Mỹ lần đầu hỏi mua thứ này từ Nga sau 4 năm - Moscow dù cấm xuất khẩu vẫn vui vẻ 'xuất kho' hàng triệu đơn vị sản phẩm

Ông Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tuần trước rằng Nga sẽ cung cấp ngay lập tức 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Theo S&P Global Platts, một tấn dầu diesel tương đương với khoảng 7,45 thùng.

Như vậy, Điện Kremlin đã đồng ý xuất khẩu đợt đầu khoảng 2,24 triệu thùng, tương đương 74.500 thùng mỗi ngày nếu tính trung bình trong cả tháng.

Con số này chỉ bằng khoảng 2% tổng nhu cầu của Mỹ – vốn ở mức 3,65 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 2/10 theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Nó cũng chiếm chưa đến 1% trong tổng mức tiêu thụ hơn 28 triệu thùng/ngày của toàn thế giới, theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

"Lượng dầu này chẳng thấm vào đâu cả – nó thực sự rất, rất nhỏ," ông Neil Atkinson, cựu trưởng bộ phận thị trường và công nghiệp dầu mỏ của IEA, chia sẻ với chương trình "Squawk Box Europe" của đài CNBC vào thứ Hai.

Nga dự kiến vận chuyển thêm 500.000 tấn (tương đương 3,73 triệu thùng) vào tháng 11, tiếp đó là đợt cung ứng 1 triệu tấn (tương đương 7,45 triệu thùng). Sau đó, Moscow sẽ tiếp tục cung cấp 3 triệu tấn (tương đương 22,35 triệu thùng) vào một thời điểm khác, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu trong nước, ông Trump cho biết.

Goldman Sachs ước tính lượng dầu diesel của Nga dự kiến được tung ra thị trường vào tháng 10 và tháng 11 sẽ chỉ làm giảm giá bán buôn dầu diesel từ 1 đến 2 USD mỗi thùng tại khu vực Vịnh Mexico (Mỹ) và châu Âu.

Tổng cộng, thỏa thuận dầu diesel giữa ông Trump và Nga sẽ cung cấp cho thị trường 4,8 triệu tấn (tương đương 35,76 triệu thùng) nếu thỏa thuận được thực hiện đúng như tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Con số này tương đương với khoảng 10 ngày nhu cầu tiêu thụ nội địa của Mỹ hoặc nhỉnh hơn một ngày nhu cầu toàn cầu.

Tuy nhiên, Mỹ là nước xuất khẩu ròng dầu diesel nên không thực sự cần nguồn cung từ Nga, theo lời ông Andy Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates. Liên minh châu Âu hiện đã cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế từ Nga. Các nhà phân tích của Kpler nhận định trong một báo cáo hôm thứ Hai rằng, lượng dầu diesel từ Nga này sẽ giúp giảm bớt áp lực tại các quốc gia như Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Xét về trung và dài hạn, khối lượng dầu này thực sự sẽ không tạo ra nhiều tác động," ông Daniel Hynes, chuyên gia chiến lược cấp cao về hàng hóa tại ANZ, chia sẻ với chương trình "Squawk Box Asia" của đài CNBC.

Giá dầu diesel kỳ hạn không biến động nhiều sau thông tin về thỏa thuận, chốt phiên giảm khoảng 1 cent, và đang giao dịch ở mức cao hơn vào thứ Ba. Theo ông Lipow, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường coi thỏa thuận này giống một động thái can thiệp của ông Trump nhằm chứng tỏ với người tiêu dùng rằng ông đang hành động để giải quyết vấn đề giá nhiên liệu.

Thỏa thuận giữa ông Trump và Nga diễn ra trong bối cảnh ông đang chịu áp lực phải giảm giá nhiên liệu khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là diễn ra. Theo dữ liệu từ AAA, giá dầu diesel tại Mỹ đạt mức trung bình 6,28 USD/gallon vào thứ Ba, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cả đã tăng vọt do Ukraine liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ngoài ra, Iran và các đồng minh Houthi cũng tấn công các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông và gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz, khiến nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt. Ông Atkinson cho biết, hiện chưa rõ nguồn cung dầu diesel từ Nga cho thỏa thuận của ông Trump sẽ đến từ đâu, trong bối cảnh Moscow đã cắt giảm xuất khẩu do các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu, đường ống và kho chứa của nước này.

Theo hãng tin nhà nước Tass, Điện Kremlin thông báo vào tuần trước rằng sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu để cung cấp lượng dầu diesel theo thỏa thuận với Mỹ.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Đông phương (OSW), xuất khẩu diesel của Nga đã giảm mạnh trong quý III/2026 sau các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu. OSW nhận định Moscow có thể tận dụng nhu cầu hạ giá nhiên liệu của Mỹ để thúc đẩy việc nới lỏng các hạn chế.

Theo CNBC



