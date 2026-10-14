Nhật Bản phát minh loại thép phá vỡ "lời nguyền" ngành luyện kim: Bền gấp đôi, cứng như giáp!

Thông thường, thép muốn bền thì sẽ kém dẻo, còn dẻo thì lại kém bền. Sự đánh đổi này từ lâu đã là bài toán hóc húa đối với các vật liệu cấu trúc dùng trong ô tô, hàng không hay xây dựng.

Mới đây, nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyoto (Nhật Bản) đã giải quyết triệt để vấn đề này bằng việc sáng chế ra một loại thép có độ giãn đều lên tới khoảng 140% ở nhiệt độ phòng, trong khi vẫn duy trì độ bền kéo ấn tượng khoảng 900 MPa (gấp 2–3 lần thép thường).

Bí quyết nằm ở đâu?

Cơ chế "chuyền tay nhau" như chạy tiếp sức

Khi bị kéo, một thanh kim loại ban đầu sẽ giãn ra đồng đều. Đến một điểm nhất định, nó xuất hiện vết "thắt cổ chai" và mau chóng bị đứt.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Độ giãn tối đa đo được trước khi thắt nút chính là độ giãn đều - thước đo cốt lõi của tính dẻo. Trong khi kim loại thông thường chỉ giãn đều từ 20–40% và các loại thép tiên tiến đạt tối đa khoảng 70%, thì loại thép mới của Đại học Kyoto đã phá vỡ hoàn toàn giới hạn này.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Tsuji Nobuhiro dẫn đầu đã chế tạo một loại thép austenit (với thành phần gồm khoảng 24% niken, 0,6% cacbon, còn lại chủ yếu là sắt).

Thông thường, kim loại bị biến dạng sẽ tự cứng lên (hiệu ứng hóa bền biến dạng), nhưng hiệu ứng này sẽ suy yếu dần cho đến khi xuất hiện vết thắt. Ở loại thép mới, nhóm đã gài vào 3 cơ chế hóa bền hoạt động nối tiếp nhau:

Trượt lệch (Sơ cấp): Ở giai đoạn đầu, các lớp nguyên tử trượt lên nhau. Song tinh biến dạng (Trung cấp): Khi lực kéo tăng lên, một phần tinh thể chuyển sang dạng đối xứng gương. Biến đổi martensit (Cao cấp): Ở mức biến dạng lớn, cấu trúc thép chuyển hẳn sang dạng martensit cứng hơn.

Giống như một đội đua tiếp sức, khi cơ chế trước bắt đầu suy yếu thì cơ chế tiếp theo sẽ lập tức "nhận gậy". Chìa khóa của quy trình này là cacbon.

Việc nâng hàm lượng cacbon lên 0,6% giúp tăng độ bền cho pha austenit và làm chậm quá trình biến đổi martensit, tạo khoảng trống cho cơ chế song tinh hoạt động trước.

Đặc biệt, các martensit lại hình thành ngay bên trong các song tinh đã tạo sẵn - nghĩa là cơ chế trước trực tiếp dọn đường cho cơ chế sau.

Kiểm chứng thực nghiệm và triển vọng tương lai

Kết quả thu được là một loại thép vừa có độ giãn đều 140%, vừa đạt độ bền kéo 900 MPa. Nghiên cứu đã được xác thực qua nhiều phương pháp tiên tiến: Thử nghiệm kéo, kính hiển vi điện tử, nhiễu xạ tia X trực tiếp tại cơ sở SPring-8 và mô phỏng ở cấp độ nguyên tử.

Ảnh minh họa: ST

Tuy nhiên, đây vẫn là kết quả trong phòng thí nghiệm trên một thành phần cụ thể. Nhóm nghiên cứu lưu ý các bước tiếp theo sẽ cần đánh giá thêm ảnh hưởng của kích thước hạt, nhiệt độ và tốc độ kéo, đồng thời mở rộng thử nghiệm sang các hợp kim khác.

Thách thức lớn hiện nay là tính kinh tế, do công thức hiện tại chứa tới khoảng 24% niken và chưa được đánh giá về khả năng sản xuất quy mô công nghiệp.

Nếu nguyên lý "chuyền tay cơ chế" này có thể áp dụng thành công trên các hợp kim chi phí thấp hơn, nó hứa hẹn tạo ra một chuẩn mực thiết kế mới cho các vật liệu vừa chịu lực vượt trội, vừa có khả năng hấp thụ biến dạng cao trong tương lai.

Bước ngoặt về an toàn và hấp thụ năng lượng va chạm

Phát minh không chỉ tạo ra một vật liệu siêu việt trong phòng thí nghiệm, mà còn trao cho ngành luyện kim một "công thức tư duy" mới để chế tạo các loại hợp kim vừa nhẹ, vừa siêu chịu lực, vừa cực kỳ an toàn cho tương lai.

Nhiều người thường nghĩ thép bền là thép không bị biến dạng. Nhưng trong kỹ thuật, một vật liệu chịu lực tốt đôi khi cần phải biến dạng được mà không bị đứt gãy đột ngột:

Chống đứt gãy thảm họa: Độ giãn đều 140% giúp cấu trúc khi bị quá tải sẽ "dãn ra dần dần" thay vì gãy rắc ngay lập tức, cho phép con người nhận biết nguy cơ để xử lý hoặc sơ tán.

Hấp thụ lực va chạm cực tốt: Trong tai nạn ô tô hoặc sự cố máy bay, phần khung xe cần bị biến dạng để dập tắt (hấp thụ) động năng của đòn va chạm, bảo vệ khoang hành khách. Sự kết hợp giữa lực kéo lớn (900 MPa) và quãng đường biến dạng dài (140%) giúp vật liệu này triệt tiêu năng lượng va chạm ở mức kỷ lục.

Công trình này được công bố vào ngày 1/9/2026 trên tạp chí Materials Today.

Tham khảo: Khoa Kỹ thuật, Đại học Kyoto