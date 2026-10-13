VinFast VF 5 giá còn chưa đến 400 triệu đồng, thêm áp lực cho xe xăng hạng A

VinFast VF 5 giá còn 397 triệu đồng sau khi áp dụng các ưu đãi. Ảnh: VinFast

Giá dưới 400 triệu đồng không dành cho tất cả khách hàng

VinFast VF 5 - mẫu xe đô thị cỡ A - vừa được hãng xe Việt đưa ra mức giá chỉ từ 397 triệu đồng sau khi áp dụng các ưu đãi. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Trao đổi với phóng viên, một tư vấn bán hàng VinFast cho biết con số trên không áp dụng cho tất cả khách hàng. Để có được giá bán dưới 400 triệu đồng, khách hàng cần thỏa mãn các điều kiện đi kèm từ hãng.

Tư vấn bán hàng này cũng cho biết, nhóm khách hàng phổ thông hiện được áp dụng ưu đãi theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, giảm trực tiếp 9% vào giá niêm yết, tương đương gần 45 triệu đồng. Giá xe sau khi giảm còn khoảng 451 triệu đồng.

Để đạt điều kiện tham gia chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, khách hàng cần sở hữu ô tô, xe máy xăng của mọi thương hiệu, bao gồm cả VinFast. Chương trình áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026.

Bên cạnh giảm giá bán, VinFast VF 5 vẫn được hưởng ưu đãi sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc của V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Xe được hưởng bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, trong khi pin có thời hạn bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

"Dọn đường" cho VF 5 thế hệ mới?

Động thái ưu đãi giá bán mạnh tay của VinFast dành cho VF 5 có thể là bước đệm chuẩn bị cho sự xuất hiện của phiên bản thế hệ mới. VF 5 vẫn chưa trải qua đợt làm mới đáng kể nào kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2022

Khả năng này càng được củng cố khi mẫu xe kế nhiệm liên tục bị bắt gặp chạy thử tại Việt Nam, mà gần nhất là sự xuất hiện bất ngờ tại một bãi đỗ xe ở Hà Nội. Dù chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang cẩn thận bằng lớp decal đặc trưng, nhưng logo chữ V quen thuộc trên bộ la-zăng đã hé lộ danh tính của mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ nhà VinFast.

Mẫu xe được cho là VF 5 thế hệ mới. Ảnh: Đăng Nguyễn

Dựa trên sản phẩm thực tế, VF 5 thế hệ mới mang đến diện mạo cứng cáp và bề thế hơn. Thiết kế tổng thể của xe đã được vuốt lại theo phom dáng cao ráo và vuông vức, bắt kịp xu hướng thiết kế của các dòng SUV hiện đại. Đặc biệt, khu vực đầu xe ghi nhận sự tinh chỉnh rõ nét về vị trí cụm đèn chiếu sáng, để lộ chóa đèn tích hợp gương cầu, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu năng quan sát cho người lái.

Tiến vào bên trong khoang lái, VF 5 mới được thiết kế theo hướng tối giản và đậm chất tương lai. Điểm thay đổi táo bạo nhất là sự biến mất của cụm đồng hồ tốc độ truyền thống. Thay vào đó, toàn bộ thông tin vận hành được tích hợp vào màn hình trung tâm. Vô lăng cũng được làm mới với thiết kế 2 chấu vát phẳng trên dưới, tinh giản nút bấm và mang đậm âm hưởng từ "đàn anh" VF 8 hay VF Wild. Để tối ưu sự rộng rãi, cần số đã được dời lên tích hợp ngay sau vô lăng.

Nội thất mẫu SUV hạng A nhà VinFast được nâng cấp đáng kể. Ảnh: Đăng Nguyễn

Tính riêng trong tháng 9, VinFast đã bàn giao thành công 2.472 chiếc VF 5 và Herio Green, góp phần nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên mức 30.420 xe. Kết quả này giúp VF 5 tiếp tục thống trị phân khúc.