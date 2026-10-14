Hàng loạt nhà hàng Bangkok đóng cửa: Ngôi sao ẩm thực Thái Lan chịu sức ép từ Việt Nam, Malaysia

Bangkok từ lâu được xem là một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á, nơi quy tụ những nhà hàng đạt sao Michelin, quán ăn đường phố nổi tiếng và các quầy bar liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, đằng sau danh tiếng ấy, ngành kinh doanh ăn uống của Thủ đô Thái Lan đang đối mặt với một thực tế kém tươi sáng: nhiều nhà hàng nổi tiếng phải đóng cửa, trong khi những đơn vị còn hoạt động chịu áp lực ngày càng lớn về chi phí và doanh thu.

Theo South China Morning Post (SCMP), một số nhà hàng được quốc tế biết đến như Canvas, Keller và Villa Frantzén đã ngừng hoạt động. Tình trạng này diễn ra ngay cả khi Bangkok vẫn duy trì vị thế nổi bật trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Danh tiếng toàn cầu không đủ bảo đảm doanh thu

Nghịch lý của ngành nhà hàng Bangkok thể hiện rõ khi thành phố vẫn đạt nhiều thành tích đáng chú ý trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Đầu năm 2026, 8 quán bar tại Bangkok góp mặt trong danh sách Asia's 50 Best Bars, cùng 4 địa điểm khác nằm trong nhóm 51-100. Ở lĩnh vực nhà hàng, Sühring gia nhập Sorn trong nhóm các nhà hàng sở hữu 3 sao Michelin, trong khi Bangkok có tới 9 đại diện trong danh sách Asia's 50 Best Restaurants, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác.

Bangkok cũng tiếp tục được xếp vào nhóm những thành phố thu hút nhiều du khách nhất thế giới, với ẩm thực là một trong những động lực quan trọng của hoạt động du lịch.

(Ảnh: SCMP)

Dù vậy, thành tích trên các bảng xếp hạng không đồng nghĩa các nhà hàng đều kinh doanh thuận lợi. Theo Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan, doanh số ngành nhà hàng trong quý II/2026 giảm 30-50%, trong khi chi phí tăng 15-20%. Giá nguyên liệu, nhiên liệu, điện, tiền thuê mặt bằng và nhân công đều gây thêm sức ép lên hoạt động kinh doanh.

Khi doanh thu suy giảm nhưng chi phí cố định vẫn ở mức cao, các nhà hàng khó duy trì lợi nhuận, đặc biệt là những cơ sở đầu tư lớn vào mặt bằng, thiết kế, nhân sự và nguyên liệu cao cấp.

Áp lực còn đến từ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người dân phải đối mặt với chi phí sinh hoạt và gánh nặng nợ, khiến ngân sách dành cho ăn uống, giải trí bị thu hẹp. Ngay cả những thực khách trước đây sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm cao cấp cũng có thể cân nhắc kỹ hơn trước khi đặt bàn tại nhà hàng đắt tiền.

Các nền tảng giao đồ ăn vốn được kỳ vọng giúp nhà hàng tiếp cận thêm khách hàng lại không phải giải pháp dễ dàng. Đơn vị kinh doanh phải trả hoa hồng cho mỗi đơn hàng, đồng thời chi tiền cho khuyến mại và tiếp thị để cạnh tranh trên ứng dụng. Tại Thái Lan, việc bán đồ uống có cồn qua các nền tảng giao hàng cũng bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến nhiều nhà hàng mất đi một nguồn doanh thu quan trọng.

Du khách nước ngoài thưởng thức ẩm thực đường phố tại một khu chợ ẩm thực ở Bangkok (Ảnh: EAP)

Khách du lịch giảm, Việt Nam và Malaysia gia tăng sức ép cạnh tranh

Ngoài những khó khăn nội tại, ngành nhà hàng Bangkok còn chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm của lượng khách quốc tế. Giá vé máy bay cao và sức ép cạnh tranh từ các điểm đến khác trong khu vực khiến việc thu hút du khách trở nên khó khăn hơn.

Việt Nam và Malaysia là 2 thị trường được SCMP nhắc đến trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng. Cả hai đều có lợi thế về ẩm thực bản địa, từ món ăn đường phố đến các trải nghiệm nhà hàng cao cấp, đồng thời đang thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế.

Với Việt Nam, sức hấp dẫn đến từ sự đa dạng của ẩm thực vùng miền, mức giá tương đối dễ tiếp cận ở nhiều phân khúc và những trải nghiệm ăn uống gắn với đời sống địa phương. Từ phở, bún chả, bánh mì đến các món ăn đường phố, du khách có thể khám phá văn hóa ẩm thực mà không nhất thiết phải chi trả nhiều cho những bữa ăn tại nhà hàng cao cấp.

Malaysia cũng có lợi thế riêng nhờ nền ẩm thực đa văn hóa, kết hợp ảnh hưởng của người Mã Lai, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều cộng đồng khác. Sự phong phú này giúp quốc gia trở thành điểm đến hấp dẫn với những du khách muốn trải nghiệm nhiều phong cách ẩm thực trong cùng một chuyến đi.

Trong cuộc cạnh tranh giữa các trung tâm du lịch Đông Nam Á, ẩm thực không chỉ là dịch vụ bổ trợ mà ngày càng trở thành một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến. Du khách có thể cân nhắc tổng chi phí chuyến đi, giá vé máy bay, chỗ ở, mức chi cho ăn uống và số lượng trải nghiệm nhận được.

Điều đó đồng nghĩa Bangkok không chỉ phải cạnh tranh với những nhà hàng khác trong thành phố, mà còn phải cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực để thu hút ngân sách du lịch. Khi du khách có nhiều lựa chọn hơn, danh tiếng lâu năm không còn là lợi thế duy nhất bảo đảm sức hút.

Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến sân bay Suvarnabhumi, Bangkok (Ảnh: EPA)

Theo thông tin được SCMP đề cập, số lượng nhà hàng mới mở tại Thái Lan đã giảm ít nhất 50%, trong khi các cơ sở tầm trung phải cạnh tranh gay gắt để giữ chân khách hàng. Đây là dấu hiệu cho thấy sức ép không chỉ ảnh hưởng đến một nhóm nhà hàng cao cấp, mà còn lan rộng trong toàn ngành.

Bài toán của Bangkok vì thế không đơn thuần là khôi phục lượng khách hay duy trì vị trí trên các bảng xếp hạng. Các doanh nghiệp còn phải tìm cách kiểm soát chi phí, xây dựng mức giá phù hợp với khả năng chi trả và tạo ra trải nghiệm đủ khác biệt để thuyết phục khách hàng tiếp tục quay lại.

Những nhà hàng có danh tiếng quốc tế vẫn có thể tạo sức hút với nhóm khách sẵn sàng chi tiêu cao, nhưng thị trường cần cả những mô hình linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu của khách địa phương và du khách có ngân sách hạn chế.

Diễn biến tại Bangkok cho thấy ngay cả một trung tâm ẩm thực nổi tiếng thế giới cũng không miễn nhiễm trước những biến động kinh tế và sự thay đổi trong hành vi du lịch. Khi chi phí tăng nhanh hơn khả năng tạo doanh thu, danh tiếng có thể giúp nhà hàng được biết đến, nhưng chưa chắc đủ để duy trì hoạt động lâu dài.