Xe cũ chính hãng vẫn đang 'hot' ở Việt Nam: Một hãng bán hơn 3.000 chiếc sau hơn 4 năm, mở gần 40 cơ sở trên toàn quốc

Mô hình xe đã qua sử dụng chính hãng vẫn đang phát triển

Nhu cầu mua ô tô đã qua sử dụng vẫn hiện hữu nhờ mức giá dễ tiếp cận và nguồn xe đa dạng. Tuy nhiên, việc xác minh số km thực tế, lịch sử sửa chữa hay tình trạng xe vẫn là bài toán không đơn giản với phần lớn người mua. Một số hãng xe đang phát triển kênh xe cũ chính hãng nhằm tăng tính minh bạch cho giao dịch.

Mitsubishi là một trong những hãng xe đã và đang triển khai mô hình đó ở Việt Nam. Hãng xe Nhật vận hành chương trình xe đã qua sử dụng chính hãng UCAR từ hơn 4 năm trước. Đến nay, mạng lưới này đã mở rộng tới gần 40 cơ sở trên toàn quốc, với hơn 3.000 giao dịch xe Mitsubishi đã qua sử dụng được ghi nhận.

Mô hình xe đã qua sử dụng chính hãng vẫn đang phát triển. Ảnh: Đại lý

Thông qua hệ thống đại lý ủy quyền, khách hàng có thể tìm mua xe cũ hoặc sử dụng dịch vụ thu cũ đổi mới khi có nhu cầu chuyển sang xe khác. Việc kiểm tra, định giá xe cũ và thực hiện giao dịch mua xe mới được triển khai trong cùng hệ thống, giúp đơn giản hóa các bước so với việc tự tìm người mua và bán xe riêng lẻ.

Nhiều khâu kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng

Theo Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), xe tham gia chương trình UCAR được kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa trước khi kỹ thuật viên đánh giá theo quy trình gồm 160 điểm kỹ thuật. Những xe đáp ứng các điều kiện của chương trình sẽ được cấp chứng nhận CPO (Certified Pre-Owned), dành cho xe đã qua sử dụng đạt tiêu chuẩn của hãng.

Xe cũ bán ra đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn của hãng. Ảnh: Đại lý

Để được chứng nhận, xe phải do MMV phân phối thông qua hệ thống đại lý ủy quyền, có thời gian sử dụng không quá 5 năm hoặc quãng đường vận hành không quá 140.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Các điều kiện khác bao gồm không có dấu hiệu tai nạn nghiêm trọng hoặc ngập nước, không bị can thiệp số công-tơ-mét và không có thay đổi, nâng cấp phụ kiện sai kỹ thuật. Lịch sử bảo dưỡng cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn của MMV.

Các xe đã qua sử dụng được kiểm tra kỹ càng trước khi nhận và trước khi bàn giao. Ảnh: Mitsubishi

Những tiêu chí này tạo cơ sở để người mua đối chiếu tình trạng xe trước khi quyết định. Tuy nhiên, với xe đã qua sử dụng, người mua vẫn nên tìm hiểu kỹ hồ sơ bảo dưỡng, kết quả kiểm tra và các điều kiện cụ thể đi kèm từng xe.

Chế độ bảo hành dài cũng giúp người mua yên tâm hơn

Bên cạnh tình trạng xe tại thời điểm giao dịch, chi phí sử dụng và khả năng sửa chữa sau khi mua cũng là những yếu tố cần cân nhắc. Với xe UCAR đạt chuẩn CPO, MMV áp dụng chế độ bảo hành chính hãng trong 12 tháng hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Chế độ bảo hành được áp dụng tại tất cả nhà phân phối ủy quyền của Mitsubishi. Nhờ đó, chủ xe có thể tiếp tục sử dụng hệ thống đại lý của hãng khi cần bảo dưỡng, sửa chữa hoặc xử lý các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành.

Xe cũ được bảo hành chính hãng trong thời gian dài. Ảnh: Mitsubishi

Khi có nhu cầu đổi xe, khách hàng cũng có thể quay lại hệ thống này để sử dụng dịch vụ thu cũ đổi mới. Việc duy trì các hoạt động mua bán, bảo dưỡng và nâng cấp xe trong cùng mạng lưới là một lựa chọn dành cho người mua muốn tiếp tục gắn bó với hệ thống dịch vụ chính hãng.