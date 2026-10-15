Toyota Camry 2027 ra mắt: Giá quy đổi từ 781 triệu đồng, gần như không đổi thiết kế

Toyota vừa công bố Camry đời 2027 tại thị trường Mỹ. Mẫu sedan hạng D không có thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất, nội thất hay hệ truyền động so với phiên bản 2026.

Toyota Camry 2027 ra mắt tại Mỹ với thiết kế gần như không đổi so với đời xe trước. Ảnh: Autoevolution

Giá khởi điểm của Toyota Camry 2027 là 29.700 USD, tương đương khoảng 781 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo 26.300 đồng/USD. Mức giá này tăng khoảng 700 USD, tương đương 18 triệu đồng, so với đời xe trước. Giá chưa bao gồm phí xử lý và giao xe tại đại lý.

Thiết kế và trang bị giữ nguyên

Toyota Camry 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện tại với phần đầu xe tạo hình kiểu đầu búa, đèn chiếu sáng LED và kiểu dáng sedan truyền thống. Bố cục khoang lái, hệ thống tiện nghi và các tùy chọn trang bị không có thay đổi đáng kể.

Xe tiếp tục được phân phối với 5 phiên bản gồm LE, SE, Nightshade, XLE và XSE. Các phiên bản LE và XLE hướng đến sự thoải mái khi sử dụng, trong khi SE, Nightshade và XSE có phong cách thể thao hơn. Nhóm phiên bản thể thao sử dụng hệ thống treo được tinh chỉnh riêng.

Toyota Camry 2027 tiếp tục được phân phối với 5 phiên bản LE, SE, Nightshade, XLE và XSE. Ảnh: Autoevolution

Ở khoang lái, các phiên bản thấp được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Hai phiên bản XLE và XSE có cụm màn hình kép 12,3 inch cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD 10 inch.

Những trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dải phiên bản gồm Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây và điều hòa tự động hai vùng. Ghế bọc SofTex xuất hiện trên bản SE, trong khi bản XSE có ghế bọc da với họa tiết đục lỗ.

Tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid

Toyota Camry 2027 vẫn chỉ có hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên với mô-tơ điện. Xe có hai cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử.

Ở cấu hình dẫn động cầu trước, hệ thống cho tổng công suất 225 mã lực. Xe tăng tốc 0-97 km/h trong 6,9 giây, tốc độ tối đa 185 km/h.

Toyota Camry 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5L và mô-tơ điện. Ảnh: Autoevolution

Với cấu hình dẫn động 4 bánh, tổng công suất tăng lên 232 mã lực nhờ bổ sung mô-tơ điện ở cầu sau. Thời gian tăng tốc 0-97 km/h giảm còn 6,5 giây, trong khi tốc độ tối đa vẫn ở mức 185 km/h. Cả hai cấu hình đều sử dụng hộp số eCVT.

Theo công bố của Toyota, Camry 2027 bản LE dẫn động cầu trước có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp ước tính 51 mpg, tương đương khoảng 4,6 lít/100 km.

Toyota dự kiến đưa Camry 2027 tới các đại lý tại Mỹ trong mùa thu năm nay. Việc giữ nguyên thiết kế và hệ truyền động cho thấy hãng tiếp tục duy trì cấu hình hiện tại của mẫu sedan này thay vì thực hiện một đợt nâng cấp lớn. Giá quy đổi sang tiền Việt chỉ mang tính tham khảo, không phản ánh giá bán nếu mẫu xe được phân phối tại Việt Nam.