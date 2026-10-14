Sân bay New Manila International Airport (NMIA) được xây dựng tại Bulakan, tỉnh Bulacan, Philippines, bởi San Miguel Aero City Inc. (SMAI), đơn vị thuộc Tập đoàn San Miguel Corporation (SMC). Với tổng chi phí ước tính 735 tỷ peso Philippines, tương đương 11,7 tỷ USD ( khoảng 305.000 tỷ đồng), dự án được quy hoạch trên khu đất rộng 2.500 ha.

Theo Manila Bulletin, để thực hiện dự án sân bay này, đơn vị thi công trước mắt đã tuyển dụng và đào tạo 10.000 lao động từ các cộng đồng địa phương tại Bulacan.

Cần thêm 33 triệu m³ cát, đường băng đầu tiên có thể hoàn thành sớm hơn kế hoạch

Theo thông tin do Bộ Giao thông Vận tải Philippines (DOTr) công bố sau đợt kiểm tra dự án của Ủy ban Giám sát Dự án Khu vực thuộc Cơ quan Phát triển Kinh tế Quốc gia (NEDA), khoảng 80% công tác phát triển mặt bằng đã hoàn thành. Tuy nhiên, phần diện tích còn lại vẫn cần thêm khoảng 33 triệu m³ cát để hoàn thiện.

Tình trạng thiếu nguồn cung cát tại khu vực vịnh Manila đang gây sức ép lên tiến độ một số hạng mục. Theo ông Ramon S. Ang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SMC, trung tâm logistics của sân bay ban đầu dự kiến hoàn thành năm 2025, nhưng hiện được kỳ vọng hoàn thành vào cuối năm 2026. Riêng công trình này cần khoảng 7 triệu m³ cát san lấp và bị chậm tiến độ do cạnh tranh nguồn vật liệu với các dự án cải tạo đất khác trong khu vực.

Trong khi đó, cũng theo ông Ang, đường băng đầu tiên vẫn đang đi đúng tiến độ và có thể hoàn thành sớm hơn kế hoạch, vào quý II/2028, dù các công trình nhà ga hành khách và trung tâm logistics có thể mất thêm thời gian.

Như vậy, tình trạng thiếu vật liệu đang ảnh hưởng không đồng đều đến tiến độ các hạng mục. Trong khi trung tâm logistics đã phải điều chỉnh thời điểm hoàn thành, SMC vẫn giữ mục tiêu đưa đường băng đầu tiên vào khai thác trong năm 2028.

Tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đang ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Quy hoạch 4 đường băng, 5 cánh nhà ga và 240 cửa lên máy bay

Theo thiết kế do SMAI xây dựng, NMIA sẽ có nhà ga gồm 5 cánh và 240 cửa lên máy bay. Hệ thống đường băng được quy hoạch gồm 4 đường băng song song, cho phép máy bay di chuyển và khai thác đồng thời khi toàn bộ hạ tầng được hoàn thiện.

Ở giai đoạn đầu, sân bay được thiết kế phục vụ khoảng 35 triệu lượt hành khách mỗi năm. Sau khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn phát triển, công suất dự kiến tăng lên tối đa 100 triệu lượt khách/năm, đưa NMIA trở thành một trong những đầu mối hàng không lớn của Đông Nam Á.

Kế hoạch triển khai ban đầu bao gồm xây dựng hai trong số bốn đường băng theo quy hoạch, cùng nhà ga hành khách và các hạng mục hạ tầng phục vụ hoạt động hàng không. Nhà ga dự kiến khởi công trong năm 2026, theo thông tin DOTr công bố trong quá trình kiểm tra dự án. Tuy nhiên, thời điểm khởi công và hoàn thành từng hạng mục cần được phân biệt với mục tiêu đưa đường băng đầu tiên vào khai thác năm 2028.

Dự án còn bao gồm các cơ sở hỗ trợ hàng không, đường dẫn vào sân bay, bãi đỗ xe, hệ thống tiện ích và một khu đô thị sân bay tích hợp. Để kết nối NMIA với vùng đô thị Manila và các khu vực khác trên đảo Luzon, kế hoạch hạ tầng giao thông bổ trợ có 21 tuyến đường dẫn và đường cao tốc.

Trong số đó có tuyến đường nhánh dài 8 km kết nối với đường cao tốc Bắc Luzon (NLEX), đoạn giữa Marilao và Balagtas, cùng đường cao tốc liên kết phía Bắc (NALEX), được thông tin là đang trong quá trình xây dựng. Mạng lưới này được quy hoạch nhằm cải thiện khả năng tiếp cận sân bay từ Manila và các hành lang kinh tế lân cận, trong đó có miền Trung Luzon và vùng CALABARZON.

NMIA được phát triển theo mô hình đối tác công tư (PPP). Theo cơ chế này, khu vực tư nhân do SMC đại diện chịu trách nhiệm tài trợ, xây dựng và quản lý sân bay trong thời hạn nhượng quyền, trước khi chuyển giao quyền sở hữu cho chính phủ theo quy định.

SMC được DOTr trao quyền phát triển dự án vào năm 2019. Sau đó, dự án được cấp cơ sở pháp lý cho thời hạn nhượng quyền 50 năm thông qua Luật Cộng hòa số 11506, được thông qua năm 2020.

Khi đi vào hoạt động, NMIA được kỳ vọng giảm áp lực khai thác tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (NAIA), đồng thời tăng năng lực vận chuyển hàng không phục vụ vùng Đại Manila và các khu vực lân cận.