Mitsubishi góp 3/10 mẫu xe xăng dầu bán chạy nhất 3 quý đầu 2026: Xpander bán hơn 1.100 xe/tháng, Destinator giúp kéo doanh số tăng gần 30%

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026, với doanh số các thành viên VAMA đạt 220.107 xe, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, nổi bật nhất Mitsubishi bán 31.932 xe, tăng 28%. Tính đến hết tháng 9, Mitsubishi và Ford là các thương hiệu có tới 3 mẫu xe nằm trong top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất toàn thị trường theo doanh số lũy kế.

3 mẫu Mitsubishi góp mặt trong top 10 doanh số từ đầu năm

Theo thống kê của VAMA, Toyota Yaris Cross dẫn đầu top 10 xe bán chạy 9 tháng đầu năm với 12.646 xe, tính cả bản xăng và hybrid. Mazda CX-5 đứng thứ hai với 11.893 xe. Mitsubishi có Xpander ở vị trí thứ 3, Xforce thứ 5 và Destinator thứ 9.

Xpander bán 954 xe trong tháng 9, tăng 43% so với tháng 8 (668 xe). Lũy kế từ đầu năm, mẫu MPV này đạt 10.496 xe, tính cả bản nhập khẩu (CBU) và lắp ráp trong nước (CKD), tương đương trung bình hơn 1.100 xe mỗi tháng. Đây là doanh số cao nhất trong nhóm MPV động cơ đốt trong và đứng thứ 3 trong top 10.

Xpander vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Ảnh: Đại lý

Xforce bán 1.323 xe trong tháng 9, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tháng. Doanh số này gần gấp đôi tháng 8 (664 xe). Lũy kế 9 tháng, mẫu B-SUV này đạt 9.456 xe, xếp thứ 5 trong top 10.

Với Destinator, tính đến hết tháng 9, mẫu SUV 7 chỗ này đạt 7.449 xe theo thống kê của VAMA, xếp thứ 9 trong top 10. Cùng Xpander và Xforce, đây là mẫu xe chủ lực của hãng tại Việt Nam. Theo Mitsubishi, mẫu xe này đã đạt mốc 10.000 xe bàn giao sau 10 tháng ra mắt.

Doanh số và thị phần Mitsubishi tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

Theo VAMA, Mitsubishi bán 31.932 xe trong 9 tháng đầu năm 2026, so với 25.009 xe cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng 6.923 xe tương đương 28%, gấp 4 lần mức tăng 7% của toàn thị trường.

Thị phần của hãng trong VAMA tăng từ 12,2% lên 14,5%. Mức tăng 6.923 xe cũng là lớn nhất trong các thương hiệu được VAMA công bố số liệu.

Ba mẫu Xpander, Xforce và Destinator có tổng doanh số 27.401 xe, chiếm gần 86% doanh số của hãng. Riêng Destinator bán 7.449 xe, góp phần lớn trong sự tăng trưởng mạnh này.

Destinator góp phần lớn trong tốc độ tăng trưởng của Mitsubishi. Ảnh: Đại lý

Ngoài bổ sung sản phẩm, Mitsubishi vẫn duy trì đều đặn khuyến mại

Đà tăng trưởng của Mitsubishi không chỉ đến từ việc bổ sung sản phẩm mới mà còn được hỗ trợ bởi các chương trình khuyến mại giá trị lớn được hãng duy trì qua nhiều tháng. Ngay trong tháng 10 này, nhiều mẫu xe Mitsubishi cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, kèm quà tặng.

Cụ thể, Xpander được hỗ trợ 100% trước bạ trên cả 3 phiên bản MT, AT và AT Premium, tương đương khoảng 57-66 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10-36 triệu đồng. Xpander Cross cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, khoảng 70 triệu đồng, cùng phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng.

Với Xforce, cả 3 phiên bản GLX, Luxury và Ultimate đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60-72 triệu đồng.

Các mẫu xe Mitsubishi vẫn duy trì đều các chương trình khuyến mại qua các tháng. Ảnh: Đại lý

Destinator bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, khoảng 78 triệu đồng; bản Ultimate được hỗ trợ 50%, khoảng 43 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng.

Attrage MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, khoảng 38 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu và camera lùi. Bản CVT Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, khoảng 24,5 triệu đồng, cùng phiếu nhiên liệu và ăngten vây cá.

Đối với Triton, cả 4 phiên bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, với giá trị quy đổi khoảng 39-56 triệu đồng. Một số phiên bản còn được tặng phiếu nhiên liệu hoặc gói phụ kiện trị giá khoảng 10-12 triệu đồng.