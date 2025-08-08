ASUS mang laptop AI đến mọi phân khúc giá – từ 18 đến hơn 140 triệu đồng

AI đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành công nghệ, kéo theo sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành laptop. Với hiệu năng vượt trội, pin bền, xử lý thông minh và bảo mật cao, laptop AI đang dần trở thành tiêu chuẩn mới của người dùng. Theo Gartner, đến năm 2025, hơn 51% laptop bán ra toàn cầu sẽ tích hợp AI.

Đón đầu xu thế, ASUS chọn Việt Nam – một trong những thị trường công nghệ tăng trưởng hàng đầu Đông Nam Á để triển khai mô hình ASUS Exclusive Store tại Hà Nội phối hợp cùng Hesman, và tại TP.HCM phối hợp cùng Phong Vũ. Đây là không gian trải nghiệm toàn diện, nơi người dùng có thể trực tiếp tương tác với các dòng laptop AI mới nhất.

ASUS Zenbook - Khi AI trở thành trợ lý tinh tế cho cuộc sống thường nhật

Tại trung tâm của hệ sinh thái laptop AI cao cấp mà ASUS mang đến Việt Nam, Zenbook DUO nổi bật như biểu tượng của sự đổi mới. Đây không chỉ là chiếc laptop hai màn hình cảm ứng OLED, mà còn là một tuyên ngôn thiết kế hướng đến tương lai - nơi người dùng không còn bị giới hạn bởi không gian hiển thị hay cách tương tác truyền thống. Với Zenbook DUO, mọi thao tác đa nhiệm đều trở nên trực quan hơn: vừa chỉnh sửa video, vừa tra cứu tư liệu; vừa ghi chú, vừa họp trực tuyến - tất cả trong một thiết bị gọn gàng, gập lại như một chiếc laptop thông thường.

Đi kèm thiết kế hai màn hình là nền tảng phần cứng sẵn sàng cho AI: CPU Intel Core Ultra 9 tích hợp NPU (bộ xử lý AI) giúp tối ưu pin theo thói quen sử dụng, hỗ trợ các tính năng Copilot+ như tóm tắt nội dung, sáng tạo hình ảnh hay tìm lại nội dung đã xem qua. Những gì Zenbook DUO mang lại không phải là sự "nâng cấp", mà là một định nghĩa mới về cách làm việc, học tập và sáng tạo trong thời đại AI.

Bên cạnh Zenbook DUO, dòng Zenbook còn bao phủ các nhu cầu đa dạng khác. Zenbook A14 với chip Qualcomm Snapdragon X, thời lượng pin tới 28 giờ xem video online và trọng lượng chỉ 980g dành cho người dùng di động. Zenbook 14 sử dụng nền tảng AMD Ryzen AI dựa trên kiến trúc x86 quen thuộc, phù hợp với người dùng văn phòng truyền thống đang chuyển dịch sang AI. Zenbook S16 hướng đến nhóm cần màn hình lớn nhưng vẫn yêu cầu sự mỏng nhẹ.

ASUS ROG - Khi laptop gaming trở thành công cụ đáng tin cậy cho giới nghiên cứu AI

ASUS hiện là thương hiệu hàng đầu thị phần laptop gaming tại Việt Nam với 28% thị phần tính đến Q2 2025. Vốn được biết đến là biểu tượng hiệu năng trong cộng đồng game thủ, các mẫu laptop ROG nay còn được giới nghiên cứu và phát triển AI ưu ái lựa chọn nhờ tích hợp GPU NVIDIA GeForce RTX - nền tảng phần cứng hỗ trợ mạnh mẽ cho các thư viện như CUDA, TensorRT hay PyTorch.

Bắt nguồn từ nhu cầu chơi game cấu hình cao, những chiếc laptop như ROG Strix SCAR 18 hay Zephyrus G16 giờ đây còn được sử dụng trong các tác vụ machine learning, xử lý hình ảnh và mô phỏng dữ liệu phức tạp. Với GPU RTX 5090 trên SCAR 18 đạt hiệu suất lên đến 1824 TOPS, đây là con số vượt trội cho một thiết bị di động - vừa đủ gọn để mang theo, vừa đủ mạnh để xử lý các mô hình AI ngay trên máy.

Không gian ROG Exclusive Store - mô hình song song với ASUS Exclusive Store - chính là nơi tái hiện đầy đủ hệ sinh thái gaming AI của ASUS. Tại đây, người dùng không chỉ thử các mẫu máy mạnh nhất mà còn được tiếp cận sâu hơn với các tính năng AI hỗ trợ hiệu suất theo thời gian thực, điều chỉnh trải nghiệm theo ứng dụng, và tối ưu năng lượng theo thói quen sử dụng.

ASUS Vivobook - Khi laptop AI được phổ cập tới tất cả mọi người

Bên cạnh những dòng máy cao cấp như Zenbook hay ROG, ASUS còn đưa ra những lựa chọn dành riêng cho số đông người dùng phổ thông - từ sinh viên, người mới đi làm đến các hộ gia đình đang cần nâng cấp máy tính. Khi ASUS giới thiệu mẫu Vivobook S15 đạt chuẩn Copilot+ PC vào giữa năm 2024, đó không chỉ là một bước tiến công nghệ, mà còn là tuyên bố về việc AI sẽ không còn là đặc quyền của nhóm người dùng cao cấp.

Tiếp nối thành công đó, ASUS tiếp tục mở rộng dải sản phẩm Vivobook với nhiều lựa chọn ở tầm giá từ 18 đến 25 triệu đồng - mức giá được xem là dễ tiếp cận với sinh viên, người mới đi làm và các hộ gia đình đang có nhu cầu nâng cấp máy cũ. Không chỉ được trang bị CPU thế hệ mới với NPU tích hợp, các mẫu Vivobook còn có thiết kế mỏng nhẹ và thời lượng pin lâu. Tương tự, ở phân khúc laptop gaming, ASUS cũng phổ cập AI qua các dòng TUF Gaming và ASUS Gaming phù hợp với game thủ trẻ, người làm kỹ thuật và giới sáng tạo.

Điểm đáng chú ý là người dùng có thể trải nghiệm các mẫu Vivobook này không chỉ tại ASUS Exclusive Store mà còn tại ASUS AI Innovation Hub - mô hình hợp tác giữa ASUS và các chuỗi bán lẻ như CellphoneS, Phong Vũ, An Phát. Tại đây, người dùng phổ thông có thể tận tay kiểm tra hiệu năng, hỏi đáp về các tính năng Copilot, và so sánh trực tiếp với các dòng laptop không tích hợp AI - điều mà việc đọc thông số kỹ thuật trên web khó có thể thay thế.

Trải nghiệm là bước đệm để phổ cập AI một cách bền vững

Trong một ngành công nghiệp vốn thường được định nghĩa bằng thông số kỹ thuật và hiệu suất phần cứng, ASUS đang mở ra một hướng đi khác: phổ cập AI thông qua trải nghiệm. Việc cùng lúc triển khai các mô hình như ASUS Exclusive Store, ROG Exclusive Store và ASUS AI Innovation Hub không chỉ giúp người dùng Việt có thể trực tiếp "dùng thử tương lai", mà còn chứng minh rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi ai cũng có thể tiếp cận, hiểu và khai thác nó theo cách riêng.

Tính đến giữa năm 2025, laptop đạt chuẩn Copilot+ PC đã chiếm khoảng 4-5% tổng số máy laptop tiêu dùng chạy Windows bán được hàng tuần tại Việt Nam - tăng mạnh so với mức 0,2% cùng kỳ năm trước. Ở phân khúc laptop AI đạt chuẩn Copilot+PC, ASUS hiện nắm hơn 50% thị phần. Với dải thiết bị trải dài từ phổ thông đến cao cấp, cùng các mô hình như ASUS Exclusive Store, ROG Exclusive Store và ASUS AI Innovation Hub, ASUS đang thúc đẩy tốc độ phổ cập AI một cách bền vững và toàn diện trên thị trường Việt Nam.