Vì sao thang máy chung cư thường có gương?

Mỗi lần bước vào thang máy chung cư, nhiều người thường có thói quen nhìn gương để kiểm tra đầu tóc, chỉnh lại trang phục trước khi xuống sảnh. Chi tiết này quen thuộc đến mức ít ai thắc mắc vì sao một không gian vốn đã không quá rộng lại cần thêm một tấm gương lớn.

Thực tế, gương trong thang máy không đơn thuần phục vụ nhu cầu làm đẹp. Từ việc tạo cảm giác cabin rộng rãi hơn đến hỗ trợ người sử dụng xe lăn di chuyển, chi tiết tưởng chừng chỉ để ngắm mình này còn có những lý do khá thú vị.

1. Giúp người đi thang máy bớt cảm giác bí bách, sốt ruột khi chờ đợi

Thang máy là không gian kín, thường chỉ có vài bức vách, bảng điều khiển và cửa ra vào. Khi ở bên trong, hành khách gần như không có nhiều thứ để quan sát. Nếu thang máy đông người hoặc phải dừng ở nhiều tầng, cảm giác chờ đợi đôi khi càng trở nên khó chịu.

Với những người sợ không gian hẹp, việc đứng trong một chiếc hộp kín, không dễ quan sát những gì đang diễn ra bên ngoài, có thể khiến họ cảm thấy lo lắng. Tấm gương được lắp trong cabin có thể giúp không gian trông sâu và rộng hơn so với diện tích thực tế, từ đó giảm cảm giác tù túng.

Theo các nhà sản xuất thang máy, gương còn có thể giúp hành khách bớt tập trung vào cảm giác bị mắc kẹt. Thay vì chỉ nhìn vào những bức vách đơn điệu, mọi người có thêm thứ để quan sát, chẳng hạn hình ảnh của chính mình hoặc những người cùng đi thang máy.

Hầu hết thang máy trong chung cư đều có những tấm gương lớn (Ảnh: Herzindagi)

Một câu chuyện thường được nhắc đến khi nói về công dụng này bắt nguồn từ một tòa nhà cao tầng ở New York vào giữa thế kỷ XX. Theo bài viết của CLC Elevator, khi người thuê liên tục phàn nàn vì thang máy chạy chậm, việc tăng tốc độ vận hành được cho là gặp trở ngại về kỹ thuật và chi phí. Một chuyên gia tâm lý sau đó đề xuất lắp gương để thay đổi trải nghiệm của hành khách. Khi có thêm thứ để nhìn ngắm và làm trong lúc di chuyển, mọi người ít tập trung vào thời gian chờ hơn.

Câu chuyện này được thuật lại như một ví dụ về việc ứng dụng tâm lý học vào thiết kế không gian. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin được “truyền miệng”, không thể khẳng định đây là sự kiện lịch sử chính xác hay nguồn gốc của việc lắp gương trong thang máy.

Dù vậy, công dụng về mặt trải nghiệm vẫn khá dễ hình dung. Khi có gương, hành khách có thể tranh thủ chỉnh lại tóc, quần áo hoặc đơn giản là quan sát xung quanh thay vì đứng nhìn đồng hồ chờ cửa mở. Chuyến đi không vì thế mà ngắn hơn về mặt thời gian thực tế, nhưng cảm giác nhàm chán có thể giảm đi.

2. Hỗ trợ người sử dụng xe lăn ra vào thang máy

Đây là một công dụng thực tế và quan trọng của gương thang máy, đặc biệt ở những cabin có diện tích hạn chế.

Với một số thang máy nhỏ, người sử dụng xe lăn không có đủ khoảng trống để xoay xe 180 độ bên trong. Khi đến tầng cần xuống, họ có thể phải lùi xe ra khỏi cabin rồi mới xoay hướng ở khu vực bên ngoài. Nếu không nhìn thấy phía sau, việc di chuyển sẽ khó khăn hơn, nhất là khi có người đứng gần cửa hoặc có vật cản trên sàn.

Lúc này, tấm gương ở vách phía sau giúp người sử dụng xe lăn quan sát khu vực phía sau mình, xác định vị trí của những người xung quanh và chủ động điều chỉnh hướng di chuyển. Có thể hình dung công dụng này tương tự gương chiếu hậu trên ô tô, giúp người điều khiển quan sát khu vực không nằm trong tầm nhìn trực tiếp.

Đây không chỉ là cách giải thích từ các đơn vị sản xuất thang máy. Trong tài liệu hướng dẫn Inclusive Mobility, Bộ Giao thông Vận tải Anh cũng đề cập đến việc lắp gương ở vách sau cabin để người sử dụng xe lăn có thể quan sát chướng ngại vật khi phải lùi ra ngoài. Gương còn giúp họ nhìn thấy bảng hiển thị tầng được bố trí phía trên cửa.

Nhờ đó, người sử dụng xe lăn có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển, giảm sự phụ thuộc vào người khác và thuận tiện hơn khi sử dụng công trình công cộng.

Tất nhiên, gương không thể thay thế một cabin được thiết kế đủ rộng. Diện tích xoay trở, khoảng trống trước cửa và vị trí bảng điều khiển vẫn là những yếu tố quan trọng để thang máy thực sự dễ tiếp cận với người khuyết tật.

3. Tăng khả năng quan sát và giúp hành khách chỉnh trang trước khi ra ngoài

Thang máy chung cư là nơi nhiều người xa lạ cùng sử dụng trong một không gian nhỏ. Khi đứng quay về phía cửa, hành khách không phải lúc nào cũng dễ quan sát những gì diễn ra phía sau hoặc ở các góc khác trong cabin.

Tấm gương giúp mở rộng tầm nhìn ở một số vị trí, nhờ đó hành khách có thể quan sát những người xung quanh mà không nhất thiết phải quay người lại. Trong một số tình huống, điều này có thể giúp họ nhận biết những gì đang diễn ra trong cabin.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần lắp gương là thang máy sẽ an toàn hơn trong mọi trường hợp. Gương chỉ hỗ trợ quan sát ở những góc nhất định, không thể thay thế camera an ninh, hệ thống kiểm soát ra vào hay các thiết bị bảo vệ khác.

Công dụng dễ thấy nhất là chỉnh trang diện mạo, quan sát xung quanh (Ảnh minh họa: Pinterest)

Còn với nhiều người, công dụng dễ nhận thấy nhất của gương vẫn là chỉnh trang diện mạo trước khi bước ra ngoài. Đặc biệt vào buổi sáng, khi đang vội đi làm, vài giây nhìn lại đầu tóc, cổ áo hay trang phục cũng khá hữu ích. Đây có lẽ là lý do khiến không ít người mặc định gương thang máy chỉ phục vụ nhu cầu làm đẹp.

Vậy nên, tấm gương trong thang máy không đơn thuần là một món đồ trang trí hay nơi để mọi người tranh thủ chỉnh trang trước khi ra ngoài. Đằng sau chi tiết quen thuộc ấy là những tính toán về cách con người cảm nhận không gian, cách họ di chuyển và tương tác với những người xung quanh.

Lần tới khi bước vào thang máy chung cư, nếu thấy ai đó đang vuốt lại tóc, chỉnh cổ áo trước gương, có lẽ đó vẫn là công dụng dễ nhận ra nhất. Nhưng với một người sử dụng xe lăn đang tìm cách lùi ra khỏi cabin chật hẹp, tấm gương ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cùng một chi tiết trong thiết kế, nhưng có thể đáp ứng những nhu cầu rất khác nhau của người sử dụng.

Nguồn: Psychology Today, IFL Science, Gartec.