DN bán lẻ 102.000 tỷ tìm người dẫn dắt 1 siêu dự án: chỉ tuyển 'tinh hoa', dám làm những điều chưa ai làm

"Siêu dự án" House of Future tuyển dụng nhân sự cấp cao mảng AI & Robotics

Ngay sau khi công bố mở ngành hàng mới AI & Robotics, thị trường đang chứng kiến giai đoạn chuẩn bị nền tảng nhân sự đầy quyết liệt tiếp theo từ Điện Máy Xanh. Doanh nghiệp đã chính thức khởi động quá trình chiêu mộ nhân tài - tìm kiếm những người trực tiếp dẫn dắt và vận hành House of Future (HOF). Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy hệ thống đang ráo riết chuẩn bị cho việc sớm đưa những công nghệ mới nhất trên thị trường về Việt Nam.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư của Điện Máy Xanh trong việc kiến tạo một không gian trải nghiệm chuyên nghiệp.

Theo công bố chính thức, Điện Máy Xanh đang ráo riết tìm kiếm nhân sự cho 5 vị trí chuyên gia cấp cao nhằm kiện toàn tổ chức và thúc đẩy mạnh mẽ các không gian công nghệ mới.

Đầu tiên, hệ thống cần tuyển Chuyên gia Quản trị Công nghệ để tư vấn mô hình quản trị, hoạch định đầu tư dài hạn cho HOF, đồng thời mang đến góc nhìn chiến lược về chuỗi cung ứng và sản xuất. Kế đến là Chuyên gia Sản phẩm Công nghệ, người sẽ chịu trách nhiệm định hướng toàn bộ khu trưng bày các dòng robot và thiết bị AI do chính người Việt chế tạo. Nhằm thúc đẩy tinh thần vươn lên của các doanh nghiệp trẻ, vị trí Chuyên gia Đổi mới sáng tạo và AI sẽ được giao trọng trách dẫn dắt "HOF Startup Lab" - không gian trình diễn dành riêng cho các startup công nghệ trong nước.

Song song đó, Điện Máy Xanh cũng tìm kiếm một Chuyên gia Đối ngoại và Giáo dục để đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông, trực tiếp điều phối "HOF Academy" thông qua các chuỗi tọa đàm về học tập, trí tuệ nhân tạo và dẫn dắt những diễn đàn chuyên sâu. Cuối cùng, mảnh ghép không thể thiếu là Chuyên gia Trải nghiệm AI & Robotics với nhiệm vụ khắt khe trong việc thẩm định chất lượng công nghệ cũng như nội dung AI trưng bày.

Theo đại diện đơn vị này, sự góp mặt của đội ngũ nhân sự tinh hoa này không chỉ giúp hoàn thiện hệ sinh thái của HOF mà còn kiến tạo nên một không gian tương tác đỉnh cao, mang những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất đến gần hơn với người tiêu dùng.

Phân phối các sản phẩm AI đòi hỏi đơn vị phân phối phải xây dựng nền tảng trải nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng hoàn toàn mới.

Điểm khác biệt trong đợt tuyển dụng này nằm ở chân dung ứng viên mà doanh nghiệp tìm kiếm. Vì đây là một lĩnh vực mang tính khai phá tại thị trường nội địa, ban lãnh đạo không yêu cầu ứng viên phải nắm trong tay một công thức thành công có sẵn. Yếu tố tiên quyết là sự đam mê công nghệ, luôn trăn trở với câu hỏi về xu hướng tiếp theo và bản lĩnh dám làm những điều chưa ai làm.

Một điểm đáng chú ý khác là những nhân sự được chọn sẽ gia nhập tổ dự án chiến lược, trực tiếp làm việc và báo cáo cùng CEO. Ở vị trí tiên phong dẫn dắt một ngành hàng mới, họ được trao đặc quyền tự tay thiết lập những chuẩn mực thị trường đầu tiên.

Việc trực tiếp làm việc cùng ban lãnh đạo trong một dự án mang tính chiến lược mang lại lợi thế phát triển nghề nghiệp vượt trội.

Tìm đúng người là chìa khóa quyết định để biến mọi ý tưởng thành hiện thực. Khi những khối óc nhạy bén cùng hội tụ để kiến tạo nên House of Future, người hưởng lợi cuối cùng chính là người tiêu dùng.

Trí tuệ nhân tạo hay robot làm việc nhà sẽ không còn là những khái niệm chỉ để đọc trên báo hay xem qua màn hình, mà sẽ sớm trở thành những sản phẩm quen thuộc, thiết yếu trong mỗi gia đình giống như chiếc tivi hay tủ lạnh hiện nay. Người Việt sẽ có cơ hội trực tiếp ứng dụng công nghệ vào không gian sống, đồng thời dễ dàng sở hữu các thiết bị hiện đại nhờ những giải pháp tài chính linh hoạt như mua trả chậm ngay tại điểm bán

Chiến dịch tìm kiếm nhân sự chủ chốt này dự kiến sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 15/11, mở ra một cánh cửa cho những ai sẵn sàng tiên phong định hình tương lai của ngành bán lẻ.