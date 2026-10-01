Khoan thăm dò xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí có thể khai thác tới 50 triệu thùng

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Equinor cùng các đối tác phát hiện dầu khí tại giếng thăm dò Grimsnes gần mỏ Oseberg ở Biển Bắc, với trữ lượng có thể thu hồi ước tính từ 19 đến 50 triệu thùng dầu tương đương. Liên doanh dự kiến tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có để đẩy nhanh quá trình phát triển và đưa mỏ vào khai thác.

Theo thông tin từ Equinor, tập đoàn năng lượng Na Uy cùng các đối tác Petoro và TotalEnergies đã phát hiện dầu khí tại giếng thăm dò 30/8-7 S Grimsnes, thuộc giấy phép sản xuất PL 190, gần mỏ Oseberg ở Biển Bắc.

Giếng được khoan bằng giàn khoan Deepsea Bergen và đã phát hiện hydrocarbon. Ước tính sơ bộ cho thấy lượng tài nguyên có thể thu hồi nằm trong khoảng 19-50 triệu thùng dầu tương đương, tương ứng khoảng 3-8 triệu m³.

Giếng thăm dò Grimsnes nằm cách giàn Oseberg Sør khoảng 15 km về phía tây nam và cách thành phố Bergen của Na Uy khoảng 145 km về phía tây. Phát hiện này được kỳ vọng bổ sung nguồn cung từ khu vực Oseberg, nơi đã có sẵn hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác dầu khí.

“Điều này khẳng định rằng khu vực xung quanh mỏ Oseberg vẫn rất hấp dẫn”, ông Frode Skarstein, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Thăm dò và Sản xuất phía Tây của Equinor, cho biết.

Theo ông Skarstein, liên doanh dự định nhanh chóng kết nối phát hiện mới với các công trình dưới biển hiện có, sau đó đưa sản lượng lên giàn Oseberg Sør. Việc tận dụng cơ sở hạ tầng đã được đầu tư sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và duy trì khả năng cạnh tranh về chi phí khai thác.

Equinor đặt mục tiêu rút ngắn đáng kể thời gian phát triển dự án. Ông Gunnar Nakken, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách các dự án và hoạt động dưới biển trên thềm lục địa Na Uy, cho biết doanh nghiệp muốn giảm một nửa cả chi phí lẫn thời gian từ khi phát hiện đến khi bắt đầu sản xuất, thông qua đơn giản hóa quy trình, tăng mức độ tiêu chuẩn hóa và sử dụng các giải pháp có thể áp dụng lặp lại.

Liên doanh kỳ vọng đưa ra quyết định đầu tư cho mỏ Grimsnes vào mùa hè năm sau, trước khi bắt đầu sản xuất trong vòng 3 năm. Mỏ có thể được phát triển bằng hai hoặc ba giếng, sử dụng cấu hình bốn khe khoan tiêu chuẩn. Theo kế hoạch, Grimsnes sẽ được kết nối với công trình dưới biển Stjerne, vốn đang liên kết với giàn Oseberg Sør.

Giấy phép PL 190 do Equinor Energy AS điều hành, với tỷ lệ sở hữu 50%. Petoro AS nắm 40% và TotalEnergies EP Norge AS sở hữu 10%. Giấy phép được cấp năm 1993, bao gồm mỏ Tune, đi vào hoạt động năm 2002. Trong khi đó, giàn Oseberg Sør bắt đầu vận hành từ năm 2000.

Phát hiện Grimsnes diễn ra trong bối cảnh Na Uy tìm cách duy trì sản lượng dầu khí khi các mỏ hiện hữu dần suy giảm do khai thác trong thời gian dài.

Theo Equinor, Na Uy đáp ứng khoảng 20% nhu cầu dầu mỏ và 30% nhu cầu khí đốt của châu Âu. Vì vậy, việc duy trì nguồn cung ổn định từ thềm lục địa Na Uy có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng khu vực.

Một trong những hướng đi được doanh nghiệp theo đuổi là tiếp tục thăm dò các khu vực gần những mỏ đang khai thác, đồng thời phát triển các phát hiện quy mô nhỏ bằng cách tận dụng hệ thống đường ống, công trình dưới biển và giàn khai thác sẵn có. Cách tiếp cận này giúp hạn chế nhu cầu đầu tư mới và rút ngắn thời gian đưa tài nguyên vào khai thác.

Đến năm 2035, Equinor dự kiến khoan 200 giếng thăm dò gần các mỏ hiện hữu và triển khai khoảng 75 dự án phát triển dưới biển trên thềm lục địa Na Uy.

Doanh nghiệp dự báo sản lượng dầu tương đương từ thềm lục địa Na Uy vào năm 2035 sẽ duy trì ở mức khoảng 70% so với hiện nay. Trong tổng sản lượng dự kiến, khoảng 70% được kỳ vọng đến từ các giếng mới và những dự án phát triển mới.

Với Grimsnes, việc tận dụng hạ tầng tại khu vực Oseberg sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh tế và tiến độ phát triển mỏ. Tuy nhiên, các con số về tài nguyên hiện vẫn là ước tính sơ bộ, trong khi quyết định đầu tư và kế hoạch khai thác còn phụ thuộc vào các bước phát triển tiếp theo của dự án.