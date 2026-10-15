Huy động 22.000 tấn thép xây siêu cầu cao nhất thế giới: Độ cao gấp 1,5 lần Landmark 81, rút ngắn thời gian di chuyển 2 giờ xuống còn 2 phút

Cây cầu dài gần 2,9 km tại Trung Quốc có mặt cầu cao hơn dòng sông bên dưới 626 m, vượt chiều cao tòa Landmark 81 của Việt Nam. Không chỉ lập kỷ lục thế giới về độ cao, công trình còn giúp rút ngắn hành trình vượt hẻm núi từ khoảng 2 giờ xuống còn 2 phút, đồng thời được phát triển thành điểm tham quan mới.

Công trình có tên Huajiang Grand Canyon Bridge, nằm tại tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. Cầu chính thức thông xe ngày 28/9/2025, sau gần 3 năm thi công. Theo Tân Hoa Xã, với chiều dài tổng thể 2.890 m và nhịp chính dài 1.420 m, đây là một trong những công trình cầu treo có quy mô đặc biệt lớn tại khu vực miền núi.

Kết cấu chính của cầu bao gồm 93 đoạn dầm thép, với tổng trọng lượng lên tới 22.000 tấn, tương đương khối lượng của 2 tháp Eiffel.

Theo số liệu được Guinness World Records vừa xác nhận vào tháng 4/2026, mặt cầu cao 626,01 m so với đáy hẻm núi bên dưới, đưa công trình trở thành cây cầu cao nhất thế giới. Kỷ lục trước đó thuộc về cầu Beipanjiang, cũng tại Trung Quốc, với độ cao 565,4 m. Chiều cao này tương đương một tòa nhà hơn 200 tầng.

Theo Smithsonian, toàn bộ tòa nhà Empire State ở Mỹ có thể nằm gọn bên dưới cây cầu mà vẫn còn dư khoảng trống 183m phía trên.

Tuy nhiên, chiều cao ấn tượng không phải mục tiêu duy nhất của thiết kế.

Kỹ sư trưởng Yang Jian nói rằng cây cầu được xây dựng ở độ cao này vì nếu thấp hơn, các đường hầm xuyên qua những ngọn núi xung quanh sẽ phải kéo dài hơn, làm tăng chi phí và có thể khiến tài xế mệt mỏi hơn khi di chuyển.

Thiết kế cuối cùng là kết quả của việc cân đối chiều dài cầu với hệ thống đường hầm kết nối. Chính yêu cầu kỹ thuật này đã khiến công trình đạt độ cao kỷ lục.

Cầu Huajiang Grand Canyon được xây dựng bắc qua hẻm núi sâu thuộc khu vực sông Beipan. Trước khi công trình đi vào hoạt động, việc di chuyển qua địa hình hiểm trở này có thể mất khoảng 2 giờ. Sau khi tuyến cầu và đường kết nối được đưa vào khai thác, thời gian hành trình giảm xuống còn khoảng 2 phút. Công trình có tổng vốn đầu tư 280 triệu USD, tương đương 7.200 tỷ đồng.

Việc rút ngắn thời gian di chuyển có ý nghĩa đáng kể đối với một khu vực miền núi, nơi địa hình chia cắt khiến việc xây dựng đường bộ gặp nhiều khó khăn. Công trình cũng là một phần trong mạng lưới đường cao tốc đang mở rộng tại tỉnh Quý Châu, giúp cải thiện khả năng kết nối giữa các địa phương.

Không chỉ phục vụ giao thông, cây cầu còn được khai thác như một điểm đến du lịch. Khu vực xung quanh được phát triển với các hạng mục phục vụ ngắm cảnh và trải nghiệm ở độ cao lớn, trong đó có thang máy tham quan, đài quan sát bằng kính, hoạt động nhảy bungee và các chương trình trình diễn ánh sáng vào ban đêm.

Theo hãng tin AP, kể từ khi thông xe vào tháng 9/2025, cây cầu đã thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm cảnh quan hẻm núi. Lượng khách tăng cũng tạo cơ hội cho các cơ sở kinh doanh địa phương như nhà hàng, cửa hàng và homestay. Hạ tầng giao thông mới còn giúp cải thiện khả năng tiếp cận các cộng đồng trước đây gặp nhiều hạn chế về kết nối.

Việc kết hợp giao thông với du lịch cho thấy công trình không chỉ được đánh giá bằng chiều dài hay độ cao kỷ lục. Khi thời gian di chuyển giảm mạnh, những khu vực nằm xa các trung tâm dân cư có thể trở nên dễ tiếp cận hơn, qua đó mở ra cơ hội phát triển dịch vụ và hoạt động kinh tế địa phương.

Công trình này đã ghi nhận khoảng 3,3 triệu lượt tham quan tính đến thời điểm hiện tại. Một số du khách sẵn sàng di chuyển quãng đường dài để trải nghiệm các hoạt động tại đây. Sức hút của cây cầu cũng góp phần thúc đẩy du lịch tại những khu vực lân cận. Thị trấn Hoa Giang và các địa bàn xung quanh đã đón hơn 1,48 triệu lượt khách.

Các doanh nghiệp địa phương được hưởng lợi từ kết nối giao thông thuận tiện hơn, trong khi những cơ sở lưu trú cũng ghi nhận nhu cầu tăng lên.