Không phải vàng, đây mới là kim loại có thể tăng dựng đứng khi dòng tiền ồ ạt đổ vào

Theo chuyên gia Kenny Zhu của Sprott, nguồn cung khó tăng nhanh và lượng bạc sẵn có để giao dịch hạn chế là hai yếu tố có thể khuếch đại biến động giá.

Bạc có một lợi thế mà vàng không có

Theo ông Kenny Zhu, Giám đốc Nghiên cứu và Chiến lược Đầu tư tại Sprott, điểm khác biệt lớn giữa bạc và vàng nằm ở cơ cấu nhu cầu. Nếu vàng chủ yếu chịu ảnh hưởng từ nhu cầu đầu tư và các yếu tố tiền tệ, bạc còn có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Khoảng 50-60% nhu cầu bạc đến từ các ứng dụng công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và linh kiện điện tử. Phần còn lại, khoảng 40-50%, đến từ nhu cầu đầu tư và nắm giữ với mục đích tiền tệ.

Điều này khiến giá bạc chịu tác động từ hai nhóm yếu tố tương đối khác nhau. Một mặt, nhu cầu bạc có thể tăng khi các ngành công nghiệp cần thêm nguyên liệu. Mặt khác, dòng tiền đầu tư đổ vào kim loại quý cũng có thể đẩy giá lên cao.

Theo ông Zhu, sự kết hợp này khiến bạc có cách vận động giá khác với vàng. Nhu cầu công nghiệp không nhất thiết tăng giảm cùng chiều với nhu cầu đầu tư, trong khi nguồn cung bạc cũng không dễ dàng điều chỉnh theo những thay đổi của thị trường.

Giá bạc tăng nhưng nguồn cung chưa chắc tăng theo

Một đặc điểm quan trọng khác là phần lớn bạc được khai thác như sản phẩm phụ tại các mỏ đồng, vàng và những kim loại khác.

Điều này có nghĩa là doanh nghiệp khai thác thường quyết định sản lượng dựa trên nhu cầu đối với kim loại chính, thay vì chỉ căn cứ vào giá bạc. Chẳng hạn, một công ty vận hành mỏ đồng sẽ chủ yếu tính toán sản lượng theo hiệu quả kinh tế và triển vọng của thị trường đồng. Lượng bạc thu được trong quá trình khai thác chỉ là một phần bổ sung doanh thu.

Vì vậy, ngay cả khi giá bạc tăng mạnh, doanh nghiệp cũng không nhất thiết mở rộng khai thác. Nếu nhu cầu đồng không tăng hoặc việc mở rộng mỏ không hiệu quả, sản lượng bạc đi kèm cũng khó tăng tương ứng.

Giá bạc từng tăng dựng đứng vào tháng 1/2026.

Ngay cả khi doanh nghiệp muốn tăng sản lượng, việc phát triển mỏ và mở rộng khai thác cũng cần thời gian. Nguồn cung vì thế không thể phản ứng tức thời trước những đợt tăng nhu cầu.

Theo ông Zhu, đây là một trong những yếu tố khiến thị trường bạc dễ xuất hiện tình trạng cung không theo kịp cầu. Khi nhu cầu tăng nhanh nhưng sản lượng không thể điều chỉnh tương ứng, áp lực tăng giá có thể kéo dài.

Dòng tiền đổ vào có thể khiến giá bạc tăng dựng đứng

Yếu tố thứ ba nằm ở lượng bạc thực sự sẵn có để mua bán trên thị trường, còn gọi là nguồn cung trôi nổi (free float).

Lượng bạc tồn kho được thống kê không đồng nghĩa toàn bộ số bạc đó đều sẵn sàng đưa ra giao dịch. Khi nhu cầu tăng đột biến, lượng kim loại có thể mua ngay có thể không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trong điều kiện bình thường, lượng tồn kho có thể được đánh giá là đủ đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, khi giá bắt đầu tăng nhanh và thu hút thêm nhà đầu tư, tình hình có thể thay đổi đáng kể.

Ông Zhu cho rằng dòng vốn đổ vào các quỹ ETF bạc, cùng với lượng bạc mà những quỹ này nắm giữ ngày càng lớn, có thể làm gia tăng sức ép lên nguồn cung sẵn có. Nếu nhiều nhà đầu tư cùng muốn mua bạc trong một khoảng thời gian ngắn, thị trường có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tức thời.

Khi đó, giá bạc không chỉ tăng do nhu cầu mua vào lớn hơn mà còn có thể bị khuếch đại bởi sự khan hiếm nguồn cung vật chất. Đây là cơ chế có thể dẫn đến hiện tượng short squeeze, khi tình trạng thiếu hụt hàng hóa góp phần đẩy giá tăng mạnh.

Theo chuyên gia của Sprott, những tác động này từng xuất hiện trong giai đoạn giá bạc tăng mạnh trước tháng 1/2026. Ông cho rằng đây vẫn là đặc điểm đáng chú ý của thị trường bạc.

Theo Kitco



