Điều gì giúp Geely EX2 thắng “Xe dành cho phái nữ của năm”?

Một chiếc xe tạo thiện cảm không chỉ cần diện mạo cuốn hút, mà còn phải đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Tại Car Choice Awards (CCA) 2026, Geely EX2 giành danh hiệu "Xe dành cho phái nữ của năm" nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, tiện dụng, công nghệ và cảm giác an tâm khi lái.

Geely EX2 được vinh danh là "Xe cho phái nữ của năm" tại CCA 2026. Ảnh: CCA

Chị Bùi Mai Linh, thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn của CCA, đánh giá cao Geely EX2 từ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành ô tô và góc nhìn thực tế của một người đã trải nghiệm nhiều dòng xe.

Thiết kế cuốn hút, phù hợp đô thị

Ấn tượng đầu tiên của Geely EX2 đến từ thiết kế. Mẫu xe sử dụng ngôn ngữ "Smile Face" với những đường nét bo tròn, mềm mại, từng giành giải Đồng tại IDA International Design Awards 2024 và "Best Design" tại European Product Design Award 2024.

Với chị Bùi Mai Linh, đây cũng là yếu tố giúp Geely EX2 tạo thiện cảm. Chị nhận xét: "Geely EX2 mang vẻ mềm mại và rất dễ thương, tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những đường nét tròn trịa, đáng yêu và ngộ nghĩnh cũng là điểm dễ chạm đến gu thẩm mỹ của phụ nữ."

Ngoại hình xe có thêm dư địa cá nhân hóa với 6 màu ngoại thất cùng 136 mẫu decal chính hãng. Đặc biệt, các tông pastel được chuyên gia đánh giá cao nhờ vẻ trẻ trung, hợp xu hướng.

Tuy nhiên, thiết kế chỉ thực sự có giá trị khi đi cùng tính tiện dụng. Với chiều dài 4.135 mm, rộng 1.805 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm, Geely EX2 cân bằng giữa kích thước bên ngoài và không gian sử dụng. Hệ dẫn động cầu sau giúp bánh trước tập trung dẫn hướng, linh hoạt hơn khi xoay trở trên đường hẹp hay nơi đỗ xe chật.

Về khả năng chứa đồ, Geely EX2 có 34 ngăn chứa trong cabin, gồm hộc 20 lít dưới bệ trung tâm và hộc găng tay 10 lít. Bản cao cấp có ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Khoang hành lý phía sau đạt 375 lít, mở rộng lên 1.320 lít khi gập hàng ghế sau, cốp trước thêm 70 lít.

Nhờ đó, thiết kế không chỉ tạo thiện cảm về thị giác mà còn chuyển hóa thành sự thuận tiện trong các nhu cầu thường ngày, từ đi làm, mua sắm đến di chuyển trong phố.

Các yếu tố đẹp và thực dụng luôn song hành trên Geely EX2. Ảnh: Geely

Công nghệ hướng tới sự tiện dụng

Màn hình trung tâm 14,6 inch là điểm nhấn trên Geely EX2, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và điều khiển bằng giọng nói. Các tính năng này giúp việc tương tác với xe trực quan, thuận tiện và dễ làm quen hơn.

Khi lùi xe hay đỗ ở không gian hẹp, camera và cảm biến giúp người lái quan sát xung quanh. Cả hai phiên bản đều có camera lùi và cảm biến đỗ phía sau, riêng bản cao cấp thêm camera 540 độ để mở rộng góc quan sát.

Trong đô thị, Geely EX2 hướng đến cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ thích nghi, đặc biệt với người lần đầu dùng xe điện. Động cơ điện công suất 115 PS, mô-men xoắn cực đại 150 Nm, giúp xe tăng tốc 0-50 km/h trong 3,9 giây, phản hồi nhanh ở tốc độ thấp mà vẫn êm ái, yên tĩnh.

Xe dùng pin LFP của CATL, dung lượng 39,4 kWh, quãng đường công bố 395 km theo tiêu chuẩn NEDC. Với người lần đầu dùng xe điện, quãng đường và điểm sạc cần được tính theo nhu cầu thực tế. Kết hợp sạc tại nhà với sạc tranh thủ khi mua sắm, ăn uống giúp chủ xe chủ động hơn.

Quãng đường di chuyển dài giúp Geely EX2 trở thành mẫu xe điện thuận tiện trong sử dụng hằng ngày. Ảnh: Geely

Về an toàn, Geely EX2 có 6 túi khí cùng cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp. Bản cao cấp có thêm gói hỗ trợ lái ADAS, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và phanh khẩn cấp tự động.

Giá trị của những trang bị này không dừng ở thông số vượt trội trong phân khúc. Xét về lâu dài, chúng giúp xe đáp ứng thói quen di chuyển hằng ngày, mang lại sự thuận tiện sau tay lái và phù hợp nhu cầu từng gia đình.

Giá bán và chi phí sử dụng dễ tiếp cận với số đông

Bên cạnh thiết kế, tiện nghi và an toàn, mức giá cũng góp phần vào bài toán chọn xe của số đông. Geely EX2 có giá hấp dẫn, niêm yết 459 triệu đồng cho bản Pro và 499 triệu đồng cho bản Max.

Theo chị Bùi Mai Linh, đây là khoảng giá dễ tiếp cận, phù hợp với những khách hàng cân nhắc kỹ trước một khoản đầu tư đáng kể cho ô tô.

Geely EX2 được thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn CCA 2026 đánh giá cao. Ảnh: CCA

Về chi phí sử dụng, theo chính sách được hãng công bố, khách hàng Geely có thể được giảm 35% giá sạc tại các điểm sạc Esky khi thanh toán qua VETC, tương đương 4.550 đồng/kWh. Mức ưu đãi và giá sạc cần được xác nhận tại thời điểm sử dụng.

Nhìn tổng thể, Geely EX2 không tạo dấu ấn nhờ một yếu tố riêng lẻ. Thiết kế mềm mại tạo thiện cảm, không gian phù hợp đô thị, công nghệ dễ dùng, cùng các trang bị an toàn và ADAS giúp người lái tự tin hơn. Sự cân bằng này giúp Geely EX2 giành danh hiệu "Xe dành cho phái nữ của năm" tại Car Choice Awards 2026.