Lời khuyên cho người bỏ 65 triệu đồng mua iPhone Duo

Đắt hơn iPhone 18 Pro Max 23 triệu đồng, iPhone Duo có gì?

Là mẫu iPhone gập đầu tiên chính thức ra mắt trên toàn cầu, iPhone Duo có 4 phiên bản. Bản 256 GB giá 64.999.000 đồng, bản 512 GB giá 71.490.000 đồng, bản 1 TB giá 84.490.000 đồng và bản 2 TB giá 103.999.000 đồng. Ở mọi mức dung lượng, Duo đắt hơn iPhone 18 Pro Max đúng 23 triệu đồng. Nếu không lưu trữ quá nhiều, bản 256 GB là đủ. Khoản chênh lệch nên để dành cho ốp lưng và bảo hành mở rộng, hai thứ gần như bắt buộc với điện thoại gập.

Câu hỏi đặt ra là khoản chênh 23 triệu đồng ấy mua được gì. Câu trả lời nằm ở màn hình. Khi mở ra, iPhone Duo có màn hình 7,6 inch, lớn nhất từng có trên iPhone, đủ rộng để chạy nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc. Khi gập lại, máy là một chiếc điện thoại nhỏ gọn với màn hình ngoài 5,4 inch có cùng tỷ lệ với màn hình trong. Apple cũng cho biết máy sẽ hỗ trợ Apple Pencil USB-C trong năm 2026.

Ảnh: Gizmodo

Nói cách khác, Apple định vị Duo là công cụ làm việc và giải trí trên màn hình lớn, không phải chiếc iPhone mạnh nhất về chụp ảnh. Hiệu năng cũng là điều mà người dùng không cần phải lo, vì máy dùng chip A20 Pro giống iPhone 18 Pro. Nếu bạn thường đọc tài liệu, họp trực tuyến, xem phim hay muốn một chiếc máy kiêm luôn vai trò máy tính bảng nhỏ, Duo là mẫu điện thoại rất đáng để cân nhắc. Nếu chỉ cần một chiếc iPhone tốt nhất cho nhu cầu thông thường, 23 triệu đồng chênh lệch là con số không hề nhỏ và không kinh tế.

Mua iPhone Duo, có 3 thay đổi người dùng iPhone phải làm quen

Thay đổi đầu tiên và dễ bị bỏ sót nhất: iPhone Duo chỉ dùng eSIM, không có khe SIM vật lý. Nếu bạn vẫn dùng SIM thẻ, hãy liên hệ nhà mạng để chuyển sang eSIM trước ngày nhận máy. Người dùng hai số điện thoại càng nên chuẩn bị sớm, để tránh cảnh mở hộp máy 65 triệu đồng mà chưa nghe gọi được.

Thay đổi thứ hai là Face ID không còn. Apple đưa cảm biến vân tay Touch ID vào nút sườn, giúp mở khóa giống nhau dù máy đang gập hay mở. Người đeo Apple Watch có thể mở khóa bằng đồng hồ. Touch ID không bất tiện, nhưng ai đã quen mở máy chỉ bằng một cái nhìn sẽ cần vài ngày để thích nghi. Tốt nhất, hãy ra cửa hàng cầm thử trước khi đặt mua.

Ảnh: Apple

Ảnh: Gizmodo

Bù lại, thiết kế gập mang đến vài tính năng iPhone khác không có. Màn hình ngoài có thể làm khung ngắm, cho phép bạn tự chụp và quay vlog bằng camera sau chất lượng cao hơn camera selfie. Tính năng Duo FaceTime cho người ngồi đối diện tham gia cuộc gọi qua màn hình ngoài. Với nhu cầu chụp ảnh cá nhân và đăng mạng xã hội, camera iPhone Duo hoàn toàn đủ dùng. Còn nếu nhiếp ảnh là lý do chính để mua iPhone, iPhone 18 Pro Max rẻ hơn mà chụp tốt hơn.

Lời khuyên cho ai đang muốn chi tiền mua iPhone Duo

Như mọi điện thoại gập, độ bền là dấu hỏi lớn nhất. Theo Apple, iPhone Duo đạt chuẩn chống nước IP68, ở độ sâu tối đa 6 m trong 30 phút. Máy dùng khung titan, và lớp polymer trên màn hình gập cứng hơn tới 40% so với mức phổ biến trong ngành. Tuy nhiên, đó là thông số từ nhà sản xuất. Hiện chưa có thông tin xác nhận từ thử nghiệm độc lập về độ bền bản lề và nếp gấp, do máy chỉ bắt đầu giao từ ngày 23/10/2026.

Ảnh: CNET

Vì vậy, lời khuyên phụ thuộc vào từng người. Nếu bạn cần màn hình lớn để làm việc và giải trí, chấp nhận dùng Touch ID và eSIM, và chụp ảnh chủ yếu cho nhu cầu cá nhân, có thể đặt mua ngay từ ngày 16/10.

Nếu lo ngại về độ bền của một chiếc máy gập thế hệ đầu, chờ thêm 1-2 tuần để xem đánh giá thực tế là cách tiêu tiền an toàn hơn. Còn nếu camera tele, ProRAW hay khả năng chỉnh tay mới là thứ bạn cần, iPhone 18 Pro hoặc 18 Pro Max là lựa chọn hợp lý hơn và giúp bạn giữ lại ít nhất 23 triệu đồng.

Với người muốn chia nhỏ chi phí, Apple Store Online Việt Nam có chương trình trả góp 24 tháng, từ 2.647.000 đồng/tháng cho bản 256 GB. Ngoài ra, các đại lý AAR cũng sẽ có các chương trình mua trả góp sản phẩm, ưu đãi thu cũ đổi mới... có thể cân nhắc.

iPhone Duo là chiếc iPhone mới mẻ nhất trong nhiều năm, nhưng không dành cho tất cả mọi người. Với 65 triệu đồng, hãy để nhu cầu thật của mình quyết định, đừng để sức hút của màn hình gập quyết định thay.