Quốc gia có dân số bằng 1/10 Hà Nội báo tin vui đến cả thế giới

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Guyana dự kiến xuất khẩu hơn 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày lần đầu tiên vào tháng 12/2026, đánh dấu bước tiến mới của quốc gia Nam Mỹ trong quá trình phát triển ngành dầu khí kể từ khi bắt đầu khai thác thương mại năm 2019.

Theo Reuters, lịch bốc xếp dầu sơ bộ trong tháng 12 của Guyana dự kiến đạt 33 triệu thùng, tương đương khoảng 1,06 triệu thùng/ngày. Trong đó, các lô dầu đầu tiên từ dự án Uaru dự kiến được vận chuyển vào ngày 11-12/12, với tổng lượng xuất khẩu từ dự án này trong tháng ước tính đạt 4 triệu thùng.

Cột mốc trên cho thấy tốc độ mở rộng nhanh chóng của ngành dầu khí Guyana. Chỉ khoảng 7 năm trước, quốc gia này gần như chưa sản xuất dầu thô đáng kể.

Bước ngoặt đối với ngành dầu khí Guyana diễn ra vào năm 2015, khi ExxonMobil phát hiện nguồn tài nguyên dầu mỏ lớn tại mỏ Stabroek ngoài khơi nước này. Hoạt động khai thác thương mại bắt đầu vào tháng 12/2019 với dự án Liza Giai đoạn 1, sử dụng tàu sản xuất, lưu trữ và xuất dầu nổi (FPSO) Liza Destiny, có công suất thiết kế 120.000 thùng/ngày.

Sau đó, Guyana liên tục bổ sung công suất thông qua các dự án mới. Tàu Liza Unity đi vào hoạt động tháng 2/2022, bổ sung khoảng 220.000 thùng/ngày. Tiếp đến, tàu Prosperity được triển khai tại dự án Payara vào tháng 11/2023, trước khi tàu ONE GUYANA tại dự án Yellowtail đi vào hoạt động tháng 8/2025, bổ sung thêm 250.000 thùng/ngày.

Đến tháng 11/2025, ExxonMobil xác nhận sản lượng dầu của Guyana đạt 900.000 thùng/ngày. Tháng 9/2026, tập đoàn thông báo sản lượng khai thác tích lũy tại mỏ Stabroek đã vượt 1 tỷ thùng.

Động lực tăng trưởng tiếp theo đến từ hàng loạt dự án đang được triển khai. Dự án Uaru trị giá 12,7 tỷ USD sử dụng tàu FPSO Errea Wittu, có công suất sản xuất 250.000 thùng/ngày và khả năng lưu trữ khoảng 2 triệu thùng dầu. Khi đi vào khai thác, đây sẽ là dự án dầu khí thứ năm của Guyana.

Dự án Whiptail dự kiến hoạt động vào cuối năm 2027, với tàu FPSO Jaguar bổ sung khoảng 250.000 thùng/ngày. Tiếp đó, dự án Hammerhead trị giá 6,8 tỷ USD dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2029, đóng góp thêm 150.000 thùng/ngày.

ExxonMobil cũng đang thúc đẩy dự án Longtail, dự kiến vận hành năm 2030. Khác với các dự án trước, Longtail tập trung nhiều hơn vào khai thác khí tự nhiên và condensate. Chính phủ Guyana hiện xem xét kế hoạch phát triển và hồ sơ xin cấp phép sản xuất của dự án.

Nếu cả tám dự án được triển khai theo kế hoạch, công suất sản xuất lắp đặt của Guyana có thể đạt khoảng 1,7 triệu thùng/ngày vào năm 2030.

Sự mở rộng của ngành dầu khí đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với nền kinh tế Guyana. Theo báo cáo tháng 10/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế nước này tăng trưởng hơn 19% trong năm 2025. Quỹ Tài nguyên Thiên nhiên của Guyana tích lũy khoảng 3,3 tỷ USD vào cuối năm.

Việc Guyana gia tăng nguồn cung dầu cũng thu hút sự chú ý trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu quan tâm đến khả năng đa dạng hóa nguồn cung và những rủi ro đối với các tuyến vận chuyển dầu quan trọng.

Từ một quốc gia gần như chưa sản xuất dầu đáng kể trước năm 2019, Guyana đang nhanh chóng trở thành một nhà cung cấp dầu mới trên thị trường quốc tế. Nếu các dự án tiếp tục được triển khai đúng tiến độ, nước này có thể gia tăng đáng kể vai trò trong ngành dầu mỏ toàn cầu vào cuối thập kỷ này.