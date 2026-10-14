Mercedes-Benz E-Class PHEV giá dự kiến gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam lộ mức tiêu thụ xăng 'như ngửi': Dưới 2L/100km, tiết kiệm hơn cả Honda Lead

Thông tin xác nhận về mức tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng của E-Class PHEV tại Việt Nam

Mercedes-Benz E 350e vừa được ghi nhận trong dữ liệu công bố nhãn năng lượng tại Việt Nam của Cục Đăng kiểm. Theo dữ liệu đó, Mercedes-Benz E 350e (W214) có mã kiểu loại 214054, sử dụng nhiên liệu xăng kết hợp điện và thuộc nhóm xe hybrid nạp điện ngoài (PHEV).

Thông tin về năng lượng của E 350e cho thị trường Việt Nam được hé lộ. Nguồn: VR

Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 1,98 lít/100 km, trong khi mức tiêu thụ điện năng đạt 277,65 Wh/km. Mức tiêu thụ xăng này thấp hơn nhiều xe máy tay ga phổ thông, ví dụ như thông số 2,1 lít/100 km của Honda Lead 125.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng con số 1,98 lít/100 km là mức tiêu thụ nhiên liệu công bố theo chu trình thử nghiệm, không đồng nghĩa xe luôn tiêu thụ lượng xăng này trong điều kiện sử dụng thực tế.

E 350e sẽ là phiên bản cao cấp nhất của E-Class trong thời gian tới. Ảnh tham khảo: Mercedes-Benz Malaysia

Với PHEV, mức tiêu thụ nhiên liệu phụ thuộc đáng kể vào lượng điện trong pin và tần suất sạc. Khi pin được sạc đầy và xe thường xuyên di chuyển trên những hành trình ngắn bằng điện, lượng xăng tiêu thụ có thể rất thấp. Ngược lại, nếu ít sạc pin hoặc thường xuyên đi đường dài, mức tiêu thụ xăng thực tế có thể cao hơn đáng kể.

E-Class PHEV đã được nhận đặt cọc cùng giá dự kiến

Trước đó, thông tin từ các đại lý cho biết Mercedes-Benz E 350e có thể được phân phối tại Việt Nam với giá dự kiến khoảng 3,399 tỷ đồng. Tuy nhiên, hãng xe Đức chưa xác nhận thông tin này.

Trang bị tiện nghi của E 350e có thể gần tương đồng E 300 hiện tại. Ảnh tham khảo: CarsifuTrang bị tiện nghi của E 350e có thể gần tương đồng E 300 hiện tại. Ảnh tham khảo: Carsifu

Nếu sử dụng cấu hình tương tự phiên bản đang bán tại Malaysia, E 350e kết hợp động cơ xăng 2.0L tăng áp với một mô-tơ điện, cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,4 giây.

Bộ pin lithium-ion dung lượng khoảng 31,2 kWh cho phép xe di chuyển hoàn toàn bằng điện trong quãng đường 100-118 km theo tiêu chuẩn WLTP. E 350e cũng hỗ trợ sạc điện bên ngoài, cho phép người dùng nạp năng lượng tại nhà hoặc các điểm sạc tương thích.

Xe có thể sạc điện ngoài. Ảnh tham khảo: CarsifuXe có thể sạc điện ngoài. Ảnh tham khảo: Carsifu

Nếu được phân phối chính thức, E 350e sẽ bổ sung phiên bản PHEV vào dải sản phẩm E-Class bên cạnh các biến thể sử dụng hệ truyền động mild-hybrid hiện có. Phiên bản này cũng có thể trở thành lựa chọn dành cho khách hàng muốn trải nghiệm khả năng vận hành thuần điện trong đô thị mà chưa cần chuyển hẳn sang ô tô điện.

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