Honda trình làng CB750 Hornet 2027 với ly hợp điện tử cùng mức giá dự kiến rẻ "giật mình"

Phân khúc mô tô phân khối lớn tầm trung vừa đón nhận làn sóng chú ý mạnh mẽ khi Honda giới thiệu bản nâng cấp 2027 cho chiếc naked-bike CB750 Hornet.

Từng cập bến thị trường châu Á vào giữa năm 2023 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản cũng như xuất hiện tại các thị trường Đông Nam Á như Malaysia (giá đề xuất từ 44.999 RM - 49.999 RM, tương đương khoảng 286 triệu - 307 triệu đồng tùy phiên bản) hay Thái Lan, dòng xe này chuẩn bị bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Giới quan sát nhận định mẫu xe thể thao đường phố của Honda đang đứng trước ngưỡng cửa nội địa hóa dây chuyền lắp ráp tại Trung Quốc vào năm sau. Nếu kịch bản này diễn ra tại nhà máy Sundiro Honda, giá xuất xưởng dự kiến sẽ hạ xuống mốc khoảng 50.000 nhân dân tệ, tức khoảng 193,5 triệu đồng. Cú giảm giá mạnh tay này lập tức tạo nên một áp lực khủng khiếp lên các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là Yamaha MT-07.

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt tại thị trường quốc tế dưới dạng nâng cấp thường niên, duy trì khung gầm cơ khí cốt lõi và bổ sung các tùy chọn màu sơn, tem xe mới.

Sức hấp dẫn cốt lõi của CB750 Hornet 2027 nằm ở sự chuyển dịch công nghệ mang tính thực dụng cao. Thay vì sử dụng cỗ máy bốn xi-lanh truyền thống từ những năm 1969, thế hệ mới sở hữu khối động cơ đôi song song 755cc với góc trục khuỷu 270 độ. Cỗ máy này chia sẻ chung nền tảng với mẫu xe cào cào việt dã ADV XL750, sản sinh công suất tối đa 51 kW cùng lực kéo cực đại 69 Nm.

Điểm sáng kỹ thuật của trục khuỷu 270 độ là khả năng mô phỏng nhịp nổ và lực kéo tức thời của động cơ V-Twin, mang lại mô-men xoắn dồi dào ngay từ dải vòng tua thấp đến trung bình.

Đối với điều kiện vận hành thực tế, người lái không cần phải liên tục dồn số hay ép tua máy lên mức gầm rú như dòng máy bốn xi-lanh cũ, mà chiếc xe vẫn vọt đi đầy uy lực khi mở ga thoát cua hoặc bứt tốc trên phố đông.

Điểm nhấn công nghệ ly hợp điện tử E-Clutch: Được đưa lên dòng xe từ đời 2026, cho phép sang số không cần dùng tay côn, chống tắt máy khi dừng hoặc khởi hành ở mọi cấp số, đơn giản hóa trải nghiệm điều khiển trong đô thị.

Bên cạnh sức mạnh cơ bắp, điểm nâng cấp đắt giá nhất phải kể đến công nghệ ly hợp điện tử E-Clutch vốn đã được tích hợp từ phiên bản tiền nhiệm và duy trì trọn vẹn trên đời 2027.

Sự kết hợp giữa bướm ga điện tử, bộ nồi chống trượt ướt và cụm mô-tơ điều khiển ly hợp điện tử đã gỡ bỏ hoàn toàn gánh nặng mỏi tay côn cho người điều khiển.

Hệ thống này cho phép người lái lên số, về số cực kỳ mượt mà mà không cần chạm vào cần côn bên tay trái, đồng thời loại bỏ triệt để nguy cơ chết máy khi dừng đỗ hoặc khởi hành tại bất kỳ cấp số nào.

Trong những tình huống tắc đường kéo dài hay bò chậm trên dốc, E-Clutch phát huy tối đa giá trị thực tiễn, biến một cỗ máy 755cc vốn nặng nề trở nên dễ thuần phục và thân thiện như một chiếc xe tay ga phân khối nhỏ.

Nền tảng vận hành 755cc thế hệ mới: Trang bị động cơ hai xi-lanh trục khuỷu 270 độ, công suất 51 kW, mô-men xoắn 69 Nm, bướm ga điện tử và nồi chống trượt, chia sẻ chung với mẫu xe địa hình XL750.

Xét trên bình diện thẩm mỹ và trang bị an toàn, CB750 Hornet giữ vững phong cách thiết kế hiếu chiến với cụm đèn pha LED thấu kính đôi đối xứng nằm gọn dưới phần ốp đầu xe sắc nhọn tựa ánh mắt đại bàng. Xe mang lại tư thế ngồi công thái học thoải mái, trọng tâm đầm chắc và góc lái linh hoạt.

Dù một số chi tiết phụ trợ bằng nhựa vẫn mang nặng dấu ấn tối ưu chi phí của Honda, tổng thể cỗ máy vẫn thể hiện sự bền bỉ cơ học vượt trội, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và độ mượt mà danh tiếng vốn đã được người dùng quốc tế kiểm chứng suốt nhiều năm qua.

Thiết kế thể thao sắc sảo: Thừa hưởng phong cách từ bản 2025 với cụm đèn pha LED kép projector đối xứng, ốp đầu xe lấy cảm hứng từ mắt chim ưng, mang diện mạo hầm hố.

Nếu đặt giả thuyết mẫu xe này được các đại lý tư nhân hoặc Honda Việt Nam đưa về phân phối, thị trường xe mô tô phân khối lớn trong nước chắc chắn sẽ biến động dữ dội.

Tâm lý khách hàng Việt Nam vốn đặc biệt ưa chuộng thương hiệu Honda nhờ tính giữ giá và độ bền, đồng thời luôn khao khát những mẫu xe sở hữu trang bị công nghệ tối tân nhưng phải đi kèm mức giá hợp túi tiền.

Tại Việt Nam, CB750 Hornet hiện vẫn chưa được phân phối chính hãng. Nếu phiên bản tích hợp E-Clutch về nước với mức định giá cạnh tranh nhờ tối ưu chi phí sản xuất, chiếc xe sẽ tạo ra sức ép nghẹt thở lên Kawasaki Z650, Triumph Trident 660 và trực tiếp cạnh tranh thị phần với đối thủ đồng hương Yamaha MT-07.

Dự báo liên doanh Sundiro Honda có thể lắp ráp mẫu xe này trong năm tới, kéo mức giá xuống còn khoảng 50.000 tệ, tạo ưu thế cạnh tranh vượt trội trước đối thủ trực tiếp Yamaha MT-07.

Tuy nhiên, con đường chinh phục người tiêu dùng Việt Nam của CB750 Hornet 2027 cũng không hoàn toàn trải hoa hồng. Rào cản lớn đầu tiên đến từ giấy phép lái xe phân khối lớn hạng A2 (hoặc bằng lái hạng A theo quy định mới), yếu tố giới hạn tệp khách hàng tiếp cận.

Thứ hai, người chơi mô tô tại Việt Nam trong tầm giá ngoài 200 triệu đồng vẫn mang nặng tâm lý mê chuộng âm thanh gầm rú đặc trưng của động cơ bốn xi-lanh, khiến Hornet 750 thường xuyên bị đem ra so sánh với người anh em CB650R.

Cuối cùng, nếu xe được sản xuất từ các dây chuyền ngoài Nhật Bản để hạ giá thành, rào cản tâm lý e ngại về nguồn gốc xuất xứ lắp ráp cùng đòi hỏi khắt khe về độ tinh xảo ở các chi tiết vỏ nhựa sẽ là bài toán mà đội ngũ bán hàng cần thuyết phục khách Việt bằng chất lượng thực tế.