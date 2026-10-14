Muốn mua iPhone Duo, khách Việt phải bỏ ra số tiền đặt cọc cao kỷ lục

iPhone Duo sẽ chính thức mở đặt hàng tại thị trường Việt Nam từ ngày 16/10. Bên cạnh kênh Apple Store Online, người dùng có thể đăng ký mua sản phẩm thông qua các hệ thống bán lẻ ủy quyền trong nước. Tuy nhiên, một thay đổi đáng chú ý trong đợt mở bán lần này nằm ở chính sách đặt cọc, khi số tiền khách hàng cần thanh toán trước cao hơn đáng kể so với những thế hệ iPhone trước.

Cụ thể, theo thông tin được công bố trên website của Thế Giới Di Động, khách hàng muốn đặt trước iPhone Duo cần thanh toán khoản tiền cọc lên tới 30 triệu đồng. Đây là mức cọc tương đối lớn, đặc biệt khi so với con số khoảng 1 triệu đồng thường được các hệ thống bán lẻ áp dụng trong những đợt mở bán iPhone trước đây.

Thông tin từ website TGDĐ xác nhận việc người mua iPhone Duo phải đặt cọc 30 triệu đồng.

Không chỉ Thế Giới Di Động, ít nhất ba hệ thống bán lẻ khác cũng đã xác nhận với chúng tôi về việc áp dụng mức đặt cọc 30 triệu đồng đối với iPhone Duo. Điều này cho thấy chính sách đặt cọc cao không phải trường hợp cá biệt tại một nhà bán lẻ, mà đang được nhiều đơn vị triển khai trong đợt mở bán sản phẩm mới của Apple.

Với mức cọc này, người mua gần như phải chuẩn bị sẵn một khoản tiền đáng kể ngay từ thời điểm đăng ký, thay vì chỉ cần chi một số tiền nhỏ để giữ suất mua hàng như trước.

Tăng mức cọc để hạn chế tình trạng “cọc ảo”

Mặc dù có thể khiến không ít khách hàng bất ngờ, việc nâng mức đặt cọc lên 30 triệu đồng được đánh giá là bước đi có cơ sở, xét đến tính chất đặc thù của iPhone Duo.

Khác với các dòng iPhone phổ thông hay Pro, iPhone Duo là sản phẩm hoàn toàn mới với mức giá cao và sản lượng dự kiến hạn chế. Theo Jiemian News, tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn sau lắp ráp tại Foxconn hiện chỉ ở mức hơn 60%, trong khi sản lượng dự kiến cho cả năm 2026 vào khoảng 6-8 triệu máy trên toàn cầu.

Là mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo được cho là đang gặp những khó khăn trong quá trình sản xuất.

Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cũng cho biết Apple đang gặp nhiều khó khăn về chuỗi cung ứng, thậm chí từng cân nhắc lùi thời điểm mở bán sang cuối tháng 11. Dù đã kịp chuẩn bị hàng để mở bán trong tháng 10, nguồn cung ban đầu vẫn được dự báo rất hạn chế, khiến việc phân bổ sản phẩm trở thành bài toán khó đối với các nhà bán lẻ.

Trong những đợt mở bán iPhone trước đây, mức đặt cọc chỉ khoảng 1 triệu đồng giúp khách hàng dễ dàng đăng ký giữ chỗ. Tuy nhiên, chính sách này cũng có thể dẫn đến tình trạng một người đặt cọc tại nhiều hệ thống khác nhau nhằm tăng cơ hội nhận máy sớm, sau đó chỉ lựa chọn một nơi để hoàn tất giao dịch.

Trước đó, theo số liệu công bố bởi Thế Giới Di Động, chỉ riêng hệ thống này đã có 160.000 đơn đặt cọc iPhone 18 Pro series. Tính đến thời điểm sáng ngày 14/10, Thế Giới Di Động cũng đã có gần 20.000 người đăng ký nhận thông tin đặt hàng iPhone Duo.

Với một sản phẩm có nguồn cung hạn chế như iPhone Duo, tình trạng trên có thể khiến số lượng đơn đặt hàng không phản ánh chính xác nhu cầu mua thực tế. Các nhà bán lẻ có nguy cơ phân bổ hàng hóa dựa trên lượng đăng ký lớn hơn nhu cầu thật, trong khi những khách hàng thực sự muốn mua lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận sản phẩm.

Việc nâng mức đặt cọc lên 30 triệu đồng được kỳ vọng sẽ hạn chế đáng kể tình trạng “cọc ảo”. Khi phải bỏ ra một khoản tiền lớn, khách hàng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi đăng ký, đồng thời khó có thể đặt giữ chỗ đồng loạt tại nhiều hệ thống bán lẻ.

iPhone Duo là mẫu iPhone đắt đỏ nhất từ trước tới nay, với mức giá khởi điểm từ 65 triệu đồng cho phiên bản 256GB và lên đến 104 triệu đồng cho phiên bản 2TB.

Về phía nhà bán lẻ, mức cọc cao cũng giúp xác định rõ hơn nhóm khách hàng có nhu cầu thực sự, từ đó chủ động hơn trong việc dự báo sức mua và phân bổ lượng hàng vốn được cho là không quá dồi dào trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, chính sách này cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với các đơn vị phân phối. Nếu như trước đây, việc chậm giao một đơn hàng đặt cọc 1 triệu đồng có thể chỉ gây ra những bất tiện nhất định, thì với khoản tiền lên tới 30 triệu đồng, kỳ vọng của khách hàng về thời gian giao máy và chất lượng dịch vụ chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.

Đặc biệt, trong trường hợp không thể giao sản phẩm đúng thời gian cam kết, nhà bán lẻ có thể phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ những khách hàng đã bỏ ra số tiền lớn để giữ chỗ. Khi đó, vấn đề không chỉ nằm ở việc hoàn trả tiền cọc, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và khả năng giữ chân khách hàng của từng hệ thống.

Bởi vậy, mức đặt cọc 30 triệu đồng có thể được xem là giải pháp nhằm kiểm soát nhu cầu và hạn chế tình trạng đặt hàng thiếu nghiêm túc, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi các nhà bán lẻ phải minh bạch hơn về thời gian giao hàng, chính sách hoàn cọc và khả năng đáp ứng đơn đặt trước.



