại triển lãm nông nghiệp Mùa thu vàng 2026, diễn ra vào những ngày đầu tháng 10/2026 tại Trung tâm Timiryazev ở Moscow.

Nga lai tạo loại dâu tây mới, dự kiến năm 2027 sẽ được thưởng thức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Science

Hiện tại, Greenfields Agro sản xuất hơn 555 tấn dâu tây, mâm xôi và dâu đen mỗi năm, và đang hoàn thiện việc xây dựng một trung tâm nhân giống và sản xuất giống tại huyện Naro-Fominsk.

Công ty nông nghiệp này, chuyên cung cấp hạt giống và vật tư trồng trọt trong nước, đã đăng ký hơn 800 giống và cây lai của 18 loại rau trong sổ đăng ký thành tựu nhân giống quốc gia.

"Mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện để các giải pháp như vậy được triển khai nhanh hơn trên các trang trại và mang lại kết quả thiết thực. Chúng tôi nhận thấy khu vực Moscow có nền tảng khoa học và công nghiệp vững mạnh cho việc này", thông cáo báo chí dẫn lời ông Vitaly Mosin, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Vùng Moscow, cho biết.

Nga lai tạo loại dâu tây mới, dự kiến năm 2027 sẽ được thưởng thức - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Chính quyền Vùng Moscow, ông Vyacheslav Dukhin (trái) và Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Vùng Moscow, ông Vitaly Mosin (phải), đã đến thăm gian hàng của Vùng Moscow tại triển lãm nông nghiệp Mùa Thu Vàng 2026. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Vùng Moscow

Ông nhấn mạnh rằng đối với khu vực Moscow, việc phát triển công nghệ nông nghiệp trước hết là cơ hội để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh trong sản xuất.

"Chúng ta thấy các sản phẩm phát triển của các công ty vùng Moscow đang chuyển từ phòng thí nghiệm nghiên cứu và các dự án thí điểm sang sản xuất thực tế: Chúng giúp tự động hóa quy trình, tăng năng suất cây trồng và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn", vị bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại Mùa thu vàng 2026, nông dân và các nhà khoa học từ vùng Moscow đã mang đến Moscow những công nghệ tiên tiến: Từ robot tự vắt sữa bò đến máy kéo không người lái.

"Hôm nay, gian hàng của chúng tôi trưng bày gần như toàn bộ hành trình công nghệ trong ngành nông nghiệp - từ việc tạo ra giống mới đến tự động hóa sản xuất. Và đây không chỉ là những ý tưởng đầy hứa hẹn. Nhiều giải pháp đã được sử dụng tại các trang trại, và một số đang chuẩn bị gia nhập thị trường trong tương lai gần.

Những công nghệ và phát triển này phản ánh tiềm năng của nền tảng khoa học và giống cây trồng của chúng ta, cũng như mức độ số hóa trong khu phức hợp nông nghiệp và công nghiệp vùng Moscow" - ông Vitaly Mosin, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Vùng Moscow, nhận định ngày 10/10/2026.

Triển lãm nông nghiệp và công nghiệp "Mùa Thu Vàng" của Nga là sự kiện kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Diễn đàn nông nghiệp lớn này được Bộ Nông nghiệp Nga tổ chức hàng năm kể từ năm 1999.

Theo Trang Ly

Việt Nam Daily

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