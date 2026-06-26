Khách Tây tràn ra phố cổ chờ 2 cô gái Việt Nam, bí mật nằm ở dịch vụ thần tốc chỉ nước mình mới có

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh du khách nước ngoài xếp hàng tại các cửa tiệm may trong khu phố cổ Hội An. Không phải để mua đặc sản hay tham quan một điểm đến nổi tiếng, họ kiên nhẫn chờ đến lượt được tư vấn và đo may quần áo.

Sự quan tâm của du khách quốc tế dành cho các tiệm may thực tế không phải là hiện tượng mới. Từ lâu, Hội An đã được biết đến như một trong những điểm đến nổi bật của du lịch mua sắm tại Việt Nam. Nhiều năm trước, tạp chí Time từng nhắc đến dịch vụ may đo lấy nhanh tại đây như một trải nghiệm đặc biệt nhờ tốc độ hoàn thiện sản phẩm và mức chi phí tương đối cạnh tranh. Đến nay, khi xu hướng du lịch ngày càng đề cao tính cá nhân hóa, sức hút của dịch vụ này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Một trong những lý do quan trọng nằm ở chỗ du khách không chỉ mua một món hàng mà còn được tham gia vào cả quá trình tạo ra sản phẩm. Từ khâu lựa chọn chất liệu, trao đổi kiểu dáng, lấy số đo cho đến thử và chỉnh sửa thành phẩm, khách hàng có thể theo dõi gần như toàn bộ hành trình may đo. Chính trải nghiệm mang tính tương tác này đã tạo nên sự khác biệt so với hình thức mua sắm thông thường tại các trung tâm thương mại hay cửa hàng thời trang.

Không dừng lại ở yếu tố trải nghiệm, tốc độ hoàn thiện sản phẩm cũng là điểm khiến nhiều du khách bất ngờ. Nhiều mẫu trang phục đơn giản có thể được hoàn thành chỉ trong vài giờ, trong khi các thiết kế phức tạp hơn như vest hoặc đầm dạ hội thường mất từ một đến vài ngày tùy yêu cầu. So với thời gian chờ đợi kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng tại một số quốc gia phương Tây, đây được xem là một lợi thế đáng kể của các cơ sở may đo tại Hội An.

Tốc độ nhanh tuy quan trọng nhưng chưa phải yếu tố duy nhất tạo nên sức hút của dịch vụ này. Đối với nhiều du khách quốc tế, bài toán chi phí cũng đóng vai trò không nhỏ trong quyết định trải nghiệm. Trên các diễn đàn du lịch, không ít người chia sẻ rằng họ dành riêng một phần ngân sách cho việc may đo khi đến Việt Nam, thậm chí mang theo hành lý gọn nhẹ để có thêm không gian cho những bộ trang phục mới sau chuyến đi.

Nhu cầu đó phần nào được đáp ứng nhờ mức giá tương đối dễ tiếp cận của dịch vụ may đo tại Hội An. Tùy thuộc vào chất liệu, kiểu dáng và độ phức tạp của thiết kế, chi phí có thể dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng cho một sản phẩm hoàn chỉnh. So với dịch vụ đặt may theo yêu cầu tại nhiều thị trường phát triển, mức giá này được đánh giá là cạnh tranh hơn, giúp nhiều du khách có cơ hội tiếp cận những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân mà không phải chi trả quá lớn.

Một trong những địa chỉ được nhiều du khách quốc tế nhắc đến gần đây là Hai Cô Gái (Two Ladies Tailor). Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều video ghi lại cảnh khách nước ngoài đến đo may trang phục tại đây đã thu hút lượng lớn lượt xem, góp phần phản ánh sức hút của dịch vụ may đo lấy nhanh tại Hội An.

Khác với hình dung về những xưởng may quy mô lớn, Hai Cô Gái hoạt động theo mô hình tiệm may gia đình với không gian khá gần gũi. Khi đến cửa hàng, khách hàng có thể tham khảo các mẫu thiết kế được trưng bày trên màn hình, sau đó trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn để điều chỉnh kiểu dáng theo sở thích và nhu cầu cá nhân. Các sản phẩm được nhiều du khách lựa chọn bao gồm vest, jumpsuit, váy lụa và đầm dạ hội.

Sự quan tâm của khách quốc tế đối với những cửa hàng như Hai Cô Gái cũng phần nào cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm được may đo riêng. Với nhiều du khách phương Tây có vóc dáng cao lớn, việc tìm được những bộ trang phục vừa vặn tại các cửa hàng thời trang đại trà không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong khi đó, dịch vụ may đo cho phép điều chỉnh từng chi tiết theo số đo thực tế, giúp trang phục phù hợp hơn với cơ thể người mặc.

Bên cạnh khả năng cá nhân hóa sản phẩm, tốc độ hoàn thiện cũng là yếu tố được nhiều khách hàng đánh giá cao. Theo chia sẻ từ cửa hàng, nhiều mẫu trang phục có thể được hoàn thiện trong ngày hoặc qua đêm tùy thiết kế. Quy trình từ chọn vải, lấy số đo, thử đồ, chỉnh sửa đến bàn giao sản phẩm được thực hiện liên tục nhằm đáp ứng lịch trình ngắn ngày của du khách.

Không chỉ phục vụ khách trực tiếp tại Hội An, một số tiệm may địa phương, trong đó có Hai Cô Gái, hiện còn duy trì hình thức đặt hàng từ xa cho khách hàng cũ. Sau khi trở về nước, khách có thể tiếp tục lựa chọn chất liệu, gửi yêu cầu điều chỉnh hoặc đặt may sản phẩm mới dựa trên số đo đã được lưu trước đó. Điều này cho thấy dịch vụ may đo tại Hội An không còn dừng lại ở một trải nghiệm du lịch ngắn hạn mà đang từng bước mở rộng thành một kênh kinh doanh hướng tới thị trường quốc tế.

Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ may đo cũng mang lại những cơ hội đáng kể cho ngành du lịch địa phương. Khi cần thời gian để thử đồ, chỉnh sửa và nhận sản phẩm, nhiều du khách có xu hướng lưu trú lâu hơn thay vì chỉ ghé thăm trong thời gian ngắn. Điều này góp phần tạo thêm nguồn thu cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống và mua sắm xung quanh khu phố cổ.

Trên nền tảng đó, nhiều cơ sở may đo hiện nay cũng đang từng bước thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thay vì chỉ phục vụ khách trực tiếp tại cửa hàng, một số đơn vị đã triển khai hình thức đặt hàng từ xa, cho phép khách hàng cũ gửi số đo, lựa chọn chất liệu trực tuyến và nhận sản phẩm tại quốc gia của mình. Cách làm này giúp các tiệm may duy trì mối liên hệ với khách hàng ngay cả sau khi chuyến du lịch kết thúc.

Dẫu vậy, sự gia tăng nhu cầu cũng đặt ra không ít thách thức cho các cơ sở kinh doanh. Trong mùa cao điểm du lịch, áp lực về tiến độ có thể gia tăng đáng kể. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ giữa các cửa hàng không hoàn toàn đồng đều, khiến du khách thường phải tham khảo kỹ thông tin hoặc đánh giá từ những người từng trải nghiệm trước khi đưa ra lựa chọn.

Nhìn tổng thể, dịch vụ may nóng đã vượt ra khỏi phạm vi của một hoạt động mua sắm đơn thuần để trở thành một phần trong trải nghiệm du lịch của nhiều du khách quốc tế khi đến Hội An. Trong bối cảnh du lịch ngày càng hướng đến những trải nghiệm riêng biệt, đây vẫn được xem là một trong những dấu ấn đặc trưng góp phần tạo nên bản sắc của Hội An trên bản đồ du lịch Việt Nam.