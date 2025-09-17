ASUS ra mắt dòng laptop Expert Series: Độ bền cao, tích hợp AI xịn sò

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2024, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) chiếm tới hơn 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam. Những tháng vừa qua, nhiều hộ kinh doanh cá thể cũng đang từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp chính quy, dẫn đến nhu cầu trang bị thiết bị công nghệ phục vụ công việc ngày càng rõ rệt.

Tuy nhiên, với nhiều chủ doanh nghiệp SMB, “laptop doanh nghiệp” vẫn là một khái niệm tạo cảm giác xa cách - gắn với định kiến về giá cao, yêu cầu đặt hàng lớn hoặc chỉ áp dụng cho các công ty có hệ thống CNTT chuyên nghiệp.

Đó cũng là lý do vì sao không ít SMB vẫn chọn mua laptop tiêu dùng để phục vụ công việc, dù những dòng máy này có thể thiếu các yếu tố quan trọng như độ bền, bảo mật và hậu mãi phù hợp cho môi trường vận hành thực tế.

Đáng nói hơn, nhiều thiết bị tiêu dùng phổ biến hiện nay vẫn đang sử dụng Windows 10 - hệ điều hành sẽ chính thức kết thúc hỗ trợ vào tháng 10/2025 - khiến nguy cơ gián đoạn và mất an toàn dữ liệu càng trở nên rõ rệt nếu không sớm được thay thế.

ASUS Expert Series: Lời giải đến từ ASUS cho SMB

ASUS đã chủ động đưa dòng Expert Series đến gần hơn với các doanh nghiệp SMB thông qua chiến lược phân phối linh hoạt, mức giá dễ tiếp cận và chính sách hậu mãi đồng bộ - kể cả khi chỉ mua một chiếc. Thay vì phân phối qua các kênh dự án hay yêu cầu đặt số lượng lớn như trước đây, các mẫu ASUS ExpertBook và ASUS ExpertCenter giờ đã có mặt rộng rãi tại các nhà bán lẻ như Phong Vũ, An Phát, Phúc Anh, Hacom cũng như các nền tảng thương mại điện tử lớn.

Ngoài ra, hệ thống ASUS Exclusive Store tại Hà Nội cũng đã mở rộng khu trải nghiệm riêng cho dòng ASUS Expert Series, giúp các chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp đánh giá sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Đây cũng là bước đi cho thấy cam kết lâu dài của ASUS trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt, bất kể quy mô.

Chính sách hậu mãi cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn doanh nghiệp: bảo hành tận nơi, hỗ trợ quốc tế tại hơn 80 quốc gia, lựa chọn mở rộng bảo hành đến 5 năm, giữ lại ổ cứng khi thay thế để bảo mật dữ liệu, và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi vào ngày làm việc kế tiếp (Next Business Day). Những yếu tố này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn giảm thiểu rủi ro gián đoạn công việc - điều vốn mang ý nghĩa sống còn trong hoạt động kinh doanh.

Bền bỉ, tích hợp AI và bảo mật cao

Không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận, ASUS còn chủ động nâng tiêu chuẩn dòng laptop doanh nghiệp bằng việc áp dụng loạt công nghệ và quy trình vốn trước đây chỉ có ở phân khúc cao cấp.

Tất cả các dòng ASUS ExpertBook đều đạt chuẩn độ bền quân sự Mỹ MIL-STD-810H - với loạt bài kiểm tra mô phỏng môi trường khắc nghiệt như sốc nhiệt, rung lắc, bụi mịn và độ ẩm cao. Đây cũng là những điều kiện thường gặp tại Việt Nam - nơi khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, môi trường công trình thường xuyên thay đổi, và nhiều doanh nghiệp vận hành thiết bị trong điều kiện di chuyển liên tục giữa nhà, văn phòng và quán cà phê.

Các dòng ASUS ExpertBook đều vượt qua những bài thử hạn chế hư tổn do tràn nước, hạn chế cát bụi cũng như hoạt động trong môi trường độ ẩm cực cao.

Không dừng ở đó, ASUS còn bổ sung thêm 157 bài kiểm tra độ bền độc quyền - mô phỏng các tình huống sử dụng thực tế như rơi từ độ cao 1,2 mét, gập mở bản lề liên tục 50.000 lần, chịu lực nén lên tới 50kg hay chống tràn nước đến 78ml. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ như người dùng quên bút trên bàn phím khi đóng nắp máy hay cắm rút USB liên tục cũng được ASUS kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Điểm đáng chú ý là những tiêu chuẩn này không chỉ xuất hiện ở các mẫu cao cấp mà còn có mặt ngay cả trên các phiên bản phổ thông như ASUS ExpertBook P1, P3 - giúp SMB có thể sử dụng máy với độ tin cậy cao hơn trong môi trường làm việc thường xuyên di chuyển hoặc chia sẻ luân phiên giữa nhiều nhân viên.

Bên cạnh độ bền, các tính năng hỗ trợ công việc chuyên sâu cũng là yếu tố giúp ASUS Expert Series trở nên khác biệt. Dòng máy này được tích hợp sẵn nền tảng AI on-device với tính năng ASUS AI ExpertMeet - cho phép tạo biên bản họp tự động, phụ đề dịch thuật theo thời gian thực, làm mờ nền thông minh hay giữ ánh mắt luôn hướng vào camera khi gọi video.

Tất cả được xử lý trực tiếp trên thiết bị, không cần kết nối đám mây, giúp đảm bảo hiệu suất lẫn quyền riêng tư cho người dùng - một yêu cầu ngày càng phổ biến khi theo dự báo của Gartner, hơn 80% phần mềm doanh nghiệp sẽ tích hợp AI trước năm 2026.

Về mặt bảo mật, ASUS Expert Series được cài sẵn Windows 11 bản quyền và tích hợp bộ tính năng ASUS ExpertGuardian - đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt do Microsoft đề ra dành cho máy tính doanh nghiệp.

Với khả năng bảo vệ nhiều lớp từ phần cứng cho đến phần mềm, các thiết bị này đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo mật trong môi trường doanh nghiệp hiện đại. Nhờ đó, ngay cả các doanh nghiệp SMB cũng có thể vận hành hệ thống một cách an toàn mà không cần đầu tư vào hạ tầng quản trị phức tạp.



