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Ông Trump ra quyết định về Greenland

| | Thị trường

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cho biết công tác thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn sắp được triển khai tại Greenland.

Ông Trump không tiết lộ chi tiết về các kế hoạch thăm dò tại Greenland nhưng cho biết: "Các chuyên gia nhận định rằng trữ lượng dầu dễ khai thác tại đây lớn hơn nhiều so với hầu hết các vùng lãnh thổ khác trên thế giới."

Tháng trước, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng sau khi ông Trump nhiều lần đe dọa sẽ kiểm soát hòn đảo có vị trí chiến lược và giàu khoáng sản này.

Ông Trump ra quyết định về Greenland - Ảnh 1.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Mỹ trong tương lai cũng sẽ phải đi qua Greenland; tại đây, hệ thống phòng thủ của chúng ta sẽ thường xuyên đánh chặn máy bay không người lái, tên lửa hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác mà thậm chí còn chưa được hình dung ra," ông Trump viết thêm trên mạng xã hội Truth Social.

Thỏa thuận được ký kết giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland giúp mở rộng vai trò của quân đội Mỹ tại Greenland, mở đường cho việc xây dựng hai căn cứ quân sự mới và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Golden Dome" (Mái vòm Vàng) của ông Trump, đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

 Phản ứng trước tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jorgen Hammeken-Holm, quan chức Bộ Khai khoáng Greenland thừa nhận hiện "có các hoạt động do các công ty Mỹ thực hiện" tại Greenland, nhưng "còn rất xa mới đến giai đoạn thăm dò hay khai thác ở quy mô lớn".

"Có nhiều hoạt động thăm dò quy mô nhỏ hơn đang được tiến hành, nhưng có thể sẽ mất nhiều năm nữa mới đi vào giai đoạn vận hành thực tế", ông nói thêm.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Hòn đảo nằm ở vị trí chiến lược dọc theo tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ, có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

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