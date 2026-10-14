Ông Phạm Nhật Minh Hoàng: Tài xế nữ của Green SM được giảm ngày công, tặng 500.000 đồng khi sinh con

Trong chia sẻ mới đây, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty GSM toàn cầu và GSM Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đang áp dụng một số chính sách phúc lợi riêng dành cho tài xế nữ, bên cạnh các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tài xế nữ cơ hữu được giảm một ngày công tiêu chuẩn mỗi tháng. Với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, số ngày công được giảm là 3 ngày mỗi tháng.

Ngoài ra, chương trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm của doanh nghiệp có bổ sung gói tầm soát ung thư dành cho nữ. Tài xế nữ cũng được nhận quà trị giá 500.000 đồng khi sinh con và 200.000 đồng vào mỗi dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo ông Hoàng, các chính sách này được triển khai bên cạnh chế độ thai sản theo quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố cụ thể số lượng tài xế nữ được hưởng các quyền lợi trên.

Các chính sách dành cho tài xế nữ nằm trong chương trình phúc lợi dành cho lực lượng tài xế của GSM. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, hệ thống tại Việt Nam hiện có gần 300.000 tài xế, gồm hơn 50.000 tài xế cơ hữu và gần 250.000 tài xế đối tác.

Hai nhóm này có hình thức làm việc và chế độ quyền lợi khác nhau. Tài xế cơ hữu ký hợp đồng lao động chính thức, được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cùng những quyền lợi theo chính sách của doanh nghiệp.

Trong khi đó, tài xế đối tác tham gia hệ thống theo hình thức cộng tác. GSM cho biết nhóm này cũng được tiếp cận một số chương trình phúc lợi như khám sức khỏe đầu vào, tiêm vaccine cúm miễn phí hằng năm, hỗ trợ khi gặp khó khăn do ốm đau, tai nạn và các chương trình dành cho gia đình tài xế.

Về bảo hiểm, doanh nghiệp cho biết đã triển khai chương trình bảo hiểm tích lũy tự nguyện từ năm 2024. Mức đóng được giới thiệu là từ 100 đồng mỗi cuốc xe đối với tài xế xe máy và 200 đồng đối với tài xế taxi, với quyền lợi bảo hiểm tối đa lần lượt 300 triệu đồng và 600 triệu đồng.

Bên cạnh các chương trình đang triển khai, GSM cho biết đang xây dựng Green Driver Care, hướng tới mở rộng quyền lợi cho tài xế trên nhiều phương diện như điều kiện làm việc, sức khỏe, tài chính gia đình và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Một số nội dung được doanh nghiệp đề cập gồm nâng cấp điểm nghỉ, khu vực chờ sạc, hỗ trợ chăm sóc và bảo dưỡng phương tiện, mở rộng các gói chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để tài xế tiếp cận thông tin về nhà ở xã hội.

Theo Tổng Giám đốc Công ty GSM, doanh nghiệp coi phúc lợi là khoản đầu tư cho con người và chất lượng dịch vụ. "Sắp tới, chúng tôi sẽ công bố thêm nhiều chính sách phúc lợi ưu việt khác mà chỉ GSM mới có", ông Phạm Nhật Minh Hoàng khẳng định.

Việc triển khai các chế độ riêng cho tài xế nữ là một phần trong chính sách phúc lợi mà GSM công bố. Mức độ tiếp cận thực tế của người lao động sẽ phụ thuộc vào điều kiện áp dụng của từng chương trình, trong đó cần phân biệt rõ quyền lợi dành cho tài xế cơ hữu với các chính sách áp dụng cho tài xế đối tác.