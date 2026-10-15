Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda PCX160 2026 mở bán gần Việt Nam: Thiết kế trẻ trung hơn, cốp rộng 30 lít, giá quy đổi hơn 80 triệu

| | Thị trường

Honda PCX160 mới trang bị bình xăng 8,1 lít, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 350 km.

Boon Siew Honda, đơn vị phân phối xe máy Honda tại Malaysia, giới thiệu mẫu xe Honda PCX160 hoàn toàn mới, đánh dấu sự trở lại của dòng xe Honda PCX sau 6 năm vắng bóng ở quốc gia này. Mẫu xe mới mang đến thiết kế tinh tế hơn cùng tính năng kết nối Honda RoadSync, hướng tới đối tượng khách hàng sử dụng xe hàng ngày trong đô thị.

Honda PCX160 2026 mở bán gần Việt Nam: Thiết kế trẻ trung hơn, cốp rộng 30 lít, giá quy đổi hơn 80 triệu- Ảnh 1.
Honda PCX160 2026 mở bán gần Việt Nam: Thiết kế trẻ trung hơn, cốp rộng 30 lít, giá quy đổi hơn 80 triệu- Ảnh 2.

Honda PCX quay trở lại thị trường Malaysia sau 6 năm vắng bóng. Ảnh: Honda

Diện mạo quen thuộc, phong cách mới mẻ

Honda PCX160 hoàn toàn mới trở lại với kiểu dáng tổng thể quen thuộc, tuy nhiên nay được thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế tinh tế và hiện đại hơn. Tiếp nối sự xuất hiện của Honda RoadSync trên mẫu Honda ADV160 được công bố đầu năm nay, Honda PCX160 hoàn toàn mới cũng được trang bị tính năng kết nối này.

Với Honda RoadSync và thông qua màn hình TFT 5 inch, người lái có thể truy cập các tính năng như dẫn đường, cuộc gọi, âm nhạc và thông báo tin nhắn ngay cả khi đang di chuyển.

Tính đến hiện tại, Honda PCX160 và ADV160 là những mẫu xe tay ga phân khối nhỏ duy nhất được trang bị Honda RoadSync. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) – những công nghệ vốn thường thấy trên các dòng xe phân khối lớn, nay đã được áp dụng cho một mẫu xe tay ga phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Honda PCX160 2026 mở bán gần Việt Nam: Thiết kế trẻ trung hơn, cốp rộng 30 lít, giá quy đổi hơn 80 triệu- Ảnh 3.

Công nghệ Honda RoadSync đang dần được phổ thông hóa. Ảnh: Honda

Cốp xe PCX160 đạt dung tích 30 lít. Không gian này đủ rộng để chứa các vật dụng như máy tính xách tay, áo mưa hay giày dự phòng. Con số này không quá lớn nếu đặt cạnh Honda Lead, tuy nhiên với thiết kế U-Box giúp không gian bên trong vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dùng.

PCX160 đạt chứng nhận Xe tiết kiệm năng lượng (EEV), với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 2,3 lít/100km. Kết hợp cùng bình xăng dung tích 8,1 lít, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới khoảng 350 km.

Honda PCX160 2026 mở bán gần Việt Nam: Thiết kế trẻ trung hơn, cốp rộng 30 lít, giá quy đổi hơn 80 triệu- Ảnh 4.
Honda PCX160 2026 mở bán gần Việt Nam: Thiết kế trẻ trung hơn, cốp rộng 30 lít, giá quy đổi hơn 80 triệu- Ảnh 5.

Honda PCX160 có nhiều tinh chỉnh về thiết kế. Ảnh: Honda

Gây chú ý với chính sách thu cũ đổi mới

Honda PCX160 hoàn toàn mới có hai tùy chọn màu sắc là Xám và Trắng, với giá bán lẻ đề xuất từ 12.998 RM, tương đương 82,4 triệu đồng. Xe được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km. Theo dự kiến, PCX160 mới sẽ có mặt tại các đại lý từ giữa tháng này. 

Tại Malaysia, khách hàng đổi xe Honda PCX150 cũ để nâng cấp lên mẫu Honda PCX160 hoàn toàn mới sẽ được tặng thêm một năm bảo hành mở rộng thông qua chương trình Honda X-Tend Warranty. Ưu đãi này áp dụng tại các đại lý và các trung tâm kiểm định được chỉ định cho đến hết năm nay.

Theo Thanh Nhã

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đàn bò của bầu Đức

Đàn bò của bầu Đức Nổi bật

Việt Nam có một công trình đặc biệt: Mỗi ngày xử lý quả "bom nước" tương đương hàng trăm bể bơi lớn

Việt Nam có một công trình đặc biệt: Mỗi ngày xử lý quả "bom nước" tương đương hàng trăm bể bơi lớn Nổi bật

Việt Nam sở hữu 3 "túi khí khổng lồ" chứa kho báu trắng chiến lược: Toàn cầu bùng nổ nhu cầu chục tỷ USD

Việt Nam sở hữu 3 "túi khí khổng lồ" chứa kho báu trắng chiến lược: Toàn cầu bùng nổ nhu cầu chục tỷ USD

10:20 , 15/10/2026
Giá bạc sáng ngày 15/10 rơi mạnh tại Phú Quý, DOJI, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải

Giá bạc sáng ngày 15/10 rơi mạnh tại Phú Quý, DOJI, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải

10:16 , 15/10/2026
Mỹ sắp nhượng bộ 1 điều: Nga 'nhận quà', châu Âu 'giận sôi'

Mỹ sắp nhượng bộ 1 điều: Nga 'nhận quà', châu Âu 'giận sôi'

10:15 , 15/10/2026
Lời khuyên cho người đi xe mùa triều cường, lụt lội

Lời khuyên cho người đi xe mùa triều cường, lụt lội

09:59 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên