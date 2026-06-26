ExpertBook Ultra và nước cờ mới của ASUS trên thị trường laptop doanh nghiệp

Cùng với làn sóng chuyển đổi số, laptop doanh nghiệp đang vươn lên mạnh mẽ từ một thị trường ngách thành một phân khúc cạnh tranh khốc liệt giữa các "ông lớn" như ASUS, Lenovo, HP và Dell . Thay vì chỉ chạy đua về cấu hình, các hãng hiện nay tập trung vào ba giá trị cốt lõi: độ bền bỉ, khả năng bảo mật và tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI)

Các mẫu laptop doanh nghiệp đang được nhiều hãng tập trung phát triển.

Theo Counterpoint Research, thị trường PC toàn cầu đã tăng trưởng 8,4% trong quý II/2025, mức cao nhất trong ba năm, nhờ sự chuyển đổi lên Windows 11 và nhu cầu AI của doanh nghiệp. Việt Nam được dự báo là một trong những điểm nóng của làn sóng chuyển đổi số tại Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp. Do đó, việc phổ cập các dòng laptop doanh nghiệp "AI-ready" cho nhóm khách hàng này được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của toàn ngành PC trong giai đoạn tới.

Sự xuất hiện đúng thời điểm của ASUS ExpertBook Ultra

Nắm bắt được xu hướng này, ASUS tung ra dòng ExpertBook Ultra với tham vọng định nghĩa lại tiêu chuẩn của một mẫu laptop cao cấp, làm thay đổi những thói quen mua sắm cũ của các doanh nghiệp.

ASUS ExpertBook Ultra hướng đến người dùng doanh nghiệp với nhiều tính năng thú vị.

Được định vị là một "siêu phẩm" thực sự, ASUS ExpertBook Ultra là sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác, AI và hệ thống bảo mật chuẩn doanh nghiệp nhằm phục vụ cho các nhà quản lý và lãnh đạo.

Việc ra mắt sản phẩm này là một bước đi chiến lược được tính toán kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt của ông S.Y. Hsu, Đồng Tổng Giám đốc (Co-CEO) của ASUS. Ông S.Y. Hsu là người kiến tạo nên dòng Eee PC mang tính lịch sử của Asus.

Ông S.Y. Hsu khẳng định ExpertBook Ultra đóng vai trò là quan trọng, sở hữu loạt tính năng cao cấp, có thể trở thành biểu tượng của sự thành đạt và đẳng cấp dành cho giới kinh doanh.

Ông nhận định rằng trong khối doanh nghiệp (B2B), niềm tin thường được xây dựng từ cấp cao nhất trở xuống. Khi các nhà quản lý đích thân trải nghiệm chất lượng của ExpertBook Ultra, thiết bị này sẽ tạo ra một "hiệu ứng hào quang" lan tỏa lên toàn bộ hệ sinh thái của ASUS, qua đó nâng tầm hãng từ một nhà cung cấp phần cứng thuần túy trở thành một đối tác doanh nghiệp toàn diện.

Ông S.Y. Hsu, Đồng Tổng Giám đốc (Co-CEO) của ASUS.

Điều này cũng sẽ bảo chứng cho các dòng sản phẩm tối ưu chi phí hơn như ExpertBook P-series, B-series hay hệ thống máy tính đồng bộ ExpertCenter. Tầm nhìn của ASUS dưới sự điều hành của ông S.Y. Hsu là cực kỳ rõ ràng: chiếm lĩnh vị trí số 1 thị trường máy tính doanh nghiệp tại Việt Nam vào năm 2028, với 30% thị phần thuộc về phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, tham vọng lớn luôn đi kèm với thách thức. Tại Việt Nam, quy trình mua sắm của các doanh nghiệp thường mang tính thụ động và có tâm lý ngại rủi ro. Dẫn đến việc các doanh nghiệp phụ thuộc vào những thương hiệu lâu đời chỉ vì suy nghĩ "sẽ không ai bị sa thải khi mua hàng từ người dẫn đầu đã có tiếng".

Giải bài toán này, ông Kenny Chien – Giám đốc Khối Kinh doanh cho Doanh nghiệp tại ASUS Việt Nam, người đã có hơn 10 năm gắn bó và hoạch định chiến lược tiếp thị, phân phối tại thị trường khu vực đã đưa ra một hướng tiếp cận đầy thú vị.

Theo ông Kenny Chien, nếu chỉ dùng những lập luận logic khắt khe, doanh nghiệp sẽ mãi mắc kẹt trong vùng an toàn với các thiết bị có thiết kế nhàm chán, đại trà.

Vì vậy, ASUS quyết định "vũ khí hóa" niềm khao khát bằng cách lồng ghép "giá trị cảm xúc" vào phần cứng. Khi các nhân tài và giám đốc thực sự khao khát một thiết bị giúp nâng tầm cả hiệu suất lẫn vị thế như ExpertBook Ultra, sức hút từ nội bộ sẽ buộc các chính sách cứng nhắc phải thay đổi.

Hơn 20 năm phát triển tại Việt Nam cùng nhiều chính sách nổi trội

Bên cạnh đòn bẩy về mặt cảm xúc, ASUS còn thuyết phục hoàn toàn các đối tác thông qua việc loại bỏ triệt để rủi ro mang tính hệ thống. Ông Kenny Chien nhấn mạnh ASUS đã phát triển hơn 20 năm tại Việt Nam và đang nắm giữ thị phần doanh nghiệp ở mức hai chữ số.

Ông Kenny Chien cho biết ASUS hiện đã xây dựng hệ sinh thái hơn 1.000 đối tác thương mại chuyên nghiệp để xử lý các gói thầu lớn.

Độ tin cậy của ASUS được minh chứng khi các thiết bị của hãng đang được sử dụng bởi các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ như Pegatron, Askey cùng các cơ quan trọng yếu như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hay Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Mỗi sản phẩm đều được công bố đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H và phải vượt qua 157 bài kiểm tra áp lực nghiêm ngặt được tối ưu hóa cho khí hậu nhiệt đới.

Khâu dịch vụ và phân phối cũng được tái cấu trúc toàn diện. Thay vì các quy trình B2B rườm rà, ASUS hiện đã xây dựng hệ sinh thái hơn 1.000 đối tác thương mại chuyên nghiệp để xử lý các gói thầu lớn, đồng thời thiết lập liên minh chiến lược với các hệ thống bán lẻ hàng đầu như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS và Phong Vũ.

Điều này giúp các giải pháp doanh nghiệp của ASUS trở nên dễ tiếp cận như hàng tiêu dùng. Cùng với gói dịch vụ ASUS Business Support Plus mang đến chế độ bảo hành tận nơi toàn quốc và gia hạn lên tới 5 năm, rủi ro vận hành sau mua gần như được triệt tiêu hoàn toàn.