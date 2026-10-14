Thị trường laptop đứng trước sức ép kép: Giá linh kiện tăng, sức mua suy yếu

Trong báo cáo ngành mới nhất, TrendForce dự báo rằng lượng xuất xưởng máy tính xách tay toàn cầu có thể giảm từ vài phần trăm đến gần 10% vào năm 2027. Các nhà sản xuất máy tính xách tay sẽ phải xem xét lại chiến lược sản xuất của họ, khi chi phí gia tăng khiến việc sản xuất bên ngoài Trung Quốc trở nên kém hấp dẫn.

Dự kiến, tỷ lệ sản xuất máy tính xách tay toàn cầu bên ngoài Trung Quốc sẽ giảm từ 24% vào năm 2025 xuống 21% vào năm 2026 và có thể xuống dưới 20% vào năm 2027.

Mối lo ngại lớn nhất hiện nay không còn là vấn đề nguồn cung linh kiện, mà là nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Các nhà sản xuất vẫn phải đối mặt với giá cao của CPU, DRAM và SSD. TrendForce cảnh báo rằng nếu giá linh kiện tiếp tục duy trì ở mức cao, các thương hiệu có thể chuyển phần lớn chi phí này sang người tiêu dùng.

Dự báo cho thấy lượng máy tính xách tay xuất xưởng sẽ tăng nhờ nguồn cung CPU được cải thiện và các nhà sản xuất tích trữ linh kiện nhiều hơn trong năm 2026. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo nhu cầu thị trường sẽ ổn định. Nhiều khách hàng đã nâng cấp thiết bị sớm hơn dự kiến do lo ngại về giá cả, dẫn đến việc ít người có nhu cầu mua máy tính xách tay mới vào năm 2027.

Khi lượng hàng tồn kho mua với giá thấp dần cạn kiệt, các nhà sản xuất sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc gánh chịu chi phí linh kiện cao hoặc chuyển gánh nặng đó sang người tiêu dùng.

Việc tăng giá bán lẻ có thể làm suy yếu thêm nhu cầu, trong khi việc gánh chịu chi phí bổ sung sẽ làm giảm biên lợi nhuận. Các nhà sản xuất cũng có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật, như dung lượng bộ nhớ, để kiểm soát chi phí sản xuất, điều này có thể khiến sản phẩm của họ kém cạnh tranh hơn.

Theo ước tính, CPU, DRAM và SSD chiếm khoảng 68% chi phí linh kiện (BOM) của các dòng máy tính xách tay phổ thông với giá bán lẻ đề xuất là 900 USD trong quý 3 năm 2026. TrendForce cho biết các nhà sản xuất khó có thể duy trì đồng thời giá cả, thông số kỹ thuật và lợi nhuận trong năm 2027.

Chi phí linh kiện tăng cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên các nhà sản xuất. Trong khi nguồn cung DRAM có thể vẫn khan hiếm do nhu cầu về AI, nguồn cung NAND flash lại có thể được cải thiện trong nửa cuối năm 2027.

Thách thức lớn nhất của ngành sẽ là liệu người tiêu dùng có chấp nhận mức giá máy tính xách tay cao hơn hay không. Nếu các nhà sản xuất quản lý để hạn chế việc tăng giá bằng cách điều chỉnh thông số kỹ thuật và gánh chịu một số chi phí, lượng hàng xuất xưởng có thể giảm nhẹ trong năm 2027. Tuy nhiên, nếu chi phí cao hơn được chuyển sang người tiêu dùng, mức giảm có thể lên tới một con số hai chữ số.