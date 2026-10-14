'Có biến' tại công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới

Tòa nhà hành chính của Saudi Aramco tại Dhahran, miền đông Ả Rập Xê Út, đã bị tấn công bởi lực lượng Houthi vào đêm thứ Ba và sáng thứ Tư (14/10), trong bối cảnh căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Houthi leo thang những ngày gần đây.

Một đám cháy đã được ghi nhận tại trụ sở của Aramco trong khi Ả Rập Xê Út tiếp tục đánh chặn và phá hủy các tên lửa nhắm vào Dhahran và thủ đô Riyadh.

Hãng thông tấn Saudi (SPA) dẫn lời Thiếu tướng Turki Al-Malki, Người phát ngôn chính thức của Liên minh Khôi phục Tính hợp pháp tại Yemen, cho biết một tên lửa đạn đạo do lực lượng dân quân Houthi phóng về phía thành phố Dhahran đã bị đánh chặn và phá hủy.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng đã đánh chặn và phá hủy các tên lửa nhắm vào thủ đô Riyadh và khu vực phía nam Ả Rập Xê Út, theo thông tin từ hãng thông tấn chính thức của nước này.

Các cuộc tấn công và âm mưu tấn công nhắm vào các thành phố của Ả Rập Xê Út cũng như tòa nhà hành chính của Aramco cho thấy Houthi đang leo thang xung đột, tiếp nối hai vụ tấn công bằng tên lửa gây thương vong tại sân bay quốc tế Riyadh vào cuối tuần qua.

Xung đột đang lan rộng khi lực lượng do Ả Rập Xê Út dẫn đầu giao tranh với Houthi nhằm giành lại quyền kiểm soát phần lớn bờ biển Yemen giáp Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb trọng yếu – tuyến đường thường được sử dụng để vận chuyển dầu xuất khẩu của Ả Rập Xê Út từ cảng Yanbu sang châu Á.

Hồi tháng 7, Houthi công bố sẽ gây gián đoạn các chuyến hàng của Ả Rập Xê Út trong khi vẫn cho phép các tàu thuyền khác đi qua eo biển Bab el-Mandeb.

Vụ tấn công vào trụ sở Aramco diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, trấn an thị trường rằng nguồn cung năng lượng của Vương quốc vẫn vững vàng và Riyadh chính là "thủ đô của an ninh năng lượng".

Giá dầu đã tăng vượt mốc 106 USD/thùng trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Tư, sau khi các quan chức Iran tiết lộ với Reuters rằng lực lượng của nước này đang lên kế hoạch tăng cường tấn công các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz bằng cách triển khai các chiến thuật mới.