Giá cứ giảm, hãng cứ than khó - thị trường ô tô Việt lại đang hướng tới kỷ lục doanh số mới

Thị trường tiến sát kỷ lục, VinFast trở thành đầu tàu tăng trưởng

Thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước cơ hội thiết lập một cột mốc doanh số mới. Sau cú chững lại trong tháng Ngâu, sức mua nhanh chóng phục hồi trong tháng 9, đưa tổng lượng xe bán ra toàn ngành sau 9 tháng lên gần nửa triệu chiếc.

Cụ thể, trong tháng 9/2026, thị trường tiêu thụ 62.590 xe, tăng 29% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh số cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ sau đỉnh thiết lập hồi tháng 3.

Doanh số ô tô tại Việt Nam tăng mạnh trong năm 2026 bất chấp nhiều dự báo khó khăn.

Kết quả này đưa doanh số lũy kế 9 tháng lên 495.138 xe, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi tháng, thị trường tiêu thụ khoảng 55.000 xe. Nếu duy trì được nhịp bán hàng này trong ba tháng cuối năm, tổng doanh số năm 2026 có thể vượt 660.000 xe, cao hơn đáng kể mức kỷ lục 604.134 xe của năm trước.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng đang phân bổ không đồng đều giữa các nhóm doanh nghiệp.

VinFast tiếp tục là đầu tàu của thị trường khi bàn giao 177.697 ô tô điện trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng xe này tương đương khoảng 36% tổng doanh số toàn ngành.

Trong khi đó, nhóm VAMA đạt 282.029 xe, tăng hơn 12%. Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số 35.412 xe, giảm nhẹ 1,1%.

Khoảng cách giữa các nhóm cho thấy tăng trưởng của thị trường ngày càng gắn với khả năng mở rộng doanh số của VinFast. Các mẫu xe điện có giá bán phổ thông như VF 3, VF 5 và mẫu MPV Limo Green phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ đang góp phần củng cố vị thế của hãng xe Việt.

Ở chiều ngược lại, Hyundai cho thấy một bức tranh kém tích cực hơn ở mảng xe con. Doanh số nhóm này giảm 7% trong 9 tháng, dù xe thương mại tăng 18%. Những mẫu xe từng giữ vai trò chủ lực như Grand i10, Accent hay Creta đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn và phải đối mặt với sự thay đổi trong thị hiếu người mua.

VinFast và khối VAMA đóng góp lớn vào đà tăng trưởng.

Giảm giá vẫn chưa dừng, các hãng xe đối mặt bài toán mới

Doanh số toàn ngành tăng mạnh không đồng nghĩa mọi hãng xe đều đang dễ dàng bán hàng. Đằng sau doanh số được cho tích cực là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt, trong đó giá bán và các chương trình ưu đãi tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Trong 9 tháng qua, các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá trực tiếp và ưu đãi từ đại lý xuất hiện ở nhiều phân khúc. Việc khuyến mãi được duy trì liên tục giúp kích thích nhu cầu mua xe, đặc biệt sau những giai đoạn sức mua chững lại. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra bài toán về khả năng duy trì sức cạnh tranh khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn.

Với các hãng xe xăng truyền thống, áp lực không chỉ đến từ đối thủ cùng phân khúc mà còn từ sự phát triển của xe điện. Khi người mua cân nhắc thêm chi phí sử dụng, khả năng tiết kiệm và mục đích khai thác phương tiện, lợi thế của những mẫu xe từng bán chạy không còn được đảm bảo như trước.

Diễn biến tại Hyundai là một ví dụ. Doanh số xe con giảm trong khi xe thương mại tăng trưởng cho thấy nhu cầu không suy yếu đồng đều ở mọi nhóm sản phẩm. Những mẫu xe từng có sức bán tốt phải cạnh tranh để giữ khách hàng, trong khi các dòng xe phục vụ vận tải và kinh doanh có thể hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư, vận hành phương tiện.

Với VinFast, tốc độ tăng trưởng cao giúp hãng mở rộng nhanh thị phần, nhưng quy mô doanh số lớn cũng khiến việc duy trì đà tăng trở thành bài toán quan trọng trong những giai đoạn tiếp theo.

Một yếu tố khác là sức mua của người dân. Ô tô vẫn là tài sản có giá trị lớn đối với nhiều hộ gia đình, nên quyết định mua xe chịu ảnh hưởng bởi thu nhập, chi phí vay và kỳ vọng kinh tế. Việc thị trường tăng trưởng trong năm nay cho thấy nhu cầu vẫn hiện hữu, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận áp lực chi tiêu đã biến mất chỉ từ số liệu bán hàng.

Bởi vậy, cuộc đua giảm giá đơn thuần là dấu hiệu thị trường yếu hay khỏe. Đây vừa là công cụ kích cầu, vừa phản ánh áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Điều quan trọng hơn là doanh số tăng đến từ nhu cầu thực chất, sản phẩm phù hợp hay chủ yếu nhờ các biện pháp kích thích bán hàng.

Kỷ lục mới và sự phân hóa của thị trường ô tô Việt

Nếu đạt hơn 660.000 xe trong năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam sẽ thiết lập một kỷ lục mới, nối tiếp mức tăng trưởng mạnh của năm trước. Đây không chỉ là câu chuyện phục hồi sau những giai đoạn trầm lắng mà còn phản ánh quy mô thị trường đang mở rộng.

Trên bình diện Đông Nam Á, Việt Nam đã tiến sát Thái Lan về lượng ô tô bán ra trong năm 2025. Theo số liệu tổng hợp của ASEAN Automotive Federation, Việt Nam đạt 604.134 xe, gần tương đương mức 604.755 xe của Thái Lan. Malaysia và Indonesia vẫn có quy mô lớn hơn, trong khi Philippines đứng sau Việt Nam.

Dù vậy, so sánh doanh số tuyệt đối chưa thể phản ánh đầy đủ tiềm năng hay mức độ phát triển của từng thị trường. Cơ cấu sản phẩm, thu nhập, tỷ lệ sở hữu ô tô và đặc điểm ngành công nghiệp xe tại mỗi quốc gia đều có những khác biệt đáng kể.

Trong nước, câu chuyện đáng chú ý hơn là khoảng cách giữa tăng trưởng toàn ngành và kết quả của từng doanh nghiệp. VinFast tăng mạnh, nhóm VAMA tăng ở mức thấp hơn, còn Hyundai giảm nhẹ. Những con số này cho thấy thị trường không chỉ mở rộng về quy mô mà còn thay đổi về cơ cấu cạnh tranh.

Kỷ lục doanh số vì thế có thể là tin vui với toàn ngành, nhưng chưa phải bảo chứng cho sự tăng trưởng đồng đều của các hãng. Trong cuộc đua phía trước, doanh nghiệp nào có sản phẩm phù hợp, giữ được sức hút với người mua và cân đối được hiệu quả kinh doanh mới có cơ hội biến tăng trưởng doanh số thành lợi thế dài hạn.