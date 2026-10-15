Honda PCX160 2026 mở bán gần Việt Nam: Thiết kế trẻ trung hơn, cốp rộng 30 lít, giá quy đổi hơn 80 triệu

Boon Siew Honda, đơn vị phân phối xe máy Honda tại Malaysia, giới thiệu mẫu xe Honda PCX160 hoàn toàn mới, đánh dấu sự trở lại của dòng xe Honda PCX sau 6 năm vắng bóng ở quốc gia này. Mẫu xe mới mang đến thiết kế tinh tế hơn cùng tính năng kết nối Honda RoadSync, hướng tới đối tượng khách hàng sử dụng xe hàng ngày trong đô thị.

Honda PCX quay trở lại thị trường Malaysia sau 6 năm vắng bóng. Ảnh: Honda

Diện mạo quen thuộc, phong cách mới mẻ

Honda PCX160 hoàn toàn mới trở lại với kiểu dáng tổng thể quen thuộc, tuy nhiên nay được thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế tinh tế và hiện đại hơn. Tiếp nối sự xuất hiện của Honda RoadSync trên mẫu Honda ADV160 được công bố đầu năm nay, Honda PCX160 hoàn toàn mới cũng được trang bị tính năng kết nối này.

Với Honda RoadSync và thông qua màn hình TFT 5 inch, người lái có thể truy cập các tính năng như dẫn đường, cuộc gọi, âm nhạc và thông báo tin nhắn ngay cả khi đang di chuyển.

Tính đến hiện tại, Honda PCX160 và ADV160 là những mẫu xe tay ga phân khối nhỏ duy nhất được trang bị Honda RoadSync. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) – những công nghệ vốn thường thấy trên các dòng xe phân khối lớn, nay đã được áp dụng cho một mẫu xe tay ga phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Công nghệ Honda RoadSync đang dần được phổ thông hóa. Ảnh: Honda

Cốp xe PCX160 đạt dung tích 30 lít. Không gian này đủ rộng để chứa các vật dụng như máy tính xách tay, áo mưa hay giày dự phòng. Con số này không quá lớn nếu đặt cạnh Honda Lead, tuy nhiên với thiết kế U-Box giúp không gian bên trong vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dùng.

PCX160 đạt chứng nhận Xe tiết kiệm năng lượng (EEV), với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 2,3 lít/100km. Kết hợp cùng bình xăng dung tích 8,1 lít, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới khoảng 350 km.

Honda PCX160 có nhiều tinh chỉnh về thiết kế. Ảnh: Honda

Gây chú ý với chính sách thu cũ đổi mới

Honda PCX160 hoàn toàn mới có hai tùy chọn màu sắc là Xám và Trắng, với giá bán lẻ đề xuất từ 12.998 RM, tương đương 82,4 triệu đồng. Xe được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km. Theo dự kiến, PCX160 mới sẽ có mặt tại các đại lý từ giữa tháng này.

Tại Malaysia, khách hàng đổi xe Honda PCX150 cũ để nâng cấp lên mẫu Honda PCX160 hoàn toàn mới sẽ được tặng thêm một năm bảo hành mở rộng thông qua chương trình Honda X-Tend Warranty. Ưu đãi này áp dụng tại các đại lý và các trung tâm kiểm định được chỉ định cho đến hết năm nay.