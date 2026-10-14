Tôi "hạ cấp" từ iPhone 15 Pro Max xuống chiếc iPhone "rẻ tiền" này và cái kết bất ngờ: Dùng thích hơn hẳn

Ba năm trước, cây bút Arif Bacchus của trang Tom's Guide quyết định chuyển từ iPhone 12 Pro Max lên iPhone 15 Pro Max bản 512 GB để sở hữu màn hình kích thước lớn cùng hệ thống máy ảnh cao cấp nhất.

Nhưng đến năm nay, kế hoạch tiếp tục nâng cấp lên iPhone 18 Pro Max đã buộc phải cân nhắc lại khi mức giá của dòng flagship này cao tới mức phi lý.

Nhưng khi chiếc iPhone 15 Pro Max bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp thì phải làm thế nào?

Arif đã quyết định đi đổi lấy một chiếc iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn bộ nhớ 256GB. Quyết định này đồng nghĩa với việc chấp nhận thu hẹp dung lượng lưu trữ, giảm bớt một số tính năng chuyên sâu của hệ thống camera và chuyển sang sử dụng một màn hình có kích thước nhỏ hơn.

Tuy nhiên, thực tế sử dụng cho thấy việc chuyển sang một chiếc iPhone phiên bản thường không hề mang lại cảm giác bị "tụt cấp" khi so sánh với dòng Pro đời cũ.

Hóa ra đây lại là lựa chọn vô cùng hợp lý khi không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính đáng kể mà vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu trải nghiệm thực tế hàng ngày.

Dưới đây là cảm nhận của anh khi "hạ cấp" từ iPhone 15 Pro Max xuống iPhone 17.

Vẫn giữ trọn những tính năng "Pro" giá trị

Điểm thu hút lớn nhất của dòng iPhone Pro đối với tôi trước đây luôn là màn hình lớn và các tính năng cao cấp nhất. Tuy nhiên, khi nhịp sống thay đổi, tôi nhận ra mình không quá phụ thuộc vào một chiếc màn hình quá khổ.

Việc chuyển từ màn hình 6,7 inch của iPhone 15 Pro Max sang màn hình 6,3 inch trên iPhone 17 diễn ra vô cùng mượt mà, và chiếc máy mới vẫn mang lại trải nghiệm chẳng khác gì một dòng Pro thực thụ.

Khoảng chênh lệch 0,4 inch diện tích hiển thị không tạo ra sự khác biệt quá lớn. Nhờ phần viền màn hình siêu mỏng trên iPhone 17, tôi vẫn có thể theo dõi lượng nội dung tương đương trên các ứng dụng mạng xã hội cũng như công việc như trước đây. Tuyệt vời hơn cả, iPhone 17 bản tiêu chuẩn nay đã được trang bị công nghệ ProMotion, giúp tôi tiếp tục tận hưởng tần số quét 120Hz mượt mà vốn đã quá quen thuộc từ đời máy cũ.

Thậm chí, tôi còn nhận được sự nâng cấp về khả năng hiển thị. Với độ sáng tối đa đạt mức 3.000 nits so với 2,000 nits trước đây, iPhone 17 cho khả năng hiển thị rõ nét và dễ chịu hơn hẳn khi sử dụng ngoài trời. Lớp kính Ceramic Shield thế hệ thứ 2 mới cũng gia tăng độ bền đáng kể — yếu tố cực kỳ quan trọng với một người thích dùng máy trần, nói không với ốp lưng và miếng dán cường lực như tôi.

Hiệu năng và thời lượng pin cũng có sự cải thiện rõ rệt. Con chip A19 mới giúp mọi thao tác trở nên mượt mà và phản hồi nhanh nhạy hơn. Dù sở hữu viên pin 3.692 mAh nhỏ hơn đôi chút so với mức 4.422 mAh trên iPhone 15 Pro Max, chiếc iPhone 17 hiện tại vẫn cho phép tôi dùng tới 2 ngày mới phải sạc một lần — điều mà chiếc 15 Pro Max với viên pin đã chai sạn trước đó không còn làm được.

Chưa bao giờ tôi nghĩ một chiếc iPhone dòng tiêu chuẩn lại có thể sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, công nghệ hiển thị đỉnh cao và khả năng tối ưu pin ấn tượng đến vậy từ các dòng Pro đời trước. Nó không chỉ dừng lại ở một thiết bị đáng giá tiền, mà thực sự vẫn mang lại trải nghiệm tiệm cận chuẩn "Pro".

Camera: Quá đủ cho nhu cầu hàng ngày

Lý do lớn nhất khiến tôi luôn trung thành với dòng iPhone Pro chính là ống kính tele bổ sung. Chiếc iPhone 17 bản thường thiếu đi ống kính này, nên ban đầu tôi khá lo lắng bản thân sẽ tiếc nuối khi từ bỏ nó. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Cụm camera trên iPhone 17 thậm chí còn là một bước nâng cấp đối với tôi.

Ngẫm lại, những lần hiếm hoi tôi thực sự cần dùng đến ống kính tele chỉ là khi đi xem các trận đấu bóng bầu dục hoặc tham gia một vài sự kiện thực tế. Ngay cả khi đó, chất lượng hình ảnh vẫn khó lòng so sánh với các dòng máy ảnh chuyên dụng và đó cũng chỉ là nhu cầu phát sinh thỉnh thoảng. Đối với mọi tác vụ còn lại, hệ thống camera đôi trên iPhone 17 vẫn đáp ứng hoàn hảo: từ chụp ảnh đăng mạng xã hội, chụp sản phẩm phục vụ công việc cho đến quay video thường ngày.

Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của camera trước Center Stage. Tính năng chạm để phóng to và xoay góc quay giúp các cuộc gọi FaceTime với bạn bè ở xa trở nên tự nhiên, gần gũi hơn rất nhiều. Video quay selfie có khả năng chống rung tốt hơn hẳn so với chiếc iPhone cũ của tôi, trong khi tính năng quay góc kép (dual capture) mang lại trải nghiệm vô cùng thú vị khi ghi lại những khoảnh khắc dạo phố để chia sẻ với bạn bè.

Có thể bạn cũng nên cân nhắc chuyển đổi

Trong bối cảnh Apple đang điều chỉnh tăng giá trên toàn bộ dải sản phẩm iPhone, việc mang một chiếc iPhone cũ đi đổi lấy về một phiên bản tiêu chuẩn đời mới có thể là lựa chọn tối ưu nhất.

Rất có thể bạn cũng sẽ giống như tôi: bước lùi lại một nhịp để nhìn nhận lại đâu mới là nhu cầu thực sự trước khi xuống tiền. Không phải ai cũng cần đến các tính năng chuẩn "Pro", và với việc các dòng iPhone tiêu chuẩn ngày càng trở nên mạnh mẽ, ranh giới giữa các phiên bản đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết — một chiếc iPhone bản thường biết đâu lại chính là phương án nâng cấp hoàn hảo mà bạn chưa từng nghĩ tới.